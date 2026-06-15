Jedním z hlavních důvodů, proč jsou ženy k artróze náchylnější, je jejich unikátní hormonální profil. Ženský organismus prochází během života obrovskými proměnami – od puberty přes těhotenství až po menopauzu. Klíčovou roli zde hraje estrogen. Tento hormon nepůsobí jen v reprodukčním systému, ale pomáhá chránit chrupavky a udržovat jejich pružnost. Estrogen také reguluje hladinu kostních minerálů.
Proč artróza postihuje ženy častěji než muže? Roli hrají hormony, menopauza i životní styl
Proč artróza postihuje častěji právě ženy? Za vyšším rizikem nestojí jen přibývající věk a opotřebení kloubů. Významnou roli hrají také hormony, genetika nebo specifika ženského těla. Jak rozpoznat včas varovné příznaky a jak průběh onemocnění zpomalit?
Zlom přichází s menopauzou, kdy hladina estrogenu prudce klesá, což vede k rychlejší ztrátě kostní tkáně a vyšší citlivosti kloubů na opotřebení. Kromě toho po menopauze klesá i hladina testosteronu (tvořeného ve vaječnících), který běžně pomáhá budovat svaly. Slabší svaly pak poskytují kloubům menší oporu, což riziko rozvoje artrózy dále zvyšuje.
Daň za schopnost darovat život
Rozdíly mezi mužským a ženským tělem nejsou jen hormonální, ale i strukturální. Ženy mají přirozeně širší pánev, aby mohly odnosit a porodit dítě. Tato širší struktura však mění úhel, pod kterým kosti nasedají na klouby, a vytváří jiný typ mechanického stresu, zejména na kolena.
Dnes podpatky, zítra ortoped
Životní styl hraje v rozvoji artrózy rovněž zásadní roli. Ženy bývají zvyklé zvládat obrovské nasazení – péči o rodinu, práci i sport. Často však své tělo přetěžují nevhodným způsobem. Varovným příkladem je celodenní chození v botách na vysokém podpatku, které nepřirozeně zatěžuje klouby dolních končetin.
Klouby nemají rády extrémy – ani nadměrnou jednostrannou zátěž, ani absolutní nedostatek pohybu. Dalším rizikem je nadváha. Každý kilogram navíc zvyšuje tlak na nosné klouby, jako jsou kolena a kyčle. Tuková tkáň navíc produkuje proteiny, které mohou vyvolávat záněty v těle, což postihuje i klouby, které váhu nenesou, například na rukou.
Když tělo ztrácí kolagen
S přibývajícím věkem v těle přirozeně ubývá kolagen – základní stavební kámen chrupavek, vazů i šlach. Zatímco navenek se tento úbytek projeví vráskami, uvnitř kloubů dochází k oslabení jejich struktury. Odborníci proto doporučují zaměřit se na výživu kloubů zevnitř. Kromě pestré stravy bohaté na vápník a vitamín D je vhodné doplňovat kolagen ve formě tzv. kolagenních peptidů.
Jak poznat, že klouby volají o pomoc?
Artróza se obvykle neobjeví ze dne na den. Přichází nenápadně a její první příznaky bývají snadno zaměnitelné za běžné známky únavy nebo stárnutí. Mezi varovné signály patří zejména ranní ztuhlost kloubů, která zpravidla trvá méně než půl hodiny, bolest při větší námaze nebo například při chůzi ze schodů. Mnoho žen si všímá také praskání, vrzání či nepříjemného „drhnutí“ v kloubech při pohybu. Není výjimkou ani zvýšená citlivost na změny počasí, především na chlad a vlhko, kdy se potíže mohou výrazně zhoršovat.
Dobrou zprávou je, že i když věk nebo genetické predispozice ovlivnit nedokážeme, existuje řada způsobů, jak zdraví kloubů podpořit a riziko potíží snížit. Zásadní roli hraje pravidelný pohyb, který pomáhá posilovat svaly kolem kloubů a snižuje jejich zatížení. Vhodné jsou zejména šetrné aktivity, jako je chůze, plavání, pilates nebo jóga. Neméně důležité je udržování optimální tělesné hmotnosti, protože každý kilogram navíc představuje pro klouby, zejména kolena, zvýšenou zátěž.
Pokud se bolest nebo ztuhlost opakují, neustupují nebo se postupně zhoršují, je na místě konzultace s lékařem. Včasná diagnostika a správně nastavená léčba mohou pomoci zpomalit průběh onemocnění a předejít nevratnému poškození kloubů.
Artróza nemusí znamenat konec aktivního životního stylu. Může být naopak impulzem k tomu, aby ženy začaly věnovat stejnou pozornost svému zdraví, jakou často věnují svým blízkým. Právě včasná péče a prevence mohou být klíčem k tomu, aby si uchovaly pohyblivost, samostatnost a dobrou kvalitu života i v dalších letech.