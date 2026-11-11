Cévní mozková příhoda patří mezi nejčastější příčiny úmrtí a dlouhodobých zdravotních potíží. Některé rizikové faktory, například věk nebo dědičnost, ovlivnit nemůžeme. Jiné ale máme do značné míry ve svých rukou.
Riziko mozkové mrtvice s věkem roste. Správný jídelníček může významně přispět k prevenci
Mozková mrtvice přichází varování. Její riziko však můžeme do určité míry ovlivnit i tím, co pravidelně jíme. Nejde přitom o žádné zázračné superpotraviny, ale o jejich složení a účinky na cévy, krevní tlak či cholesterol. I běžné potraviny mohou zdraví mozku prospívat více, než bychom čekali, zatímco jiné ho nenápadně ohrožují.
Cévní mozková příhoda patří mezi nejčastější příčiny úmrtí a dlouhodobých zdravotních potíží. Některé rizikové faktory, například věk nebo dědičnost, ovlivnit nemůžeme. Jiné ale máme do značné míry ve svých rukou.
Mezi ně patří především vysoký krevní tlak, který je jedním z hlavních rizikových faktorů mrtvice. Právě úpravou jídelníčku a životního stylu lze riziko výrazně snížit.
Strava bohatá na zeleninu, ovoce, celozrnné potraviny a zdravé tuky prospívá cévám i srdci. Naopak nadbytek soli, transmastných kyselin a přidaného cukru může zdraví cév zbytečně zatěžovat.
Silná pětka: potraviny, které aktivně chrání cévní systém
Pravidelné zařazování nutričně bohatých potravin dodává tělu důležité látky s antioxidačními a protizánětlivými účinky a podporuje zdraví cév. Právě tyto potraviny by proto měly tvořit základ jídelníčku po mrtvici.
Listová zelenina
Je bohatá na rostlinné dusičnany, které tělo přeměňuje na oxid dusnatý – molekulu klíčovou pro regulaci průtoku krve a krevního tlaku. Konzumace alespoň 1 šálku (cca 60 mg dusičnanů) denně snižuje riziko ischemické cévní mozkové příhody o 17 %.
Vlašské ořechy
Obsahují kyselinu alfa-linolenovou (ALA), tedy typ omega-3 mastné kyseliny, jež tlumí záněty, zlepšuje průtok krve a snižuje krevní tlak. Navíc jsou plné antioxidantů chránících buňky před oxidačním stresem. Výzkumy ukazují, že pravidelní konzumenti ořechů mají nižší úmrtnost na srdeční onemocnění.
Citrusové plody
Pomeranče, grapefruity a citrony dodávají vitamin C, kyselinu listovou, draslík a především flavonoidy s antioxidačními a protizánětlivými vlastnostmi, které chrání před mrtvicí.
Tučné i libové ryby
Tučné ryby (losos, čerstvý tuňák, makrela) obsahují omega-3 mastné kyseliny posilující průtok krve. Libové ryby (treska) a mořské plody nabízejí kvalitní bílkoviny, jód a selen při nízkém obsahu kalorií. Konzumace 1 a více porcí ryb týdně snižuje riziko ischemické cévní příhody.
Jogurt a kysané výrobky
Jogurt je zdrojem vápníku, draslíku a probiotik. Vyšší konzumace jogurtu a mléčných výrobků je spojována s nižším rizikem úmrtí na kardiovaskulární onemocnění.
Čemu se v jídelníčku vyhnout
Některé složky stravy mohou přispívat ke vzniku vysokého krevního tlaku, zvýšení hladiny cholesterolu a také zánětlivých procesů v cévách. Patří mezi ně především zpracované masné výrobky, jako jsou párky, uzeniny a různé polotovary, jejichž častá konzumace může zvyšovat riziko cévních onemocnění.
Opatrnost je namístě také u potravin s vysokým obsahem sodíku, například rychlého občerstvení a slaných pochutin, které mohou zvyšovat krevní tlak. Nevhodné jsou rovněž smažené pokrmy a potraviny obsahující transmastné kyseliny, které mohou zvyšovat hladinu „špatného“ LDL cholesterolu a podporovat zánětlivé procesy v cévách.
Nadbytek přidaného cukru a slazených nápojů zase přispívá k rozvoji obezity, vysokého krevního tlaku a cukrovky 2. typu. Omezit je vhodné také alkohol, který může zvyšovat krevní tlak a přispívat ke vzniku srdečních arytmií.
Doplňky stravy jako berlička v péči
Většinu potřebných živin je nejlepší přijímat z běžné stravy. Některé doplňky však mohou podpořit zdraví cév a pomoci například s úpravou hladiny cholesterolu nebo krevního tlaku.
Omega-3 mastné kyseliny, které najdeme například v rybím tuku, mohou při vyšších dávkách snižovat hladinu triglyceridů v krvi. Vláknina, například ve formě psyllia nebo beta-glukanů, pomáhá snižovat cholesterol a může podpořit také kontrolu tělesné hmotnosti. Mírný vliv na krevní tlak a hladinu cholesterolu může mít i česnekový extrakt.
Pozornost si zaslouží také extrakt ze zeleného čaje, jenž může mít příznivý vliv na hladinu cholesterolu a cukru v krvi, jeho účinky ale závisí na konkrétním přípravku a dávkování.
Je ale důležité mít na paměti, že doplňky stravy nejsou léky a jejich účinnost ani bezpečnost se neposuzují stejným způsobem. Mohou také ovlivňovat účinky užívaných léků. Před jejich nasazením, zvlášť po prodělané mrtvici, se proto vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.