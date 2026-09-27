Kardiovaskulární onemocnění patří dlouhodobě mezi nejčastější příčiny úmrtí. Přesto máme sklon spojovat problémy se srdcem hlavně s vysokým věkem, výraznými příznaky nebo lidmi, kteří mají nezdravý životní styl. Realita je ale složitější. „Riziko kardiovaskulárních onemocnění s věkem skutečně roste,“ potvrzuje kardiolog prof. MUDr. Tomáš Skála, Ph.D., FESC. To ale podle něj rozhodně neznamená, že mohou mladší lidé své srdce ignorovat.
Srdce může být problém i bez příznaků. Kardiolog boří pět mýtů, kterým stále věříme
Srdce nebolí, nic necítíme a preventivní prohlídka dopadla dobře. Znamená to, že je všechno v pořádku? Ne vždy. Právě kolem zdraví srdce stále přežívá řada představ, které mohou falešně uklidňovat a oddálit chvíli, kdy člověk začne své potíže skutečně řešit.
Kardiovaskulární onemocnění patří dlouhodobě mezi nejčastější příčiny úmrtí. Přesto máme sklon spojovat problémy se srdcem hlavně s vysokým věkem, výraznými příznaky nebo lidmi, kteří mají nezdravý životní styl. Realita je ale složitější. „Riziko kardiovaskulárních onemocnění s věkem skutečně roste,“ potvrzuje kardiolog prof. MUDr. Tomáš Skála, Ph.D., FESC. To ale podle něj rozhodně neznamená, že mohou mladší lidé své srdce ignorovat.
Mýtus číslo jedna: Mladého člověka se problémy se srdcem netýkají
Srdeční potíže si mnozí automaticky spojují se seniory. Poruchy srdečního rytmu se však mohou objevit mnohem dříve, a to i u lidí, kteří se cítí zdraví a pravidelně sportují.
„Podle unikátních dat Kardi Ai se například fibrilace síní vyskytuje u téměř třetiny uživatelů nad 60 let, ale neznamená to, že mladší lidé jsou automaticky v bezpečí. Poruchy srdečního rytmu se mohou objevit také u třicátníků nebo čtyřicátníků, včetně lidí, kteří sportují a považují se za zdravé,“ upozorňuje Tomáš Skála.
Riziko přitom neurčuje pouze věk. Roli mohou hrát genetické dispozice, vysoký krevní tlak, obezita, kouření, dlouhodobý stres nebo třeba chronický nedostatek spánku. „Péči o srdce proto není dobré odkládat až do vyššího věku,“ dodává kardiolog.
Mýtus číslo dvě: Stejně s tím nemůžeme nic udělat
Další zažitou představou je, že srdečním problémům se dříve či později stejně nevyhneme. Jenže právě řadu rizikových faktorů máme alespoň částečně ve vlastních rukou. „Často slýcháme, že se srdce jednou ozve každému a člověk s tím nemůže nic udělat. Řadu významných rizikových faktorů ale ovlivnit dokážeme,“ říká Skála.
Nejde přitom o jeden zázračný návyk. Význam má spíš součet každodenních věcí, jako je pravidelný pohyb, kvalitní spánek, vyvážená strava, nekouření nebo omezení alkoholu. Stejně tak je důležité vědět, jak jsme na tom s krevním tlakem či cholesterolem. „Prevence samozřejmě neposkytuje stoprocentní záruku, ale rozhodně není zbytečná. Naopak může oddálit vznik potíží nebo zabránit jejich závažným následkům,“ vysvětluje lékař.
Mýtus číslo tři: Špatné geny znamenají špatný konec
Infarkt, mrtvice nebo srdeční arytmie v rodině mohou člověka vyděsit. Rodinná anamnéza je důležitá, není ale rozsudkem. „Rodinná anamnéza neznamená, že člověk srdeční onemocnění nevyhnutelně dostane. Znamená především to, že by měl být obezřetnější,“ zdůrazňuje Skála.
Pokud se v rodině opakovaly infarkty, cévní mozkové příhody, náhlá úmrtí nebo poruchy srdečního rytmu, je podle něj důležité tuto informaci sdělit lékaři. „Genetickou výbavu změnit neumíme, můžeme ale pracovat s dalšími rizikovými faktory a případné změny zachytit dříve, než způsobí vážné komplikace,“ říká.
Jinými slovy, znalost rodinné historie není důvodem k panice, ale spíš důležitou informací, podle které lze prevenci přizpůsobit.
Mýtus číslo čtyři: Preventivní prohlídka odhalí všechno
Pravidelné preventivní prohlídky mají smysl a rozhodně by se neměly vynechávat. Ani perfektní výsledek ale nemusí znamenat, že krátké vyšetření zachytí každou nepravidelnost srdečního rytmu. „Preventivní prohlídky jsou základ a rozhodně bychom je neměli podceňovat. Zároveň ale představují pouze určitý moment v čase,“ vysvětluje Skála.
Arytmie se totiž nemusí objevovat neustále. Může přijít při stresu, během spánku, po fyzické námaze nebo třeba jen několikrát za měsíc. Kardiolog používá jednoduché přirovnání: „Je to podobné, jako když pořídíte jednu fotografii a snažíte se z ní posoudit celý film.“
Právě proto může u některých lidí s obtížemi nebo zvýšeným rizikem dávat smysl delší sledování srdečního rytmu. O jeho vhodnosti a délce by měl ale podle lékaře vždy rozhodnout odborník podle konkrétní situace.
Mýtus číslo pět: Když nic necítím, jsem zdravý
Možná nejzrádnější představa ze všech je přesvědčení, že skutečný problém se musí nějak projevit. Bušení srdce, vynechávání tepu, závratě, dušnost nebo nevysvětlitelná únava mohou skutečně upozornit na poruchu srdečního rytmu. Jenže některé potíže mohou probíhat i bez výrazných signálů.
„Typickým příkladem je fibrilace síní, která může být u části pacientů zcela bezpříznaková, přesto zvyšuje riziko cévní mozkové příhody,“ upozorňuje Skála. Právě proto nestačí spoléhat jen na vlastní pocit. „To, že člověk nic necítí, tedy ještě automaticky neznamená, že je všechno v pořádku. Důležitá je kombinace prevence, znalosti vlastních rizik a objektivního vyšetření,“ uzavírá kardiolog.
Péče o srdce tak nemusí začínat až ve chvíli, kdy se objeví problém. Mnohem důležitější je vědět, jaká rizika se nás týkají, nepodceňovat prevenci a nespoléhat na to, že zdravé srdce se pozná jednoduše podle toho, že o něm vůbec nevíme.
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