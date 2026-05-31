Rajčata pocházejí z Jižní Ameriky, konkrétně z oblasti dnešního Peru a Ekvádoru a údajně si na nich pochutnávali již Aztékové dávno před naším letopočtem. Do Evropy je v 16. století přivezli španělští mořeplavci. Dlouho však byla považována spíše za dekorativní rostlinu než za potravinu. „Lidé se obávali, že jsou jedovatá, protože patří do čeledi lilkovitých stejně jako rulík nebo durman,“ vysvětluje Radim Stráník ze společnosti FerMato.
Rajčata jako zdravá stálice jídelníčku. Podporují srdce, imunitu a po uvaření tělu prospívají ještě víc
Hraje odstíny červené či žluté, ale i černé, hnědé nebo žíhané. Je oválné i kulaté, šťavnaté a málokterá světová kuchyně se bez něj obejde. Najdeme ho v salátu, omáčce, na pizze, v masových i zeleninových směsích. Rajče patří mezi nejoblíbenější plody světa, přesto o něm většina lidí ví překvapivě málo. Věděli jste například, že botanicky jde o ovoce, nebo že existují tisíce jeho odrůd?
Na evropské talíře se rajčata ve větší míře dostala až o 200–300 let později, v 18. až 19. století. Velký boom přišel v Itálii, kde se rajčata postupně stala symbolem tamní kuchyně. Koncem 80. let 19. století se začala v Neapoli připravovat pizza, kterou si bez pořádné dávky suga, tedy rajčatové omáčky, nedokážeme představit.
Kolik existuje druhů rajčat?
Odborníci odhadují, že na světě existují tisíce odrůd rajčat – od drobných cherry rajčátek přes masitá bifteková až po téměř černé nebo žluté varianty. Liší se chutí, barvou, velikostí i využitím v kuchyni. Největšími producenty rajčat jsou dnes Čína, Indie a Turecko.
Když ale přijde řeč na spotřebu, mezi největší milovníky rajčat patří Italové. Právě v Itálii připadá na jednoho člověka ročně desítky kilogramů rajčat v různých podobách – od čerstvých až po omáčky, protlaky nebo sušená rajčata.
Zdraví i chuťová bomba na talíři
Rajčata obsahují vitamín C, draslík i vlákninu. A také lykopen, přírodní látku, která rajčatům dodává typickou červenou barvu. „Právě lykopen je silný antioxidant, který pomáhá chránit buňky před oxidačním stresem, přispívá ke snižování vysoké hladiny cholesterolu a rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění, podporuje dobrou funkci imunitního systému a snižuje riziko vzniku některých typů nádorových a degenerativních onemocnění,“ popisuje Radim Stráník.
Zajímavé navíc je, že se jeho využitelnost zvyšuje tepelnou úpravou. Jinými slovy: kvalitní rajčatová omáčka může být pro tělo ještě přínosnější než syrové rajče. Rajčata navíc obsahují vysoký podíl vody a mají nízkou kalorickou hodnotu, takže jsou oblíbenou součástí lehké a středomořské stravy.
Rajče je doslova kulinářský chameleon. Dá se jíst syrové, péct, sušit, grilovat, plnit, mixovat nebo fermentovat. Používá se do polévek, omáček, salátů, sendvičů i koktejlů. Z rajčat vzniká kečup, salsa, passata, džemy nebo třeba rajčatový prášek. Rajčata také obsahují vysoké množství glutamátu, což jim dodává pátou základní chuť zvanou umami.
V posledních letech zažívají boom fermentovaná rajčata, která získávají hlubší chuť a jemnou kyselost. „Rajče je fascinující surovina. Umí být sladké, kyselé i výrazně umami zároveň. Právě díky fermentaci se navíc jeho chuť ještě více prohlubuje a získává úplně nový rozměr,“ říká Stráník.
Rajče, které dobylo svět
Dnes se rajčata pěstují prakticky po celém světě a ročně se jich vypěstují stovky milionů tun. Existují rajčatové festivaly, soutěže o největší rajče i slavná španělská La Tomatina, během které po sobě lidé házejí tuny přezrálých plodů. I u nás lze navštívit festival rajčat, který se koná každoročně v Břeclavi.
Ať už si je dáme na chleba se solí, do těstovin nebo jako základ domácí omáčky, jedno je jisté – rajče už dávno není jen obyčejná zelenina. Nebo vlastně ovoce?
Víte že…
- Mezi ovoce rajče zařadil v roce 2011 Evropský parlament. Ačkoliv jej v kuchyni využíváme jako zeleninu, pokud se na rajče podíváme z pohledu botanika, tak je rajče ovoce. V Americe, odkud rajče pochází, je to totiž vytrvalý keř a plod vytrvalého keře je ovocem.
- Nejdražší rajčata světa jsou odrůdy Amela, pocházejí z Japonska a jsou výjimečně sladká. V současné době se pěstují i ve Španělsku.
- Název pomodoro (italsky rajče) vznikl z italského překladu „pomo d‚oro", což znamená „zlaté jablko“, a odkazuje na původní žlutou barvu plodů, které se v 16. století dostaly z Ameriky do Evropy.
- V mnoha jazycích (angličtina, španělština, francouzština) pochází název rajčete z aztéckého slova tumatl.
- Ještě v 18. století bylo rajče považováno za jedovaté. To, když se po něm otrávili někteří aristokraté. Na vině ovšem nebylo rajče, ale cínové nádobí, které uvolňovalo jedovaté olovo.
Největší české zdokumentované rajče vypěstovala na své zahradě pod průsvitným přístřeškem rodina Terčových z Písku. Plod rajčete tyčkové odrůdy Býčí srdce Herodes (Solanum lycopersicum) měl obvod 50 cm a hmotnosti 1332 gramů. Při pěstování rajčete nebyla použita žádná hnojiva ani postřiky a sklizeno bylo koncem srpna 2023
Podle Guinnessovy knihy rekordů vážilo nejtěžší rajče na světě neuvěřitelných 7,6 kg.