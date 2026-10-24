Celé desítky let se nebál pouštět do nebezpečných kauz, rozkrývat zločinecké podsvětí ani zpovídat obávané kriminálníky. Před časem však Josef Klíma musel čelit protivníkovi, na kterého mu nepomohly ani dlouholeté novinářské zkušenosti. Lékaři mu totiž diagnostikovali rakovinu kůže.
Rakovina změnila Josefu Klímovi život. Slavný reportér promluvil o strachu i nejisté budoucnosti
Legendární investigativní novinář Josef Klíma za sebou má náročné období. Lékaři mu diagnostikovali rakovinu kůže, kvůli které podstoupil několik zákroků. Přestože léčba dopadla dobře, stále dochází na pravidelné kontroly. Vážná nemoc ho přiměla přehodnotit životní priority a přestat plánovat dalekou budoucnost.
Nemoc se poprvé projevila útvarem na noze, který se ukázal být melanomem. Lékaři nádor odstranili a následná vyšetření dopadla příznivě. Tím však jeho zdravotní komplikace neskončily. Na nose mu objevili další zhoubný nádor, tentokrát bazaliom, kvůli kterému musel podstoupit plastickou operaci. O svém zdravotním stavu veřejně promluvil už na podzim roku 2025 při příležitosti vydání nové knihy.
Bál se, že už nestihne dokončit knihu
Nepříjemnou diagnózu si Klíma vyslechl v době, kdy připravoval knižní vzpomínky na svou bohatou novinářskou kariéru. Zpráva ho natolik zasáhla, že začal pochybovat, zda vůbec stihne plánovaný projekt dokončit. „Před Silvestrem mi oznámili, že mám rakovinu. Ráno jsem si říkal – hm, tak to tu knížku asi nedopíšu. Kdoví, jak to se mnou bude. Třeba hned neumřu, ale budu někde po špitálech, chemošky a bude mi blbě… Ale diktovat vlastně můžu vždycky, nebo prostě rozmlouvat s někým,“ svěřil se v rozhovoru pro Praha TV.
Obavy se naštěstí nenaplnily. Kniha Josef Klíma: Tváří v tvář zločinu, která vznikla ve spolupráci s Karolínou Liškovou, vyšla v září 2025. Novinář se v ní vrací k nejvýznamnějším případům své kariéry, setkáním se zločinci i událostem ze soukromého života.
Dlouhodobé plány už nedělá
Přestože jsou výsledky léčby příznivé, Klíma zůstává pod lékařským dohledem. Pravidelná vyšetření mají odhalit případný návrat onemocnění. „Chodím pravidelně na prohlídky. Někdy do mě stříkají nějaké nukleární látky a jdu do tunelu, nebo zase nějaké CT nebo SONO. Takže mě sledují, jestli se to někde znova neobjeví…“ popsal.
Setkání s vážnou nemocí výrazně ovlivnilo také jeho vztah k budoucnosti. Zatímco dříve byl zvyklý připravovat pracovní projekty dlouho dopředu, dnes se soustředí především na nejbližší měsíce.
„Když mi pořadatelé volají, že chtějí besedy v březnu nebo dubnu, tak jim říkám, že bych ten termín nerad rušil z nemocnice, protože plánuju jenom na půl roku…“ přiznal. V nejistotě, kterou mu nemoc přinesla, však dokázal najít i určitou životní úlevu. „Je osvobozující, že se nemusíš zabývat tím, co bude v roce 2035. Jsi rád, že žiješ a že ještě můžeš něco dělat,“ dodal.
Práce se nevzdává
Ani zdravotní komplikace ovšem Klímu nepřiměly opustit profesi, které zasvětil většinu života. Jeden z průkopníků české investigativní žurnalistiky, který stál u zrodu časopisu Reflex a televizního pořadu Na vlastní oči, zůstává pracovně aktivní. Za svou kariéru vydal desítky knih a věnoval se také televizní scenáristice.
V roce 2026 se navíc objevil na obrazovkách televize Barrandov v pořadu Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky. V něm vzpomíná na dobu, kdy se při své práci setkával s lidmi z organizovaného zločinu, včetně Radovana Krejčíře nebo Ivana Jonáka. Vedle toho pokračuje také ve vlastním podcastu, v němž rozebírá kriminální případy a společenská témata.