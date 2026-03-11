Výzkum vedl epidemiolog profesor Emmanuel Stamatakis z University of Sydney spolu s mezinárodním týmem odborníků. Vědci se zaměřili na typ aktivity, který nazvali VILPA (vigorous intermittent lifestyle physical activity), tedy krátké intenzivní pohyby, které vznikají spontánně během běžného života. Na rozdíl od klasického sportu jde o situace, které většina z nás ani nepovažuje za cvičení. Může jít například o rychlé vyběhnutí schodů, svižnou chůzi do kopce, krátký běh na autobus, aktivní práci na zahradě nebo rychlé přenášení těžších věcí. Právě tyto drobné momenty pohybu se vědci rozhodli podrobně prozkoumat.
Stačí pár minut denně. Vědci zjistili, že krátký intenzivní pohyb může výrazně snížit riziko předčasného úmrtí
Nemáte čas na cvičení? Podle studie to možná není takový problém. Výzkum publikovaný v časopise Nature Medicine naznačuje, že i velmi krátké, ale intenzivní pohyby během dne – například vyběhnutí schodů nebo svižná chůze – mohou výrazně snížit riziko předčasného úmrtí. Vědci zjistili, že pozitivní efekt se může projevit už při několika minutách aktivity denně.
Tým analyzoval data více než 25 tisíc lidí z databáze UK Biobank, kteří se běžně nevěnovali sportu. Účastníci studie nosili několik dní akcelerometry – zařízení podobná fitness náramkům, která dokážou velmi přesně zaznamenat pohyb a jeho intenzitu. Vědci tak mohli sledovat i velmi krátké epizody intenzivní aktivity, které by jinak zůstaly bez nepovšimnutí. Zdravotní stav účastníků pak sledovali přibližně šest až sedm let.
Výsledky byly překvapivé. Ukázalo se, že lidé, kteří měli během dne alespoň několik krátkých intervalů intenzivního pohybu, měli výrazně nižší riziko předčasného úmrtí než ti, kteří byli zcela neaktivní. Medián těchto aktivit byl ve studii přibližně 4,4 minuty denně, a i tato relativně krátká doba byla spojena s významnými zdravotními přínosy.
Konkrétně šlo o 26 až 30 procent nižší riziko úmrtí ze všech příčin a přibližně 32 až 34 procent nižší riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění, tedy například infarkt nebo mrtvici. Výzkumníci přitom zjistili, že aktivita nemusela být souvislá – často šlo o velmi krátké epizody trvající jen několik sekund.
„Naše výsledky ukazují, že krátké intenzivní pohyby během běžného dne mohou přinášet podobné zdravotní přínosy jako klasické cvičení, i když jejich celková délka je jen několik minut denně,“ vysvětluje hlavní autor studie profesor Emmanuel Stamatakis.
Podle něj je důležité právě to, že jde o přirozenou součást každodenního života. „Mnoho lidí má pocit, že nemá čas nebo motivaci na pravidelné cvičení. Náš výzkum ale naznačuje, že i krátké intenzivní pohyby během běžného dne mohou mít významný dopad na zdraví,“ dodává. Podobně výsledky komentoval i spoluautor studie Matthew Ahmadi z University of Sydney. „Už tři až čtyři jednominutové epizody intenzivního pohybu denně byly spojeny s výrazně nižším rizikem úmrtí,“ uvedl.
Proč mají tak krátké pohyby tak výrazný efekt?
Klíčem je podle vědců intenzita. Když člověk například rychle vyběhne schody, tělo během několika sekund reaguje podobně jako při krátkém intervalovém tréninku – zrychlí se srdeční tep, zvýší se spotřeba kyslíku a aktivují se svaly. Tyto krátké „výbuchy“ aktivity tak mohou stimulovat kardiovaskulární systém a metabolismus, i když trvají jen krátce.
Pro běžný život to znamená, že i malé změny mohou mít smysl. Můžete například vyjít schody místo použití výtahu, chodit svižnějším tempem, popoběhnout na autobus nebo při telefonování chodit. Tyto drobné momenty pohybu sice často trvají jen několik sekund, ale pokud se během dne opakují, mohou se postupně nasčítat.
Autoři studie zároveň upozorňují, že jejich výzkum je observační, což znamená, že ukazuje souvislost, nikoli přímou příčinu. Je například možné, že lidé schopní intenzivnějšího pohybu jsou obecně zdravější než ti, kteří ho nedokážou vykonávat. Přesto výsledky podle vědců naznačují důležitou věc: pro zdraví nemusí být nutné jen dlouhé hodiny cvičení. Někdy mohou mít překvapivý význam i velmi krátké okamžiky pohybu, které se odehrávají přirozeně během dne.
Jak shrnuje profesor Stamatakis, právě tento typ aktivity by mohl být v budoucnu důležitou součástí doporučení pro zdravý životní styl – zejména pro lidi, kteří mají pocit, že na klasické cvičení jednoduše nemají čas.