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Shodila 57 kilo, odhalila nevěru a rozvedla se. Karina z Extrémních proměn dnes září po boku nového muže

Extrémní proměny - Karina Šafrániková
Extrémní proměny - Karina Šafrániková
Extrémní proměny - Karina Šafrániková
Extrémní proměny - Karina Šafrániková
Extrémní proměny - Karina Šafrániková
Zobrazit
29 fotografií
Extrémní proměny - Karina Šafrániková |
Foto: TV Markíza
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Do Extrémních proměn vstupovala Karina se 136 kilogramy, nefungujícím manželstvím a podlomeným sebevědomím, o rok později byla lehčí o 57 kilo, po rozvodu a s novou láskou po boku.

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Karina Šafraniková vstupovala do pořadu Extrémní proměny s jediným přáním – konečně změnit své tělo a získat zpět kontrolu nad vlastním životem. Během roku však přišla mnohem zásadnější proměna, než sama čekala. Kromě desítek shozených kilogramů za sebou nechala nefunkční manželství, napravila vztahy v rodině a nakonec našla i novou lásku.

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Jednatřicetiletá Karina neměla jednoduché dětství. Její otec zemřel při autonehodě, když jí bylo pouhých osm měsíců, a nejbližším člověkem se pro ni stala babička. Právě s ní později řešila zásadní životní situace. Naproti tomu vztah s matkou byl dlouhá léta komplikovaný a Karina přiznávala, že k ní nikdy neměla tak blízko.

Ani dospělost jí příliš klidu nepřinesla. V pátém měsíci těhotenství ji opustil partner a ona zůstala na péči o dítě sama. Aby sebe i syna uživila, pracovala ve dvou zaměstnáních. Přesto dokázala dokončit vysokou školu a získat bakalářský titul ve zdravotnictví.

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Jídlo se stalo útěkem

S nadváhou bojovala Karina roky. Vyzkoušela nejrůznější diety, dlouhodobý výsledek ale nepřinesla žádná. Sama připouštěla, že právě jídlo pro ni fungovalo jako droga a prostředek, kterým se snažila zvládat stres a nepříjemné emoce.

Extrémní proměny - Karina Šafrániková
Karina Extrémní proměny začínala s váhou bezmála 136 kilogramů.
Foto: TV Nova

Když na začátku Extrémních proměn vystoupila na váhu, číslo se zastavilo na 135,5 kilogramu. Výsledek ji šokoval. Nešlo přitom jen o vzhled. Karina ztrácela sebevědomí, měla strach, že není dobrým vzorem pro svého osmiletého syna, a rozpadat se začínalo také její manželství.

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„Bojím se, že mě nechá. Myslím si, že mu to velmi překáží. Odstrkávám ho od sebe a už je to jen časovaná bomba,“ přiznala se slzami v očích. S manželem už v té době dokonce spali každý v jiné místnosti. „Stydím se před ním a ani spolu nespíme. On spí v obýváku, já v ložnici a nemáme ani žádný intimní život,“ popsala otevřeně.

Její muž tehdy přitom tvrdil, že o vztah stále stojí. „Chci, aby byla šťastná, protože pak budu šťastný i já. Miluju ji,“ vzkázal jí v pořadu.

Místo podpory přišlo další zklamání

Během proměny však začala Karina zjišťovat, že problémy jejich vztahu jsou mnohem hlubší. Všimla si, že její muž tráví stále více času na telefonu a tabletu. Následně objevila zprávy, které si psal s jinými ženami. V některých měl dokonce tvrdit, že se rozvádí.

Podobnou komunikaci přitom podle svých slov neobjevila poprvé.

Manželská krize nakonec vyústila v rozhodnutí vztah ukončit. Karina se dočasně odstěhovala k sestře, zatímco její manžel zůstával v jejich společném bytě. Situace se protahovala až do chvíle, kdy soud manželství definitivně rozvedl a Karina se mohla vrátit domů.

Paradoxně právě jedno z nejtěžších období jejího života přineslo i něco dobrého. Začala se znovu sbližovat se svou matkou. Svěřila se jí s tím, čím prochází, a žena, k níž měla roky komplikovaný vztah, jí začala pomáhat psychicky i s péčí o syna. Karina si později uvědomila, kolik pro ni matka dělá, a omluvila se jí za roky odcizení.

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Za rok shodila 57 kilogramů

Navzdory rozvodu a psychickému vypětí pokračovala Karina v programu dál. Při devítiměsíčním vážení měla 83 kilogramů a následně podstoupila operaci přebytečné kůže.

Na závěrečném vážení se ručička zastavila na 79 kilogramech. Z původních 135,5 kilogramu tak během jediného roku shodila přibližně 57 kilogramů. Ještě zásadnější změna se ale odehrávala mimo váhu.

Extrémní proměny - Karina Šafrániková
Foto: TV Nova
Extrémní proměny - Karina Šafrániková
Extrémní proměny - Karina Šafrániková
Extrémní proměny - Karina Šafrániková
Extrémní proměny - Karina Šafrániková
Zobrazit
29 fotografií

„Extrémní proměny mi změnily celý život, celkově pohled na život. Začala jsem všechno od nuly. Konečně se neuklidňuji jídlem a nežiju v toxickém vztahu, a hlavně neobviňuji stále samu sebe. Namísto přejídání mám pohyb, chodím na procházky. Začala jsem na sobě pracovat a uklízím si své nitro,“ popsala s odstupem.

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Proměnil se podle ní také její přístup k rodině. Dříve se snažila všechno zvládnout sama a bála se říct si o pomoc. Dnes už o svých problémech dokáže otevřeně mluvit.

Novou lásku našla doslova za rohem

Po skončení pořadu se Karina snaží nový režim udržet. Třikrát týdně trénuje a každý den vyráží na dlouhé procházky. Jejím cílem je podle jejích slov alespoň 15 tisíc kroků denně. Změnila se ale i její osobní situace. Po rozvodu našla nového partnera – a nemusela hledat daleko. Dala se dohromady se sousedem, kterého znala už přibližně pět let. Dobře si s ním rozumí také její syn.

„Konečně cítím vnitřní klid, ačkoliv nejsem ještě na sto procent vyrovnaná sama se sebou a nemám takové sebevědomí, jaké bych měla mít, ale pracuji na sobě. Cítím, že jsem na správné cestě. Žiju v harmonickém vztahu, můj syn je šťastný s mým novým partnerem, přijal ho a vidím na něm, že ho má velmi rád, a já jsem konečně spokojená,“ popsala.

Lepší je podle ní dokonce i situace v zaměstnání, které pro ni dříve představovalo jeden z hlavních zdrojů stresu. „I v práci se mi daří, dokonce mě baví chodit do práce,“ přiznala s úsměvem.

Karina tak nakonec během Extrémních proměn nezměnila jen číslo na váze. Rozpad vztahu, který ji dlouhodobě vyčerpával, ji přinutil začít znovu prakticky ve všech oblastech života. A přestože sama říká, že na sobě stále pracuje, dnes svůj každodenní život hodnotí úplně jinak.

„Jsem spokojená se svým tělem, nedá se ani porovnat každodenní život s tímto tělem a s tím předtím,“ dodala.

Zdroj: TV Markíza, Super.cz, eXtra.cz

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