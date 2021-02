Zapomeňte na diety: Pomalu pročistěte tělo a váha půjde dolů sama

Není žádným tajemstvím, že dobře fungující trávení má vliv na celý náš organismus, psychiku nevyjímaje. Co můžeme udělat pro to, abychom se po všech stránkách cítili lépe?

Když naše trávicí soustava nefunguje správně, má to vliv mimo jiné i na naši hmotnost. Pokud patříte k lidem, kteří se ještě nedokázali "nakopnout" a zbavit se vánočních kil nebo se prostě jen chcete cítit po všech stránkách lépe, vsaďte na očistu těla.

Začátek jara je ideální

Jak poznáte, že vaše trávení nefunguje správně? Projevuje se to například pomalou peristaltikou a zácpou, plynatostí, ale i depresemi. Pokud hledáte řešení, zapomeňte na krátkodobé detoxikační kúry z drogerie. Chcete-li skutečně své trávení zlepšit, začněte pozvolna a dejte si čas. Počítejte s tím, že svému tělu musíte věnovat péči alespoň po dobu měsíce či dvou. Nejstarší medicínský systém na světě - indická ájurvéda - říká, že ideální dobou na očistu trávení je jaro.

Vzdejte se toho, co vám škodí

Aby se trávicí soustava skutečně pročistila, je dobré začít vyřazením zdravotně nejvíce kontroverzních potravin - tedy bílého cukru a pšenice. Ještě lepší je omezit přísun pečiva obecně, stejně tak jako bílé soli a masa a hlavně uzenin. A samozřejmě je nutné vyřadit kávu, alkohol a sladké limonády. Pokud to bez masa nemůžete několik týdnů vydržet, dopřejte si dvakrát až třikrát týdně rybu, nebo plátek bílého masa - lepší krůta než kuře, ideálně z domácího chovu.

Už zavedení těchto pravidel je pro ozdravní těla zásadní a nápomocné. Základem ale je, pokud chceme aspoň měsíční program vydržet, abychom "zlé" potraviny, na které je ale tělo zvyklé, nahradili těmi "hodnými". Pokud si totiž z jídelníčku jen odebereme a nic nepřidáme, očistu většinoun evydržíme.

Sladká tečka

U většiny lidí je největším kamenem úrazu cukr. Jak známo, sladká chuť uklidňuje nervy, proto když nás rozčílí šéf, sáhneme po čokoládě, nebo máme touhu udělat za obědem "sladkou tečku". Je to tak v pořádku, ale o to důležitější je, abyste byli schopní nahradit bílý, ale i třtinový cukr, zdravějšími variantami.

Dnes je výběr v obchodech se zdravou výživou veliký, od nejrůznějších pochutin slazených sirupy přes raw dezerty můžete najít variantu, která vás uspokojí. "Hodný cukr" obsahuje také ovoce, ale ani s ním by se to nemělo přehánět. Nejlepší je s ním pracovat ve formě dopolední případně odpolední svačinky. Pokud máte rádi freshe a smoothie, dopřejte si je, ale snažte se nemíchat příliš druhů ovoce dohromady. Pokud sladíte, vyzkoušejte místo cukru med.

Příprava jídla

Kromě omezení výše zmíněných ingrediencí, je nutné řešit také přípravu jídla. Během očisty trávení je určitě nutné vynechat smažené. Zaměřte se na vařené jídlo připravené v páře, zapečené a dušené pokrmy. Pokud trpíte na zahlenění či otoky, doporučuji omezit i přísun mléčných výrobků na tvaroh či sýr tvarohového typu, občas mléko z farmy. I když kravské mléko je dobré při očistě nahradit spíše mlékem rostlinným.

Jak jíst v průběhu dne

Je dobré ráno nastartovat výživnou snídaní - zkuste třeba rýžovou kaši s trochou sirupu, s oříšky nebo sušeným ovocem. Na oběd si naložte nejvíce - v tu dobu tělo nejlépe tráví, a tak si můžete dopřát například zeleninový vývar a pak třeba rizoto s houbami, luštěninový karbanátek s bramborem nebo celozrnné těstoviny s pestem.

Večer, kdy trávení pracuje o něco hůře, je dobré zaměřit pozornost na lehčí jídla, jako třeba kuskus se zeleninou, bulgur s plátkem ryby nebo quinou, která skvělé chutná a je kaloricky skoro na nule.

K svačině si dopřejte ovoce nebo trochu sušeného ovoce či hrst oříšků. Jezte nejlépe tři hlavní jídla a jednu svačinku.

Doprovodný program

Pokud máte pocit, že je vaše trávení hodně zanesené, vyhledejte pomoc odborníka. Jako "doprovodný program" k očistě je určitě skvělé dopřát si masáž nebo saunu. Zajít si na jógu a hlavně vyrazit na výlet do přírody. Vyvarujte se naopak náročných sportů, které by v době očisty, kdy tělo detoxikuje od "zplodin", ubíraly na energii.

Během měsíční očisty více odpočívejte, nebojte se natáhnout se na 20 minut po obědě, pokud to jde, a nevyhledávejte aktivity, které by vás vedly "na scestí" - ke kávě, alkoholu či nezdravým potravinám. Tedy naplánujte očistu tak, aby vám do ní nezasahovaly svátky či oslavy.