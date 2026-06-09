Berberin není žádným novým objevem. Tento jasně žlutý alkaloid se získává z kořenů a kůry rostlin, jako je dřišťál, vlaštovičník nebo zlatobýl. V tradiční čínské a ájurvédské medicíně se po staletí používal k léčbě infekcí a trávicích potíží. Dnes se však vědci dívají pod povrch jeho zářivé barvy a zkoumají, jak ovlivňuje naše buňky. Hlavním kouzlem berberinu je jeho schopnost aktivovat enzym AMPK, kterému se přezdívá „hlavní regulátor metabolismu“.
Přírodní Ozempic, nebo jen drahé placebo? Odborníci zveřejnili výsledky studie o berberinu
Zajímáte-li se o zdravý životní styl, pravděpodobně jste na něj už narazili. Berberin je často označován jako přírodní Ozempic. Slibuje úbytek kilogramů, zkrocení chutí na sladké a restart metabolismu – to vše v jedné žluté kapsli z bylinek. Je ale berberin skutečně tou magickou pilulkou bez vedlejších účinků, na kterou jsme všichni čekali, nebo jen další nafouknutou internetovou bublinou?
Tento enzym funguje v našem těle jako jakýsi energetický přepínač: když je aktivní, tělo začne efektivněji spalovat tuky a lépe využívat glukózu. „Aktivace tohoto enzymu zvyšuje spalování tuků a snižuje množství tuku, které si tělo ukládá,“ vysvětluje doktorka Dana Ellis Hunnes z UCLA Health. Právě zde pramení jeho pověst pomocníka při hubnutí.
Srovnání, které trochu pokulhává
Přezdívka „přírodní Ozempic“ je sice pro marketing ideální, ale vědecky je poněkud nepřesná. Zatímco skutečný Ozempic (semaglutid) napodobuje hormon GLP-1, který přímo v mozku vypíná pocit hladu a zpomaluje vyprazdňování žaludku, berberin pracuje úplně jinak – ovlivňuje metabolismus na buněčné úrovni přes zmíněný enzym AMPK. Lékařka Melinda Ring z Northwestern University k tomu dodává, že označení berberinu za přírodní alternativu těchto léků je silně nadsazené.
Rozdíl v účinnosti je totiž propastný. Velká analýza dvanácti studií z roku 2020 ukázala, že lidé užívající berberin zhubli v průměru o 2,07 kg za tři měsíce. Pro srovnání, u léků typu Ozempic nebo Wegovy pacienti v klinických studiích ztrácejí kolem 15 % své tělesné hmotnosti (což u 100kg člověka činí 15 kg) za delší období. V řeči čísel je tedy účinek moderních léků na předpis přibližně 7krát až 10krát silnější než u tohoto doplňku stravy.
V čem berberin skutečně exceluje?
I když vás berberin nezbaví desítek kilogramů přes noc, neznamená to, že je k ničemu. Jeho skutečná síla leží v podpoře celkového metabolického zdraví. Studie naznačují, že může být skvělým spojencem v boji proti zvýšené hladině cukru v krvi. Malý experiment z roku 2008 dokonce ukázal, že u nově diagnostikovaných diabetiků měl berberin podobný účinek na snížení hladiny krevního cukru jako běžně předepisovaný lék.
Kromě cukru si berberin dokáže poradit i s „nezdravým“ cholesterolem. Podle odborníků může pomáhat tělu absorbovat méně cholesterolu z potravy a zároveň zvyšovat jeho vylučování. Tím přispívá k ochraně našeho srdce a cév, což je pro zdraví ženy v každém věku klíčové. Nutriční terapeutka Jane Mostowfi připomíná, že berberin může mít i pozitivní vliv na náš střevní mikrobiom, což je základ nejen dobrého trávení, ale i silné imunity.
Na co si dát pozor: Přírodní neznamená bezpečný
I když si berberin můžete koupit bez receptu, neznamená to, že je pro každého. Jedním z největších problémů je jeho mizerná vstřebatelnost. Studie na zvířatech ukazují, že se do krve dostane méně než 1 % užité dávky. Zbytek zůstává v trávicím traktu, což je i důvod, proč se u mnoha lidí objevují nepříjemné vedlejší účinky jako nevolnost, nadýmání, zácpa nebo průjem.
Obzvláště opatrné by měly být ženy užívající další léky. Berberin totiž ovlivňuje jaterní enzymy, které zpracovávají celou řadu medikamentů – od antikoncepce přes antidepresiva až po léky na cholesterol. „Berberin může změnit hladinu léků ve vašem těle, což může být nebezpečné,“ varuje Jane Mostowfi.
Absolutním tabu by pak měl být berberin pro těhotné a kojící ženy. Látka může u novorozenců vytěsňovat bilirubin, což hrozí vážným poškozením mozku děťátka. Pokud tedy o tomto doplňku uvažujete, konzultace s lékařem by měla být prvním krokem, nikoliv jen doporučením na obalu.
Závěrečný verdikt: Má smysl ho zkusit?
Berberin není zázračná hůlka na hubnutí, jak by se z videí na sociálních sítích mohlo zdát, ale spíše solidní metabolický pomocník. Pokud je vaším cílem podpořit své tělo v lepší práci s cukry a tuky, může mít v rámci zdravého životního stylu své místo. „Dosažení zdravé váhy je jako skládačka, kde doplňky stravy tvoří jen jeden malý dílek,“ uzavírá Jane Mostowfi.
Pokud tedy čekáte, že berberin odvede veškerou práci za vás, budete pravděpodobně zklamaní. Pokud ho ale vnímáte jako podporu pro své tělo, kterému dopřáváte kvalitní stravu a pohyb, může být tím správným impulsem k vašemu zdravějšímu já. Jen nezapomínejte, že u doplňků stravy více než kde jinde platí: vybírejte kvalitu a poslouchejte své tělo.