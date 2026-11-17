Lékaři v paliativní péči se při odhadování blížícího se konce života opírají o několik tělesných příznaků. Sledují například nepravidelné dýchání, namodralou kůži způsobenou zhoršeným krevním oběhem nebo výrazný pokles vědomí.
Poslední mrknutí oka. Vědci odhalili mrazivý ukazatel blížící se smrti
Loučit se s někým blízkým patří k nejtěžším okamžikům v životě. Rodina, ale často ani zdravotnický personál nedokážou v takových chvílích s jistotou odpovědět na otázku, kolik času nemocnému ještě zbývá. Nová vědecká studie však upozorňuje na překvapivě jednoduchý způsob, jak rozpoznat, že se blíží konec života. Stačí k tomu krátké vyšetření oka, které lze provést přímo u lůžka pacienta.
Lékaři v paliativní péči se při odhadování blížícího se konce života opírají o několik tělesných příznaků. Sledují například nepravidelné dýchání, namodralou kůži způsobenou zhoršeným krevním oběhem nebo výrazný pokles vědomí.
Tyto indikátory však ukazují na širší časové okno v rozmezí 24 až 48 hodin, což příbuzným nemusí poskytnout dostatečně přesnou představu o tom, jak rychle se stav pacienta zhoršuje.
Jak vysvětluje autor zmíněné studie Dr. Jung Hun Kang, ředitel hospicového centra při Gyeongsang National University Hospital v Jižní Koreji: „Členové rodiny přikládají obrovský význam tomu, aby byli přítomni v samotném okamžiku smrti.“
Studie publikovaná v odborném časopise BMJ Supportive & Palliative Care se zaměřila na takzvaný rohovkový reflex. Jde o automatickou reakci, při které člověk po jemném doteku rohovky okamžitě mrkne. Vyšetření je jednoduché a nevyžaduje žádné složité přístroje.
Výzkumníci sledovali 112 pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním, kteří pobývali v hospicové péči. Lékaři u nich očekávali, že jim zbývá přibližně jeden až dva týdny života. Zdravotní sestry kontrolovaly rohovkový reflex třikrát denně. K oku se přibližovaly ze strany, aby pacient nereagoval pouze na pohyb předmětu, a rohovky se lehce dotkly sterilním tamponem nebo gázou.
Výsledky ukázaly, že vymizení rohovkového reflexu může být významným varovným signálem. U pacientů, u kterých zdravotníci tuto reakci nezaznamenali, došlo v 70,7 % případů k úmrtí během následujících 24 hodin.
Statistická analýza zároveň ukázala přibližně 5,5krát vyšší šanci na úmrtí v tomto časovém úseku ve srovnání s pacienty, u nichž reflex přetrvával. Test dosáhl 85procentní specifičnosti a pozitivní prediktivní hodnoty 70,7 %. Jinými slovy, nepřítomnost reflexu může lékařům pomoci lépe rozpoznat okamžik, kdy se blíží závěr života.
Co test skutečně vypovídá
Rohovkový reflex není pouze běžnou reakcí oka. Jeho řízení zajišťuje mozkový kmen, který se podílí také na regulaci dýchání, bdělosti a dalších základních tělesných funkcí. Pokud reflex v závěrečné fázi života vymizí, může to souviset s útlumem neurologických funkcí.
Zajímavé výsledky přineslo srovnání pacientů s hlubokou sedací. Z těch, u kterých reflex chyběl, zemřelo během 24 hodin 71,2 procenta. U pacientů se zachovaným reflexem to bylo 37,1 procenta. Kombinace obou ukazatelů tak může lékařům poskytnout další informace při hodnocení stavu nemocného.
Test má své limity
Výsledky výzkumu jsou sice slibné, nelze je ale považovat za univerzální návod, podle kterého by bylo možné určit přesný okamžik úmrtí. „Absence reflexu může silně podpořit předpověď blížící se smrti, avšak jeho zachování možnost brzkého úmrtí nevylučuje,“ upozorňuje Dr. Kang.
Vědci proto plánují další výzkum, který by měl zahrnout větší počet pacientů z různých zdravotnických zařízení. Do budoucna zvažují také využití umělé inteligence při vyhodnocování klinických příznaků.
Nové poznatky mohou zdravotníkům pomoci lépe vyhodnotit stav umírajících pacientů a citlivěji komunikovat s jejich blízkými. „Zlepšování péče v posledních hodinách života je stejně důležité jako prodlužování života. Čím lépe dokážeme rozpoznat blížící se smrt, tím lépe můžeme podpořit klidný a důstojný průběh pro pacienty i jejich rodiny,“ zdůrazňuje Dr. Kang.