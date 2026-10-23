„Ráno bývá pro srdce nejhorší.“ Kardiolog odhaluje, co se děje v těle při změně času
V noci ze soboty na neděli nás čeká podzimní změna času, kdy se ručičky hodin ve 3:00 vrátí na 2:00. Hodina spánku navíc zní jako příjemný víkendový dárek. A pro srdce je podzimní posun času skutečně šetrnější než jarní. Rozsáhlé studie však ukazují i druhou stránku: hodina spánku navíc srdce před možnými riziky neochrání. Kardiolog vysvětluje, co se v organismu odehrává a jak změnu zvládnout.
Že nejde o pouhou teorii, doložila již v roce 1985 průlomová studie publikovaná v časopise New England Journal of Medicine u téměř 3000 pacientů. Výzkumníci zmapovali, že akutní infarkty myokardu začínají nejčastěji mezi 6. a 12. hodinou dopolední, přičemž kolem 9. hodiny ranní přicházejí přibližně třikrát častěji než kolem 11. hodiny večer.
Jak souvisí změna času se zátěží pro srdce, vysvětluje prof. MUDr. Tomáš Skála, Ph.D., FESC, kardiolog a srdeční elektrofyziolog z I. interní kliniky – kardiologické LF UP a FN Olomouc a spoluzakladatel Kardi Ai: „Ráno je pro srdce nejnáročnější část dne. Když posuneme hodiny, posuneme i chvíli, kdy tuhle zátěž potkáme. Zdravý člověk se srovná za pár dní, někomu to ale trvá déle.“
Jarní posun škodí
Na hodinu spánku navíc se na podzim těší téměř každý, avšak americká data o denním režimu přinášejí překvapivé zjištění: po podzimní změně lidé v průměru nespí déle a hodina navíc se v jejich spánku fakticky neprojeví. Na jaře naopak lidé o 40 minut spánku přijdou.
Tento rozdíl se odráží i v kardiologických statistikách. Metaanalýza z roku 2024, která shrnula výsledky 12 studií z 10 zemí, ukázala, že po jarní změně času se riziko infarktu zvýšilo přibližně o 4 %. U podzimního posunu se naproti tomu neprokázala významná změna celkového rizika ani jedním směrem. Hodina spánku navíc tak sice může být příjemným bonusem, z hlediska zdraví srdce však nepředstavuje žádnou záruku ochrany.
Zajímavý detail odhalila také data z amerického Michiganu u 42 060 hospitalizací: v pondělí po jarním posunu přibylo katetrizačně ošetřených infarktů o 25 %, zatímco v úterý po podzimním posunu jich naopak bylo o 21 % méně. Celkový počet infarktů za celý týden se však nezměnil, což dokládá, že posun hodin spíše ovlivnil načasování příhody než celkovou bilanci.
Podobně vyzněla i švédská data s 5% nárůstem infarktů v prvním týdnu po jarním posunu a pondělním poklesem na podzim. Mechanismus působení objasňuje prof. Tomáš Skála: „Změna času infarkt nezpůsobí. U člověka, který už má nemocné cévy, ale může posunout chvíli, kdy k němu dojde. Hodina navíc na podzim tedy není lék, v souhrnu studií riziko infarktu nesnižuje.“
Co skutečně spouští arytmii?
Fibrilace síní je nejčastější porucha srdečního rytmu. Podle rozsáhlé dánské studie ji během života dostane zhruba každý třetí člověk starší 45 let. Záchvat často nepřijde z čista jasna. Typickými spouštěči jsou nedostatek spánku, stres a alkohol.
Jak rychle alkohol působí, ukázala americká studie se 100 pacienty, kteří nosili nepřetržitý EKG záznamník a čidlo alkoholu na kotníku. Už jeden drink zdvojnásobil šanci na záchvat fibrilace během následujících čtyř hodin. Dva a více drinků ji víc než ztrojnásobily.
