Po nemelanomových kožních nádorech představuje rakovina prsu vůbec nejčastější zhoubné nádorové onemocnění v české ženské populaci. Podle dat ÚZIS tvořila v roce 2021 více než čtvrtinu všech nově zachycených zhoubných nádorů u této skupiny. Každý rok si tuto diagnózu vyslechne přibližně 7500 pacientek, což v průměru představuje zhruba dvacet nových případů denně.
Rakovinu prsu můžete zdědit i po otci. Genetická past, o které většina žen nemá tušení
Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným nádorem u žen v Česku a během života se s ní setká přibližně každá dvanáctá žena. Většina nemocných přitom nemá v rodině nikoho, kdo by se s touto diagnózou léčil. U některých žen ale může za zvýšeným rizikem stát dědičná genetická mutace. Ta se může v rodině předávat z generace na generaci, a to nejen po mamince, ale také po otci.
Po nemelanomových kožních nádorech představuje rakovina prsu vůbec nejčastější zhoubné nádorové onemocnění v české ženské populaci. Podle dat ÚZIS tvořila v roce 2021 více než čtvrtinu všech nově zachycených zhoubných nádorů u této skupiny. Každý rok si tuto diagnózu vyslechne přibližně 7500 pacientek, což v průměru představuje zhruba dvacet nových případů denně.
Přesto jsou zde velmi povzbudivé zprávy. Úmrtnost na rakovinu prsu v Česku za posledních dvacet let klesla přibližně o 31 %, díky čemuž se Česká republika řadí mezi evropské země s nejnižším podílem úmrtí na toto onemocnění. Zásadní roli přitom hraje stadium, ve kterém se nemoc podaří zachytit.
Rakovina nebolí
Podle Národního screeningového centra ÚZIS přežívá pět let od diagnózy téměř 100 % pacientek, u nichž byl nádor odhalen v nejčasnější fázi. Háček spočívá v tom, že v počátcích rakovina prsu zpravidla nebolí a nemusí mít žádné viditelné příznaky.
Od 45 let věku existuje z veřejného zdravotního pojištění nárok na mamografii hrazenou jednou za dva roky. Na screening přesto pravidelně nedochází přibližně čtyři z deseti adekvátně indikovaných osob.
„U většiny z nich rakovina prsu nevzniká kvůli jedné konkrétní dědičné příčině. Vedle pravidelného screeningu je ale dobré znát i vlastní rizikové faktory a rodinnou anamnézu, protože právě ta může u části lidí upozornit na potřebu intenzivnější prevence,“ vysvětluje MUDr. Jakub Trizuljak, Ph.D., primář oddělení klinické genetiky v GHC Genetics.
Co všechno zvyšuje riziko
Rakovina prsu zpravidla nemá jedinou příčinu. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je ale věk, přičemž nejvíce případů se objevuje mezi 50. a 70. rokem života. Mezi ovlivnitelné faktory životního stylu patří například nadváha po menopauze, kdy se estrogeny tvoří převážně v tukové tkáni, nebo konzumace alkoholu, který Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) řadí mezi prokázané karcinogeny.
Riziko může zvyšovat také dlouhodobé užívání některých forem hormonální substituční terapie po menopauze, kouření a nedostatek pohybu. Své místo má však i výskyt onemocnění v rodině. Podle analýzy publikované v časopise The Lancet má dcera, sestra či matka pacientky s touto diagnózou zhruba dvojnásobné riziko.
V absolutních číslech to znamená, že místo přibližně jednoho případu ze dvanácti jde o jeden ze šesti. Důležitý je také věk příbuzné v době diagnózy – čím mladší byla, tím více může rodinný výskyt upozorňovat na zvýšenou zátěž.
Geny BRCA1 a BRCA2: Když ochranný štít v buňkách selže
Přibližně za pěti až deseti procenty všech případů rakoviny prsu stojí dědičná mutace. Nejznámější jsou geny BRCA1 a BRCA2, jejichž patogenní variantu podle amerického National Cancer Institute nese přibližně jeden člověk ze 400 až 800.
