Karina Šafraniková vstupovala do pořadu Extrémní proměny s jediným přáním – konečně změnit své tělo a získat zpět kontrolu nad vlastním životem. Během roku však přišla mnohem zásadnější proměna, než sama čekala. Kromě desítek shozených kilogramů za sebou nechala nefunkční manželství, napravila vztahy v rodině a nakonec našla i novou lásku.
Shodila 57 kilo, odhalila nevěru a rozvedla se. Karina z Extrémních proměn dnes září po boku nového muže
Do Extrémních proměn vstupovala Karina se 136 kilogramy, nefungujícím manželstvím a podlomeným sebevědomím, o rok později byla lehčí o 57 kilo, po rozvodu a s novou láskou po boku.
Jednatřicetiletá Karina neměla jednoduché dětství. Její otec zemřel při autonehodě, když jí bylo pouhých osm měsíců, a nejbližším člověkem se pro ni stala babička. Právě s ní později řešila zásadní životní situace. Naproti tomu vztah s matkou byl dlouhá léta komplikovaný a Karina přiznávala, že k ní nikdy neměla tak blízko.
Ani dospělost jí příliš klidu nepřinesla. V pátém měsíci těhotenství ji opustil partner a ona zůstala na péči o dítě sama. Aby sebe i syna uživila, pracovala ve dvou zaměstnáních. Přesto dokázala dokončit vysokou školu a získat bakalářský titul ve zdravotnictví.
Když na začátku Extrémních proměn vystoupila na váhu, číslo se zastavilo na 135,5 kilogramu. Výsledek ji šokoval. Nešlo přitom jen o vzhled. Karina ztrácela sebevědomí, měla strach, že není dobrým vzorem pro svého osmiletého syna, a rozpadat se začínalo také její manželství.
„Bojím se, že mě nechá. Myslím si, že mu to velmi překáží. Odstrkávám ho od sebe a už je to jen časovaná bomba,“ přiznala se slzami v očích. S manželem už v té době dokonce spali každý v jiné místnosti. „Stydím se před ním a ani spolu nespíme. On spí v obýváku, já v ložnici a nemáme ani žádný intimní život,“ popsala otevřeně.
Její muž tehdy přitom tvrdil, že o vztah stále stojí. „Chci, aby byla šťastná, protože pak budu šťastný i já. Miluju ji,“ vzkázal jí v pořadu.
Místo podpory přišlo další zklamání
Během proměny však začala Karina zjišťovat, že problémy jejich vztahu jsou mnohem hlubší. Všimla si, že její muž tráví stále více času na telefonu a tabletu. Následně objevila zprávy, které si psal s jinými ženami. V některých měl dokonce tvrdit, že se rozvádí.
Podobnou komunikaci přitom podle svých slov neobjevila poprvé.
Manželská krize nakonec vyústila v rozhodnutí vztah ukončit. Karina se dočasně odstěhovala k sestře, zatímco její manžel zůstával v jejich společném bytě. Situace se protahovala až do chvíle, kdy soud manželství definitivně rozvedl a Karina se mohla vrátit domů.
Paradoxně právě jedno z nejtěžších období jejího života přineslo i něco dobrého. Začala se znovu sbližovat se svou matkou. Svěřila se jí s tím, čím prochází, a žena, k níž měla roky komplikovaný vztah, jí začala pomáhat psychicky i s péčí o syna. Karina si později uvědomila, kolik pro ni matka dělá, a omluvila se jí za roky odcizení.
Za rok shodila 57 kilogramů
Navzdory rozvodu a psychickému vypětí pokračovala Karina v programu dál. Při devítiměsíčním vážení měla 83 kilogramů a následně podstoupila operaci přebytečné kůže.
Na závěrečném vážení se ručička zastavila na 79 kilogramech. Z původních 135,5 kilogramu tak během jediného roku shodila přibližně 57 kilogramů. Ještě zásadnější změna se ale odehrávala mimo váhu.
„Extrémní proměny mi změnily celý život, celkově pohled na život. Začala jsem všechno od nuly. Konečně se neuklidňuji jídlem a nežiju v toxickém vztahu, a hlavně neobviňuji stále samu sebe. Namísto přejídání mám pohyb, chodím na procházky. Začala jsem na sobě pracovat a uklízím si své nitro,“ popsala s odstupem.
Proměnil se podle ní také její přístup k rodině. Dříve se snažila všechno zvládnout sama a bála se říct si o pomoc. Dnes už o svých problémech dokáže otevřeně mluvit.
Novou lásku našla doslova za rohem
Po skončení pořadu se Karina snaží nový režim udržet. Třikrát týdně trénuje a každý den vyráží na dlouhé procházky. Jejím cílem je podle jejích slov alespoň 15 tisíc kroků denně. Změnila se ale i její osobní situace. Po rozvodu našla nového partnera – a nemusela hledat daleko. Dala se dohromady se sousedem, kterého znala už přibližně pět let. Dobře si s ním rozumí také její syn.
„Konečně cítím vnitřní klid, ačkoliv nejsem ještě na sto procent vyrovnaná sama se sebou a nemám takové sebevědomí, jaké bych měla mít, ale pracuji na sobě. Cítím, že jsem na správné cestě. Žiju v harmonickém vztahu, můj syn je šťastný s mým novým partnerem, přijal ho a vidím na něm, že ho má velmi rád, a já jsem konečně spokojená,“ popsala.
Lepší je podle ní dokonce i situace v zaměstnání, které pro ni dříve představovalo jeden z hlavních zdrojů stresu. „I v práci se mi daří, dokonce mě baví chodit do práce,“ přiznala s úsměvem.
Karina tak nakonec během Extrémních proměn nezměnila jen číslo na váze. Rozpad vztahu, který ji dlouhodobě vyčerpával, ji přinutil začít znovu prakticky ve všech oblastech života. A přestože sama říká, že na sobě stále pracuje, dnes svůj každodenní život hodnotí úplně jinak.
„Jsem spokojená se svým tělem, nedá se ani porovnat každodenní život s tímto tělem a s tím předtím,“ dodala.