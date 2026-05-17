Med je jedním z nejstarších přírodních sladidel a je ceněn především pro svůj vysoký obsah antioxidantů, jako jsou flavonoidy a fenolické kyseliny (například quercetin, apigenin či kyselina ferulová). Tyto látky pomáhají tělu bojovat proti oxidačnímu stresu, který vědci spojují s chronickými onemocněními. Obecně platí, že tmavší druhy medu, jako je medovicový, pohankový nebo vřesový, v sobě ukrývají vyšší koncentraci těchto prospěšných látek.
Srdce jako zvon a trávení v kondici: Lžička běžné suroviny dokáže se střevy a tlakem hotové zázraky
Najdete ho téměř v každé domácnosti, většina lidí ho ale bere jen jako obyčejné sladidlo do čaje nebo na pečivo. Ve skutečnosti však tato zlatavá surovina obsahuje látky, které mohou prospívat srdci, střevům i mozku a po staletí byla ceněna i pro své blahodárné účinky na lidské zdraví. Tím přírodním pokladem není nic jiného než med.
Balzám pro srdce a trávení
Pravidelná a kontrolovaná konzumace medu může mít pozitivní vliv na kardiovaskulární systém. Studie naznačují, že med pomáhá regulovat krevní tlak, snižovat hladinu cholesterolu a podporovat správný srdeční rytmus, přičemž nejlepších výsledků dosahují lidé nad 40 let.
V oblasti trávení působí med jako přírodní podpora střev, protože podporuje růst prospěšných bakterií. To může pomoci při zácpě nebo ulevit lidem se syndromem dráždivého tračníku. Zároveň bylo prokázáno, že může zkrátit dobu trvání průjmu, zejména v kombinaci se zinkem.
Mozek v kondici a přírodní dezinfekce
Med není jen o sladké chuti, ale i o ochraně nervové soustavy. Antioxidanty v něm obsažené mohou posilovat paměť, chránit neurony před poškozením a působit proti stresu. Kromě toho je med známý svými antibakteriálními účinky díky nízkému pH a obsahu peroxidu vodíku.
Lze ho využít například při hojení ran, protože působí proti některým patogenům, jako je E. coli nebo zlatý stafylokok, a zároveň může urychlovat hojení popálenin i drobných řezných poranění či štípnutí od hmyzu. Vhodný je také při kašli – u dětí starších jednoho roku může být v jeho tlumení stejně účinný jako některé volně prodejné léky.
Surový, nebo běžný med
Při výběru je dobré sledovat, zda jde o surový (raw) med, který pochází přímo z plástve a obsahuje i včelí pyl a propolis. Běžný med z obchodů bývá pasterizován (zahříván), což sice zlepšuje jeho čirost a trvanlivost, ale může snížit obsah některých živin a antioxidantů. Pokud vám med doma zkrystalizuje, je to přirozený proces. Stačí ho šetrně zahřát v teplé vodní lázni, ale ne v mikrovlnné troubě, aby se nezničily cenné látky.
Bezpečnost především
I když je med zdravou alternativou cukru, stále obsahuje velké množství kalorií a cukru (cca 64 kalorií na lžíci). Na pozoru by měli být také diabetici a ke konzumaci medu přistupovat s mírou. Med má totiž glykemický index kolem 60. A jak už bylo zmíněno – med nikdy nepodávejte dětem mladším jednoho roku. Hrozí u nich riziko kojeneckého botulismu, což je vzácné, ale život ohrožující onemocnění nervového systému způsobené sporami bakterií, které med může obsahovat.