„Nejde o žádné geny, které by způsobovaly rakovinu. Má je každý z nás a plní důležitou ochrannou funkci, protože pomáhají opravovat poškození DNA, ke kterému v buňkách běžně dochází. Pokud člověk zdědí jednu jejich kopii poškozenou, druhá může dál fungovat. Problém nastává ve chvíli, kdy se během života poškodí i ona a buňka postupně ztrácí schopnost chyby opravovat,“ vysvětluje primář Trizuljak.
Dopady genetické mutace na zdraví jsou přitom zásadní. Zatímco v běžné populaci onemocní rakovinou prsu přibližně jedna ze dvanácti osob, u nosiček mutace BRCA1 se podle českých doporučených postupů celoživotní riziko pohybuje mezi 60 a 80 procenty, u BRCA2 mezi 50 a 70 procenty. Výrazně zvýšené je rovněž riziko rakoviny vaječníků.
Skryté dědictví po otci
Méně známé je, že se tyto mutace nedědí pouze po ženské linii. Geny BRCA totiž nejsou vázané na pohlavní chromozomy a dědí se po otci stejně jako po matce.„Tomuto způsobu dědičnosti říkáme autozomálně dominantní dědičnost. Každé dítě nosiče, dcera i syn, má padesátiprocentní pravděpodobnost, že mutaci zdědí. Dcera tak může nést zvýšené riziko po otci, přestože on sám nikdy rakovinou neonemocněl,“ upozorňuje MUDr. Jakub Trizuljak.
V rodinách s malým počtem příslušníků ženského pohlaví se proto mutace může předávat i několik generací, aniž by se rakovina prsu projevila. Nosičství přitom může zvyšovat riziko některých nádorů i u mužů – například prostaty nebo slinivky.
Co říká rodinná anamnéza
Rodinnou anamnézu je vhodné probrat s lékařem zejména tehdy, pokud se v rodině z kterékoli strany objevila rakovina prsu v mladém věku, více případů rakoviny prsu či vaječníků, nádor prsu u muže nebo agresivní rakovina prostaty.„Nejpraktičtější je sepsat si, kdo v rodině nádorové onemocnění prodělal, o jaký typ šlo a v kolika letech se objevilo, ideálně za tři generace a z obou stran rodiny. Takový přehled nám posouzení rizika výrazně usnadní,“ doporučuje odborník.
Komplexní genetické vyšetření hradí zdravotní pojišťovna lidem, kteří splňují stanovená indikační kritéria. Někteří lidé si ale chtějí udělat o svém riziku jasno, přestože na hrazené vyšetření nedosáhnou – například proto, že svou rodinnou anamnézu neznají úplně nebo se v rodině objevil pouze jeden případ onemocnění.
Jednou z možností je nechat si udělat test v akreditované laboratoři. Jde o cílený screening 34 nejčastějších mutací v genech BRCA1 a BRCA2, nikoli o kompletní vyšetření obou genů. Negativní výsledek proto nevylučuje vzácnější mutaci ani změny v jiných genech a nenahrazuje pravidelnou prevenci. Při pozitivním výsledku následuje konzultace s klinickým genetikem.
„Znalost mutace sama o sobě nic nezmění, může ale otevřít cestu k intenzivnější prevenci. Nosičky jsou sledovány dříve a častěji, aby bylo možné případný vznik nádorového onemocnění zachytit co nejdříve. Výsledek má navíc význam pro celou rodinu, včetně mužů. Informace o riziku proto není důvodem k obavám, ale možností rozhodovat se o vlastní prevenci na základě faktů,“ uzavírá Jakub Trizuljak.
VIDEO: Podobně jako jiná nádorová onemocnění je rakovina prsu, která jen výjimečně postihuje muže, zrádná v tom, že se dlouho vůbec nemusí projevovat.
Zdroj: GHC Genetics