A změna času? Studie s více než 6000 pacienty hospitalizovanými pro fibrilaci síní zaznamenala nárůst příjmů po jarním posunu hodin. Po podzimním posunu se rozdíl neprokázal. „Fibrilace síní málokdy přijde jen tak. Krátká noc, náročný týden nebo oslava jsou klasické spouštěče. Samotný posun hodin ji většinou nespustí, v kombinaci s ponocováním a alkoholem už to ale může být jiné,“ upozorňuje kardiolog Tomáš Skála.
Ticho neznamená bezpečí
Bušení srdce ještě nemusí znamenat arytmii. A naopak: fibrilace síní může probíhat úplně bez příznaků. Metaanalýza v European Heart Journal z roku 2024 přitom ukázala, že lidé s „tichou“ fibrilací mají stejné riziko mozkové příhody i úmrtí jako ti, kdo ji cítí. Proč na tom záleží? Podle zmíněné dánské studie prodělá cévní mozkovou příhodu zhruba každý pátý člověk s fibrilací síní. Srdeční selhání se rozvine dokonce u dvou z pěti.
Samotná tepová frekvence, třeba z tlakoměru, říká jen to, kolikrát srdce za minutu udeří. Diagnózu stanoví až EKG, které zachytí elektrickou aktivitu srdce. Arytmie ale často přichází a odchází, takže krátké vyšetření v ordinaci ji snadno mine. „Rozhodující je záznam EKG, ideálně pořízený přímo během potíží. Když se objevují jen občas, dává smysl sledovat rytmus delší dobu, dny až týdny, ne jen pár minut v ordinaci,“ říká Tomáš Skála.
Kdy už nečekat
K lékaři v několika dnech, pokud se bušení srdce opakuje, trvá déle, srdce bije nepravidelně nebo se přidá závrať, slabost či dušnost. Stačí praktický lékař, který případně doporučí kardiologa. Okamžitě volat 155 při tlaku nebo bolesti na hrudi, ztrátě vědomí, výrazné dušnosti nebo příznacích mozkové příhody: pokles koutku, slabost jedné poloviny těla, porucha řeči. U mozkové i srdeční příhody rozhodují minuty.
6 tipů kardiologa, jak z hodiny navíc vytěžit maximum
1. Držte budíček. Choďte spát a vstávejte jako obvykle, i o víkendu. Americká kardiologická asociace zařadila spánek mezi osm pilířů zdravého srdce a dospělým doporučuje sedm až devět hodin denně.
2. Ráno ven na světlo. Denní světlo je pro biologické hodiny nejsilnější signál. Krátká procházka po snídani pomůže tělu srovnat se rychleji.
3. Kávu si dejte do oběda. Ve studii zkrátila dávka kofeinu odpovídající 2–3 šálkům kávy spánek o více než hodinu, i když ji lidé vypili šest hodin před spaním. Totéž platí pro energetické nápoje.
4. Večer střídmě s alkoholem. U lidí s fibrilací síní zdvojnásobil už jeden drink riziko záchvatu během následujících čtyř hodin.
5. Hodinu před spaním odložte telefon. Pokud to nejde, zapněte aspoň noční režim a ztlumte jas obrazovky.
6. Léky berte pravidelně i v den změny. Pokud nevíte, zda dávku posunout, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.
Bude to naposledy?
V roce 2018 se ve veřejné konzultaci Evropské komise vyjádřilo 4,6 milionu občanů a 84 procent z nich hlasovalo pro zrušení střídání času. Evropský parlament tento krok v březnu 2019 podpořil, avšak jednání v Radě EU stagnují, protože se členské státy nedokázaly dohodnout na trvalém letním či zimním čase.
V roce 2025 téma znovu otevřelo Španělsko, avšak celková dohoda zatím chybí. Americká akademie spánkové medicíny (AASM) i spánkoví experti mají jasné doporučení: prosazují zavedení trvalého standardního (zimního) času, neboť nejlépe odpovídá přirozeným vnitřním hodinám člověka.