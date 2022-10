Raději žádné než implantáty. Americká spisovatelka zůstala po rakovině bez prsů

"Navenek byly moje prsy perfektně symetrické. Byla jsem jedna z těch šťastnějších, rakovina si mě vybrala, ale momentálně jsem nad ní zvítězila. Uvnitř jsem ale byla chodící zombie," popisuje své potíže 40letá Rachel Garlinghouseová.

Ve 35 letech si americká spisovatelka a novinářka na volné noze vyslechla diagnózu rakoviny prsu, která ji připravila o obě prsní žlázy. Po letech léčby a operací získala prsní implantáty. Později se však ukázalo, že trpí takzvanou nemocí prsních implantátů, která jí znepříjemňovala život.

"Prožila jsem rakovinu, takže mi přišlo normální, že jsem unavená a úzkostlivá. Postupně se ale přidávaly další a další symptomy, jako chronická únava, bolest kloubů, mozková mlha a další," popsala deníku Insider.

"Bez implantátů se cítím lépe"

Po třech letech chození po vyšetřeních a tápání, co se to s ní děje, narazila na skupinu na sociálních sítích, ve které přes 150 tisíc uživatelů diskutovalo o nemoci prsních implantátů. "Strávila jsem hodinu pročítáním příspěvků a přišla jsem na to, že jsem jedna z těch, kterým implantáty dělají zle. Došla jsem tak k rozhodnutí, že se jich musím co nejdříve zbavit," napsala Garlinghouseová.

Autorka šesti knih se tak rozhodla, že si ponechá hrudník bez prsů. "Ačkoliv můj hrudník nevypadá jako typický standard krásy, na rozdíl od mých implantátů, jsem si jistá, že jsem udělala správné rozhodnutí," přemítá pro Insider spisovatelka. Před vyjmutím umělých prsů ji několik dní v týdnu sužovaly bolesti a záněty, od poslední operace je však zcela zdravá a bez bolestí.

"Bez implantátů se můžu v pohodě ohnout, obejmout svou rodinu a kamarády a cvičit, aniž bych na ně neustále myslela. Dříve jsem měla při sebemenším pohybu pocit, že mi odpadnou z těla," popsala svoje zkušenosti.

"Svou plochost neschovávám"

Bez prsů je nyní rok a půl a svého rozhodnutí nelituje. "Svou plochost neschovávám. Nosím stále topy, plavky a trička bez toho, aniž bych se styděla. Dokonce se žertem ptám svého manžela: 'Nejsem v tom tričku moc plochá?'" říká Garlinghouseová. O rakovině a životě po ní také píše pro různá média a svůj život sdílí na sociálních sítích.

"Jsem hrdá přeživší rakoviny. Neskrývám, kdo jsem nebo čím si prošlo moje tělo. Moje prsa nikdy nedefinovala, kým jsem nebo kým budu," tvrdí.

Rakovina prsu patří v Česku mezi nejčastější nádorová onemocnění žen. Ročně si tuto diagnózu vyslechne více než sedm tisíc žen, ve světě jí trpí asi osm milionů žen.