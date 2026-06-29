Po divokém večírku, těžké hlavě a žaludku na vodě sahá řada lidí po čemkoli, co slibuje rychlou úlevu. Jenže právě na tom staví i nebezpečné rady ze sociálních sítí, které z kocoviny dělají problém řešitelný kombinací silných léků. Odborníci varují, že podobné experimenty mohou po alkoholu tělu uškodit mnohem víc než samotná ranní nevolnost.
Sociálními sítěmi se šíří nebezpečný trik na kocovinu. Místo úlevy může zničit játra a ohrozit srdce
Na sociálních sítích se šíří další „zaručený trik“ na kocovinu: vzít si lék na předpis proti bolesti a další na nevolnost. Odborníci varují, že nejde o chytrou lékařskou fintu, ale o rizikový návod, který může po alkoholu zbytečně ohrozit játra, žaludek i srdce.
„Tohle není praktický tip, ale nebezpečné zjednodušení.
Léky na předpis nepatří do virálních návodů na kocovinu.
Nimesil ani jiné přípravky s nimesulidem nejsou běžný lék na
bolest hlavy po alkoholu. Jsou určené ke krátkodobé léčbě
akutní bolesti a mají jasná omezení. Brát je po alkoholu jako
záchranu po večírku je špatný nápad,” upozorňuje farmaceutka Mgr. Pavla Horáková.
Hlavní problém je kombinace s alkoholem
„Po pití už játra odbourávají látky vznikající při metabolismu alkoholu. Nimesulid je přitom léčivo, u kterého se sleduje riziko jaterních nežádoucích účinků. Přidat ho do situace, kdy je organismus už zatížený alkoholem, není prevence kocoviny, ale zbytečné riziko. U člověka, který zvrací, je dehydratovaný nebo má rozhozené minerály, může být podobná samoléčba riziková. Ondansetron může u citlivých lidí ovlivňovat srdeční rytmus, a právě dehydratace nebo porucha minerálů toto riziko zvyšují,” dodává Horáková.
Další riziko je žaludek
Alkohol dráždí žaludeční sliznici a nimesulid ji může dráždit také. Výsledkem nemusí být úleva, ale bolest žaludku, pálení žáhy, zhoršená nevolnost, zvracení nebo u rizikových lidí i krvácení do trávicího traktu. Stejně problematický je i ondansetron. Není to bonbon proti nevolnosti. Je to lék na předpis se specifickým použitím, například při nevolnosti po chemoterapii, radioterapii nebo po operacích. Do domácí improvizace po alkoholu nepatří.
Pointa je jednoduchá
Kocovina se nemá přebíjet léky na předpis. Je to stav po zátěži organismu alkoholem, ne prostor pro experimenty podle sociálních sítí. Je to špatná rada, která může napáchat víc škody než užitku.
Léky, které zbyly doma, patří do lékárny k odbornému posouzení, ne do virálních návodů. Pokud si člověk není jistý, zda může konkrétní lék užít, má se poradit s lékárníkem nebo lékařem.
Světová zdravotnická organizace dlouhodobě upozorňuje, že alkohol zatěžuje tělo i psychiku a že rizika rostou s množstvím vypitého alkoholu. Nejlepší prevencí je alkohol omezit, případně se mu vyhnout úplně. Pokud už to člověk přežene, nepomůže takzvaný „vyprošťovák“, tedy další sklenička. Tělu naopak prospěje klid, spánek, doplnění tekutin a čas, aby se s alkoholem samo vyrovnalo.