Přeskočit na obsah
20. 12. Dagmar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Studie ukazuje, že hlad nezačíná v žaludku. Tyto vůně mohou oklamat mozek a snížit chuť k jídlu

Studie ukazují, že čich ovlivňuje apetit. Některé vůně prý snižují pocit hladu.
Studie ukazují, že čich ovlivňuje apetit. Některé vůně prý snižují pocit hladu.Foto: Shutterstock
Studie ukazují, že čich ovlivňuje apetit. Některé vůně prý snižují pocit hladu.
Studie ukazují, že čich ovlivňuje apetit. Některé vůně prý snižují pocit hladu.Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Co kdyby existoval způsob, jak zkrotit hlad ještě dřív, než sáhnete po jídle – a vůbec se nedotknout talíře? Vědci totiž zjistili, že některé vůně dokážou ovlivnit chuť k jídlu, pocit sytosti i to, po čem tělo začne toužit. Nenápadný smysl, který běžně přehlížíme, tak může hrát mnohem větší roli při hubnutí. Jaké aroma dokáže mozek „obelstít“ a proč nos může mít větší vliv než vůle?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Myšlenka, že by se dalo hubnout pouhým čicháním, může na první poslech znít jako marketingový trik z teleshoppingu. Vždyť přece vůně čerstvého pečiva nás obvykle přiměje otevřít lednici, ne ji zavřít. Jenže lidský mozek funguje mnohem rafinovaněji, než se zdá. Neurobiologové opakovaně potvrzují, že čich není jen smysl spojený s potěšením – je přímo propojený s oblastmi mozku, které regulují hlad a pocit sytosti.

dieta, zena
dieta, zena

Nejšílenější diety historie i současnosti: Kam až jsou lidé ochotni zajít

Životní styl

Výzkumy, včetně těch, na nichž se podílel doktor Alan Hirsch z chicagské Smell & Taste Treatment and Research Foundation, ukazují, že čichový systém komunikuje přímo s hypotalamem – centrem, které rozhoduje o tom, kdy máme dost. Pokud mozek dostane dostatečně silný čichový vjem, může se chovat tak, jako bychom dané jídlo skutečně snědli. Tento jev se označuje jako senzoricky specifická sytost. Jinými slovy: mozek se „nechá oklamat a vyšle signál Stop!, aniž bychom přijali jedinou kalorii. Studie naznačuje, že zhruba po dvou minutách se začnou aktivovat hormony sytosti.

Vanilka: sladká vůně, která tlumí chutě

Možná to zní paradoxně, ale právě aroma vanilky patří mezi nejsilnější utlumovače chuti na sladké. Klinické testy provedené ve St. George’s Hospital v Londýně pod vedením dietoložky Catherine Collinsové ukázaly, že lidé vystavení vanilkovému aroma vykazovali výrazně menší touhu po čokoládě a cukrovinkách než kontrolní skupina – a zároveň hubli rychleji. Důvod je jednoduchý. Vanilka je natolik plná a uspokojivá vůně, že dokáže rychle „nasytit centra potěšení v mozku. Praktický tip? Kvalitní vanilková svíčka nebo difuzér s pravým vanilkovým olejem může večer fungovat jako nenápadná brzda mlsání – bez pocitu odříkání.

Reklama

Zelené jablko a banán: když nos dostane ovocnou svačinu

Ve studiích doktora Hirsche, do nichž se zapojily tisíce dobrovolníků, se opakovaně objevoval stejný vzorec: lidé, kteří si při pocitu hladu přivoněli k vůni zeleného jablka nebo banánu, zhubli více než ti, kteří tuto strategii nepoužívali. Tyto vůně nejsou agresivní, ale působí uklidňujícím dojmem a pomáhají snížit impulzivní chutě. Nemusíte po bytě chodit se slupkou od banánu, vystačíte si s esenciálním olejem, přírodní bytovou vůní nebo obyčejnou miskou jablek na kuchyňské lince.

Jablko
Vůně jablek není agresivní, ale působí uklidňujícím dojmem a pomáhá snížit impulzivní chutě.
Foto: Thinkstock

Hořká čokoláda: když stačí se nadechnout

Další paradox přináší hořká čokoláda. Studie publikovaná v odborném časopise Regulatory Peptides ukázala, že samotné aroma kvalitní čokolády s vysokým obsahem kakaa dokáže snížit hladinu ghrelinu – hormonu, který spouští pocit hladu. Mozek je v tomto případě „přesycen bohatostí vůně a reaguje jednoduchým sdělením: už stačí. Přivonění k tabulce čokolády nebo použití kakaového aroma může snížit chuť sníst celé balení – často na polovinu.

Máta a grapefruit: energie místo mlsání

Ne vždy jíme proto, že máme hlad. Často jde o únavu, stres nebo pokles energie. Právě tady nastupuje máta peprná. Výzkum Wheeling Jesuit University ukázal, že pravidelné vdechování mátového aroma může snížit denní kalorický příjem až o pětinu. Máta je natolik osvěžující, že dokáže přehlušit chutě na slané a tučné potraviny.

Máta peprná
Máta má tak výrazně svěží aroma, že u mnoha lidí dokáže potlačit touhu po slaných i mastných jídlech.
Foto: Shutterstock

A pokud chcete jít ještě dál, citrusy – zejména grapefruit – podle japonských vědců z Ósaky aktivují sympatický nervový systém, čímž podporují spalování tuků a zároveň snižují chuť k jídlu. Zatímco levandule uklidňuje, grapefruit probouzí. Difuzér s těmito vůněmi tak může fungovat jako tichý spojenec proti večerním nájezdům na lednici.

VIDEO: Muž rok nejedl a zhubl přes sto kilo. Byl pod dohledem lékařů. Nezkoušejte to, říká odborník na výživu Lukáš Roubík

Výživový poradce Lukáš Roubík v pořadu Spotlight | Video: Tým Spotlight

Zdroje: City Magazine, Nature, PMCTelegraphPubmedAeroscena

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama