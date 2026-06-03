Skutečná
síla našich nájemníků ovšem netkví v jejich váze, ale v
jejich naprosté genetické dominanci. Biolog Radek Netušil
upozorňuje, že mikrobiom disponuje přibližně 150krát
větším množstvím genů než lidský organismus.
Tato drtivá převaha znamená, že bakterie v lidském těle
zastávají tisíce funkcí, kterými přímo ovlivňují naše
přežití, metabolismus a dokonce i náladu. „Hrozně
moc toho umí, tím pádem hodně moc toho ovlivní,“
vysvětluje Netušil s tím, že se bakterie musely naučit v našem
střevě prosperovat a vyvinout si mechanismy, jak se popasovat se
vším, co sníme.
Střeva řídí víc, než si myslíte: Jak mikrobiom ovlivňuje menopauzu, snahu zhubnout i náladu
Většina lidí vnímá střeva jako pouhý trávicí orgán, biolog Radek Netušil však tento mýtus vyvrací. V lidském nitru se odehrává fascinující představení, kde hraje hlavní roli mikrobiom – společenství bakterií vážící u dospělého člověka klidně i dva kilogramy. Pochopení tohoto neviditelného světa je přitom pro ženy, zejména v období menopauzy, zásadním krokem k udržení zdraví a vitality.
Skutečná
síla našich nájemníků ovšem netkví v jejich váze, ale v
jejich naprosté genetické dominanci. Biolog Radek Netušil
upozorňuje, že mikrobiom disponuje přibližně 150krát
větším množstvím genů než lidský organismus.
Tato drtivá převaha znamená, že bakterie v lidském těle
zastávají tisíce funkcí, kterými přímo ovlivňují naše
přežití, metabolismus a dokonce i náladu. „Hrozně
moc toho umí, tím pádem hodně moc toho ovlivní,“
vysvětluje Netušil s tím, že se bakterie musely naučit v našem
střevě prosperovat a vyvinout si mechanismy, jak se popasovat se
vším, co sníme.
Tato neuvěřitelná genetická výbava vede k tomu, že nás bakterie mohou v nadsázce ovládat jako své loutky. Nejde o sci-fi, ale o biologickou realitu osy střevo–mozek. „Úplně si představuji, jak bakterie tahají za provázky, za ta naše nervová vlákna, následně produkují různé neurotransmitery a tím ovlivňují naše chování,‘ popisuje biolog mechanismus, díky kterému se můžeme cítit jako marionety plnící příkazy vlastních střev, potažmo bakterií v nich sídlících.“ Tyto bakterie dokážou ovlivnit i to, na co máme zrovna chuť – pokud se přemnoží ty „nesprávné“, doslova si řeknou o hamburger místo papriky.
Menopauza a hubnutí: Když bakterie „čarují“ s kaloriemi
Pro
ženy v období menopauzy je mikrobiom klíčovým faktorem, který
určuje, zda budou úspěšně regulovat svou hmotnost. Právě v
tomto čase dochází k úbytku tzv. „bakterií
štíhlých“,
mezi které patří zejména Akkermansia
muciniphila. Tato bakterie nasedá přímo na střevní výstelku a požírá mucin (ochranný hlen), čímž stimuluje tělo k tvorbě nového mucinu. Tímto procesem neustálé obnovy hlenové vrstvy významně pomáhá udržet celistvost a zdraví samotné střevní výstelky, která nás chrání.
Když tyto přátelské kmeny mizí, jejich místo obsadí bakterie jako Bacillota, které jsou mistry v získávání energie i z těch nejmenších zbytků potravy. Rozdíl v energetickém zisku může být pro ženu šokující. „Vy budete mít třeba hodně Akkermansie a málo Bacillota, takže například z rohlíku nedostanete skoro nic. Někdo jiný, kdo bude mít ty bakterie v opačném poměru, z toho stejného rohlíku ale dostane třikrát tolik,“ uvádí Netušil. Právě tato dysbióza (střevní nerovnováha) je důvodem, proč ženy v přechodu často přibírají „i po vodě“, zatímco hubnutí se stává nadlidským úkolem.
Estrobolom: Vnitřní recyklační linka na hormony
Fascinujícím objevem je rovněž existence estrobolomu – souboru bakterií vybavených enzymem beta-glukuronidáza, které dokážou doslova recyklovat estrogen. Játra běžně posílají odpadní estrogen do střeva k vyloučení, ale tyto bakterie ho umí „zachránit“. „Jsou schopné odštípnout kyselinu glukuronovou a estrogen poslat zpátky do krevního řečiště. Čili takto recyklují estrogen a zvyšují tak jeho hladinu,“ vysvětluje biolog. V menopauze, kdy produkce estrogenu klesá, je tento mechanismus zásadní pro zmírnění návalů horka, náladovosti a také jako ochrana střeva před propustností.
Jak vybrat funkční probiotika a nevyhodit peníze?
Biolog Radek Netušil varuje, že orientace v regálech lékáren je pro laika téměř nemožná. Zde jsou zásadní parametry, které byste měli sledovat:
- Hledejte lednici: Kvalitní probiotika musí být od výroby až po prodej v chladu.
- Čerstvost nade vše: Sledujte datum výroby. Po roce a půl v pokojové teplotě v nich pravděpodobně nezůstane nic živého.
- Výjimka potvrzující pravidlo: Existují tzv. sporulující bakterie (např. rod Bacillus), které pokojovou teplotu zvládnou bez úhony. Pokud kupujete produkt mimo lednici, hledejte tyto specifické kmeny.
- CFU (počet životaschopných mikroorganismů) na konci expirace, nikoliv při výrobě: Mnoho výrobců uvádí počet bakterií v okamžiku výroby, což je nefér údaj. Pro vás je podstatné, kolik živých organismů v kapsli zbude na konci expirační doby. Kvalitní výrobce tento údaj garantuje.
- Hledejte kmenové označení: Na obalu byste měli najít přesný název kmene (např. za názvem rodu a druhu následuje kód z čísel a písmen). Jen tak lze dohledat konkrétní studie potvrzující účinnost daného produktu.
- Probiotika na míru jako nejvyšší standard: Nejpřesnější cestou je analýza DNA ze vzorku stolice v laboratoři. Na základě výsledků a podrobného zdravotního dotazníku (anamnézy o cca 60 otázkách) vám odborníci namíchají recepturu přesně pro váš aktuální stav mikrobiomu.
Vláknina a pestrý životní styl
Samotná přítomnost prospěšných bakterií je jen začátek. Zásadní je vytvořit jim podmínky, ve kterých budou prosperovat. Toho lze docílit pomocí prebiotik (vlákniny), která slouží jako jejich hlavní potrava. Biolog však varuje před jednotvárností.
„I
vláknina musí být pestrá… nestačí jíst jen jablka, ale
musíte k tomu i banán a hroznové víno a další ovoce,“
radí. Chcete-li
podpořit diverzitu svého mikrobiomu, musíte zdroje vlákniny
střídat. Cílem je nasytit co nejširší spektrum bakteriálních
druhů, protože čím vyšší je diverzita, tím stabilnější je
vaše zdraví.
Netušil zároveň prosazuje osvobozující přístup, který nazývá „freestyle“. Ortodoxní rady lidé stejně nevydrží. „Je lepší si dávat realistické cíle, než si úplně zakázat všechno a potom se cítit provinile,“ říká. Občasný hamburger mikrobiomu neublíží, pokud mu dopřejete pestrý základ. Skutečnými nepřáteli jsou spíše barviva, umělá sladidla a glutamáty, které bakteriím přímo škodí.
Více než jen trávení: Kosti a imunita
Vliv
mikrobiomu sahá až k hustotě našich kostí. Radek Netušil
upozorňuje, že bez správných bakterií je doplňování vápníku
často neúčinné. Bakterie totiž ovlivňují vstřebávání
minerálů a samy produkují vitamín K2, který je nezbytný pro to,
aby se vápník v kostech udržel. „Pokud nemáme dost bakterií
produkujících vitamín K2, tak nedostaneme vápník do kostí a ty
následně řídnou,“ varuje biolog. Zajímavý je i pohled na
hygienu. Zatímco v dětství je mírná „přirozená špína“
klíčová pro vývoj imunity a prevenci alergií, v dospělosti už
sterilní prostředí tolik neškodí, avšak přehnané drhnutí mýdlem
může narušit kožní mikrobiom a vést k akné či vyrážkám.
Proč probiotika (ne)fungují a jak si správně vybrat?
Současné
debaty o tom, zda probiotika fungují či ne, často pramení z
jejich nesprávného používání.
„Probiotika
mohou být k ničemu, pokud se používají nesmyslně nebo
neodborně,“
říká na rovinu Netušil. Každý kmen je totiž unikátní a
vyžaduje správné zacházení.
Zásadním nepřítelem bakterií v lékárnách je pak také teplo. „Pokojová teplota probiotikům dlouhodobě nedělá dobře a v řádu měsíců začnou postupně umírat. Troufám si říct, že po roce už tam nebude skoro nic,“ varuje biolog. Lidé tak často v dobré víře platí nemalé peníze za „mrtvé bakterie“.
Mgr. Radek Netušil, Ph.D.
Biolog a vedoucí vývojového týmu společnosti ProbiONE. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Experimentální biologie a Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů. Dlouhodobě se věnuje problematice mikrobiomu. Podílel se na vývoji řady doplňků stravy včetně probiotik na míru. Hlavní řešitel u grantových projektů TAČR (Technologická agentura České republiky), účast na dalších projektech týkajících se mikrobiomu a probiotik.
VIDEO: Biolog Radek Netušil o vývoji probiotik na míru
Zdroj: Autorský článek