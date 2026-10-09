Vyšetření je zcela neinvazivní a zabere sotva několik sekund. Spočívá v tom, že k sobě přiložíte hřbetní strany koncových článků stejných prstů obou rukou tak, aby se nehty dotýkaly. Za normálních okolností vznikne u kořenů nehtů drobná volná mezera ve tvaru kosočtverce, nazývaná jako Schamrothovo okénko.
Schamrothův test. Rychlá metoda může včas odhalit závažná onemocnění plic i srdce
Co může prozradit obyčejné spojení dvou ukazováčků? Možná víc, než byste čekali. Schamrothův test je jednoduchá metoda, při které stačí přiložit nehty ukazováčků k sobě a sledovat, zda mezi nimi zůstane malé okénko ve tvaru kosočtverce. Pokud chybí, může to značit onemocnění plic či srdce.
Vyšetření je zcela neinvazivní a zabere sotva několik sekund. Spočívá v tom, že k sobě přiložíte hřbetní strany koncových článků stejných prstů obou rukou tak, aby se nehty dotýkaly. Za normálních okolností vznikne u kořenů nehtů drobná volná mezera ve tvaru kosočtverce, nazývaná jako Schamrothovo okénko.
Pokud je však test pozitivní, toto diamantové okénko zcela mizí a úhel mezi nehty se naopak nepřirozeně rozšiřuje. Vymizení mezery je způsobeno zduřením měkké tkáně u nehtového lůžka a zvýšeným průtokem krve v koncových článcích prstů.
Od kardiologa po manikérku
Tento diagnostický úkon popsal v roce 1976 jihoafrický kardiolog Leo Schamroth, který si všiml, jak se mu paličkovité prsty objevují a opět mizí během opakovaných epizod infekční endokarditidy.
O tom, jak zásadní může všímavost být, svědčí i zdokumentovaný příběh třiosmdesátileté Joan Martindale, jejíž manikérka si při ošetření všimla neobvykle zahnutých nehtů a doporučila jí návštěvu lékaře. Následné odborné vyšetření odhalilo rané stádium nádoru plic, který se díky včasnému záchytu podařilo úspěšně přeléčit.
Příběh zvaný paličkovité prsty
Chybějící okénko bývá prvním znamením stavu zvaného paličkovité prsty. Jde o nebolestivou deformaci koncových článků prstů, při níž dochází k rozšíření tkání a zakřivení nehtové ploténky do tvaru takzvaných hodinových sklíček či bubenických paliček.
Tento proces je stimulován mimo jiné růstovými faktory uvolňovanými z krevních destiček uvízlých v periferním oběhu prstů. Lékařská odborná literatura popisuje celkem čtyři stádia rozvoje této deformace.
V prvním stádiu dochází k vyhlazení normálního nehtového úhlu a k vymizení Schamrothova okénka, aniž by byla změna na první pohled nápadná. Druhé stádium přináší zřetelnou zakřivenost nehtu připomínající papouščí zobák, zatímco ve třetím stádiu dochází k výraznému ztloustnutí celého článku do podoby bubenické paličky. Závěrečné čtvrté stádium, spojené s hypertrofickou osteoarthropatií, již zasahuje i podokosticovou novotvorbu kostí a může vyvolávat bolesti kloubů.
Co všechno může tělo signalizovat?
Absence kosočtvercového okénka není sama o sobě nemocí, ale varovným signálem celkového zdravotního stavu. Nejčastěji doprovází chronická plicní onemocnění, jako jsou rakovina plic, plicní fibróza, bronchiektázie, cystická fibróza či plicní abscesy.
Dále se často objevuje u kardiologických potíží, zejména u vrozených srdečních vad spojených s chronickým nedostatkem kyslíku v krvi nebo u zánětů srdeční svaloviny a chlopní. Změny na prstech však mohou signalizovat i onemocnění trávicího traktu a jater, jako je jaterní cirhóza, celiakie nebo nespecifické střevní záněty. U dětí představují paličkovité prsty důležitý objektivní ukazatel chronických respiračních či kardiologických chorob.
Dobrá zpráva na závěr: Možná reverzibilita
Dobrou zprávou zůstává, že paličkovité prsty a vymizelé nehtové okénko mohou být reverzibilní. Pokud se podaří úspěšně diagnostikovat a vyléčit základní příčinu, jako je například úspěšné přeléčení infekce nebo transplantace plic, zduření tkání může ustoupit a Schamrothovo okénko se mezi nehty znovu objeví.
Samotný test slouží jako rychlé orientační vodítko, a pokud na svých rukou okénko nenacházíte, je vhodné konzultovat nález s praktickým lékařem.