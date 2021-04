Za zhoršením sexuálního života žen stojí špatný spánek. Americký výzkum dokazuje proč

Ženy, které mají problémy se spánkem, vykazují až dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou mít problémy i v sexuální oblasti. Alespoň to zjistili během tříletého výzkumu američtí vědci z Centra pro ženské zdraví na klinice Mayo. Výzkum byl zveřejněn v časopise Menopause: The Journal of The North American Menopause Society.

"Pokud postavíte před unavenou ženu volbu mezi sexem a spánkem, vždycky si vybere spánek," okomentovala výsledky studie Stephanie Faubionová, ředitelka Centra pro ženské zdraví na klinice Mayo a zároveň ředitelka Severoamerické společnosti pro výzkum menopauzy.

Nejnovější poznatky tak dokazují, že špatný spánek má vliv na celou řadu dalších životních sfér. Podle Faubionové by se tak lékaři měli žen v přechodu ptát také na to, zda kromě spánku netrpí také jejich sexuální život.

Výsledky vychází z první studie svého druhu, které se zúčastnilo 3400 žen okolo 53. roku života. Ty v průběhu tří let vyplnily dotazník během své návštěvy na klinikách Mayo v Rochesteru, Minnesotě a Scottsdale (ve státě Arizona) a zahrnuty byly také výsledky jejich vyšetření.

Problémy v sexuální oblasti mohou mít i muži, kteří špatně spí

"Pokud se žena svou sexuální aktivitou neznepokojuje, nemůžete tvrdit, že má problémy v sexuální oblasti. Naše studie je tak první svého druhu, která se zaměřila nejen na sexuální fungování, ale i stres s ním spojený," okomentovala Stephanie Faubionová.

Kromě nekvalitního spánku vykazovaly potenciální problémy v sexuální oblasti i ty ženy, které spaly pravidelně méně než pět hodin denně.

Americký zpravodajský web CNN ale připomíná, že špatný spánek může vést k problémům v sexuální oblasti také u mužů. Ti často trpí takzvanou spánkovou apnoe, jež může vést například k erektilní dysfunkci.

Že sex a spánek jsou provázané, ukazují také průzkumy, ze kterých vyplývá, že dobrý sexuální život vede také k lepšímu spánku. Americký web uvádí, že orgasmus uvolňuje a pomáhá povzbudit produkci hormonů, které pomáhají při usínání. U žen je to estrogen, u mužů zase prolaktin.