Cukrářka, kterou televizní diváci znají také jako porotkyni pořadu Peče celá země přiznala, že navzdory své profesi téměř nejí cukr a také fakt, že impulzem k hubnutí nebyla primárně touha po lepší postavě, ale obavy o zdraví. Klíčovou roli sehrála zkušenost s nemocnou maminkou. „Viděla jsem, jak trpí bolestmi, když jsem se o ni starala. Řekla jsem si: Když se o sebe nebudeš starat, dopadneš stejně – a to nechceš,“ popsala otevřeně v pořadu Na kafeečko. Právě tento moment ji přiměl začít naslouchat vlastnímu tělu.
Shodila 45 kilo a cukr téměř nejí: Cukrářka van Gils Slavíková popsala cestu ke štíhlejší postavě
V posledních letech se cukrářka a držitelka francouzského titulu Professeur en Sucre d'Art, Mirka van Gils Slavíková stala symbolem sladkých dobrot, ale také růžových vlasů a pestrých outfitů. Teď k tomu přidala radikální proměnu - zhubla úctyhodných pětačtyřicet kilo!
Radikální řez
Zpětně přiznává, že k výrazné nadváze přispěla především těhotenství. Disciplína šla stranou a výmluva, že miminko musí jíst, fungovala až příliš dobře. Nakonec se rozhodla pro razantní řešení – podstoupila operaci zmenšení žaludku, takzvaný gastric bypass. Uvědomuje si, že jde o vážný zákrok, ale se svým malinkým žaludkem dnes podle svých slov žije v harmonii. O metodě mluví bez příkras a odmítá ji zlehčovat nebo tajit. „Není to žádná zkratka,“ upozorňuje a dodává, že i po operaci je možné žaludek „přežrat“, pokud člověk nedodržuje pravidla. U ní samotné to prý ale nehrozí.
Cukrářka s cukrovou intolerancí
Přestože peče téměř denně, cukr ve svém jídelníčku omezuje na minimum – ochutnává jen tehdy, když musí. Dokonce si vypěstovala cukrovou intoleranci. Její strava je teď jednoduchá, založená na čerstvých a kvalitních surovinách, s důrazem na zeleninu s minimálním množství tuků. Slabost ale přeci jen jednu má – oříšky. A ačkoliv by to od cukrářky málokdo čekal, raději než dezert si dopřeje kvalitní maso nebo telecí řízek. „Ze všeho sladkého mám nejraději vídeňský řízek,“ říká s nadsázkou.
Akorát do ruky
Mirka van Gils Slavíková si na ideály modelkovských postav nehraje. Ví, že má širokou kostru a vždy bude velká ženská. Řídí se proto jednoduchým pravidlem, které jí vštěpoval otec: žena má být akorát do ruky a břicho by nemělo přerůst prsa. V mládí si kondici udržovala každodenním během, ale s dětmi šla disciplína stranou. Dnes bere péči o tělo po padesátce jako celoživotní proces. Cvičí v posilovně a i když to někdy bolí, ví, že bez toho to nejde. Dostat dolů 45 kilo ji ale paradoxně pomohla právě cukrařina, která ji provází celým životem. Její profese je totiž založena na přesnosti a znalosti chemických i fyzikálních vlastností surovin. Právě tahle disciplína a smysl pro detail jí paradoxně pomohly i při radikální změně životního stylu. „Když něco dělám, tak naplno,“ uzavírá žena, která dokázala, že i ve světě cukru se dá žít zdravě – a bez bolesti.