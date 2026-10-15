Ruka, kterou si podáváme při pozdravu nebo kterou držíme těžkou tašku, představuje unikátní okno do celkového zdravotního stavu. Rozsáhlá vědecká studie zahrnující více než sto čtyřicet tisíc dospělých ze sedmnácti zemí světa odhalila, že slabý stisk ruky úzce souvisí s vyšším rizikem srdečního infarktu i cévní mozkové příhody.
Síla stisku ruky prozradí o vašem zdraví víc, než tušíte. Odhalí, jak rychle stárnete i v jaké kondici je vaše srdce
Každé ráno automaticky zvedáme hrnek s kávou, krájíme chleba nebo otáčíme klíčem v zámku. Sílu, s jakou to dokážeme, přitom většinou vůbec nevnímáme. Přitom právě stisk ruky může prozradit překvapivě mnoho o našem zdraví, fyzické kondici i rychlosti stárnutí. Vědci totiž zjistili že nejde jen o sílu svalů, ale také o důležitý ukazatel celkové kondice organismu.
Ruka, kterou si podáváme při pozdravu nebo kterou držíme těžkou tašku, představuje unikátní okno do celkového zdravotního stavu. Rozsáhlá vědecká studie zahrnující více než sto čtyřicet tisíc dospělých ze sedmnácti zemí světa odhalila, že slabý stisk ruky úzce souvisí s vyšším rizikem srdečního infarktu i cévní mozkové příhody.
Ukázalo se dokonce, že síla stisku je spolehlivějším ukazatelem celkové úmrtnosti než krevní tlak. Mimo kardiovaskulární potíže bývá oslabený stisk spojován s osteoporózou, diabetem, revmatoidní artritidou, obezitou, zvýšeným rizikem nebezpečných pádů i kognitivním poklesem. Zároveň funguje jako přirozený indikátor sarkopenie, tedy úbytku svalové hmoty, ke kterému dochází v důsledku stárnutí.
Odborníci využívají testování stisku jako rychlý a nenáročný způsob, jak posoudit celkovou zdatnost pacienta, jeho schopnost zotavit se po operaci nebo si udržet soběstačnost. Jde přitom o velmi snadný test, při kterém není potřeba pacienta připojovat k přístrojům, vážit ho ani složitě zkoumat jeho svalovou hmotu. Jedinou nevýhodou je zaměření na horní polovinu těla, proto lékaři vyšetření často doplňují jednoduchým testem opakovaného vstávání ze židle.
Síla stisku spolehlivě odráží celkovou tělesnou sílu, nervosvalovou koordinaci i kardiovaskulární odolnost. Lidé kolem padesátky se slabým stiskem si v ordinacích často stěžují na únavu, pomalejší rekonvalescenci po běžných nemocech a vyšší procento tělesného tuku, zatímco jedinci s pevným stiskem se těší lepší funkční kondici a rychlejšímu zotavení.
Slabý stisk sice nezpůsobí smrt přímo jako selhání srdce, ale poukazuje na hlubší procesy v těle. Od padesáti let věku svalová hmota i nervové funkce postupně klesají, avšak aktivní životní styl a smysluplná manuální činnost tento proces výrazně zpomalují.
Tři podoby jednoho úchopu a jak otestovat ten svůj
Stisk ruky ve skutečnosti nemá jen jednu podobu. Když někomu podáváme ruku nebo držíme činku, využíváme takzvaný drtivý stisk. Špetkový stisk nám pomáhá třeba při otáčení klíčem nebo držení talíře mezi palcem a prsty. A když neseme těžké nákupní tašky, přichází ke slovu nosný stisk, díky němuž dokážeme předměty udržet v ruce. Všechny tyto pohyby zapojují svaly prstů, zápěstí i předloktí a spolupracují při nich také svaly paží a ramen.
Abyste zjistili, jak silný máte stisk, není potřeba hned běžet do specializované laboratoře. Už běžné činnosti vám mohou napovědět: všimněte si, zda bez větších potíží otevřete pevně zavřenou sklenici, vyždímáte mokrou utěrku nebo unesete plnou rychlovarnou konvici. Napovědět může také jednoduchý test s tenisovým míčkem: zkuste ho co nejsilněji stisknout a chvíli tlak udržet.
Pokud chcete znát přesnou sílu svého stisku, změří vám ji ruční dynamometr. Výsledek se udává v kilogramech a závisí mimo jiné na věku a pohlaví. U mladých žen se běžné hodnoty pohybují přibližně mezi 27 a 31 kilogramy, u mužů stejného věku mezi 46 a 52 kilogramy. S přibývajícími roky síla stisku zpravidla klesá. U žen starších 75 let se obvykle pohybuje kolem 16 až 20 kilogramů, u mužů v této věkové skupině zhruba mezi 25 a 40 kilogramy.
Jde však o orientační hodnoty, které se mohou lišit podle použité metodiky i konkrétní populace. Pro představu, jak daleko lze posunout lidské možnosti, stačí zmínit, že rekordní výkony v síle stisku přesahují 170 kilogramů. Takové výsledky jsou ovšem mimořádné a s běžnými hodnotami je nelze přímo srovnávat.
Jak sílu stisku rozvíjet bezpečně a správně
Mnoho lidí v touze po silnějších dlaních sáhne po klasických pružinových mačkátkách, fyzioterapeuti před nimi však důrazně varují. Opakováním tohoto izolovaného pohybu dochází k přetížení šlach a vzniku bolestivé tendinopatie. Místo izolovaného mačkání je nutné vnímat takzvaný kinetický řetězec, kde síla dlaně a předloktí úzce souvisí se stabilitou ramen, lopatek a celého těla a využít běžné denní činnosti, jako je vaření, práce na zahradě nebo nošení prádla.
K nim lze přidat cvičení s tenisovým míčkem se třívteřinovým stiskem opakovaným desetkrát pro každou ruku nebo ždímání namočeného ručníku. Při poctivém tréninku se první výsledky dostavují za čtyři až šest týdnů. Součástí funkčního tréninku mohou být i kliky, které lze začít oporou o stěnu a postupně přecházet až k horizontální variantě na podlaze, přičemž můžete měnit šířku úchopu i přenášení váhy na pěsti nebo konečky prstů.