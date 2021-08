Nemůžete usnout? Lepší než prášky na spaní je masturbace, radí vědci

Problém s usínáním ve svém životě řešil snad každý člověk. Za špatný spánek mohou často starosti, které dokážou snadno narušit jednu z našich nejoblíbenějších činností vůbec.

Podle expertů s problematickým usínám a spánkem zaručeně pomůže sex nebo masturbace. Vypomoct si tak snadno zvládnou i lidé bez drahých poloviček.

"Masturbace je stejná jako pohlavní styk… Z pohledu spánku je vašemu mozku jedno, jestli jste měli sex s jinou osobou, nebo se sebou samotným," řekl podle webu LADbible doktor Jeff Foster.

Masturbace působí jako jakési sedativum. Po zdárném uspokojení se tělo zklidní a je zaplaveno serotoninem, dopaminem, prolaktinem a oxytocinem, což napomáhá k lepšímu usínání a spánku jako takovému.

Tyto hormony jsou schopny přenést tělo do totální relaxace. Užívání prášků na spaní je tak zcela zbytečné, stačí si pouze najít čas na to, udělat si v posteli hezkou chvilku, a to ať už s partnerem, nebo po své vlastní ose.