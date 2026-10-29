Spojení těchto dvou orgánů totiž funguje jako oboustranná komunikační linka. „Existuje mezi nimi přímé fyzické propojení – bloudivý nerv, což si můžete představit jako takový superrychlý optický kabel. Díky němu se mozek okamžitě dozvídá, co se děje v břiše, a naopak,“ vysvětluje biolog a vedoucí vývojového týmu ProbiONE Radek Netušil.
Podzimní splín i nezvladatelné chutě začínají ve střevech. Odborník vysvětluje, jak mikrobiom ovlivňuje náladu i spánek
Málo slunce, klesající teploty a časté plískanice. Sychravé počasí se často podepisuje nejen na náladě, ale i na psychice. Splínu a depresivním stavům však lze velmi účinně čelit i způsobem, který mnohé možná překvapí - péčí o střevní mikrobiom. Jsou to totiž právě střevní bakterie, které mají významný vliv na naši psychiku. Jak tedy udržet osu střevo–mozek v tomto období v co nejlepší kondici?
Spojení těchto dvou orgánů totiž funguje jako oboustranná komunikační linka. „Existuje mezi nimi přímé fyzické propojení – bloudivý nerv, což si můžete představit jako takový superrychlý optický kabel. Díky němu se mozek okamžitě dozvídá, co se děje v břiše, a naopak,“ vysvětluje biolog a vedoucí vývojového týmu ProbiONE Radek Netušil.
Kromě tohoto fyzického propojení spolu obě tyto soustavy komunikují pomocí různých signálních molekul, jako jsou hormony, imunitní signály a neurotransmitery. Jedná se tedy o vysoce funkční a spolehlivé spojení, v němž mikrobiom sehrává klíčovou úlohu.
Bakterie totiž nejsou jen pasivními nájemníky našich střev. Podle Netušila jsou doslova aktivní továrnou na signální molekuly. Produkují řadu látek, případně ovlivňují jejich produkci a tím působí na nervový systém. „V první řadě můžu jmenovat serotonin, dopamin, kyselinu gama-aminomáselnou a butyrát.“
Správnou péči o naše střevní osazenstvo lze vnímat jako formu prevence splínů a špatné nálady. Když má totiž mikrobiom optimální podmínky, posílá po bloudivém nervu do mozku signál „všechno je v pořádku“. Mozek na to reaguje stabilní náladou, klidným spánkem a odolností vůči stresu. Naopak mikrobiom v nerovnováze vysílá „signály nouze“, které mozek interpretuje jako nepohodlí, apatii, vnitřní napětí či úzkost.
Bakterie ve střevě ovládají, jestli si dáte dezert
To, že narušený mikrobiom může souviset se vznikem úzkostných stavů a depresí, už dávno není jen hypotézou. Těmto souvislostem se věnuje mimo jiné vědní obor zvaný nutriční psychiatrie. „Například při bakteriální dysbióze může docházet ke vzniku syndromu propustného střeva, při němž přes střevní stěnu pronikají do krve toxické bakteriální fragmenty, zejména lipopolysacharidy (LPS), které způsobují skrytý systémový chronický zánět. Tento zánět může zasahovat i mozek, kde mimo jiné narušuje metabolismus serotoninu nebo třeba inhibuje tvorbu nových neuronových spojů. Výsledkem mohou být úzkosti, apatie, deprese, zhoršený spánek apod.,“ popisuje Netušil.
Činnost střevních bakterií výrazně ovlivňuje například také produkci kortizolu. „Dále taky ovlivňují to, na co máme chuť, což jistě souvisí s náladou,“ pokračuje biolog a zdůrazňuje, že bakterie jsou živí tvorové, kteří chtějí přežít a potřebují potravu. Každé bakterii ale „chutná“ něco jiného a umí si o to říct.
Tím, jaké máte ve střevě bakterie, proto výrazně ovlivňujete i to, na co máte chuť. „Pokud budete jíst přemíru sladkých, tučných a smažených jídel, namnožíte si takové bakterie, které mají tuto stravu rády. Ty pak budou produkovat signály, které vám dají najevo, že máte chuť právě na takovou stravu,“ popisuje vědec.
„Jako důkaz, že mikrobiom skutečně ovlivňuje náladu, můžeme uvést studie s přenosem mikrobiomu. Bylo opakovaně potvrzeno, že samotný přenos mikrobiomu z depresivních jedinců do ‚zdravých‘ příjemců vede u příjemců k depresivním projevům,“ dodává.
Podzimní zátěž a dopady na psychiku
Podzimní období představuje pro osu střevo–mozek jakousi zatěžkávací zkoušku. Po návratu z prázdnin vtrhneme do plného pracovního tempa, méně se pohybujeme venku a mozek si nedostatek pohybu a slunečního svitu začne kompenzovat zvýšenou chutí na rychlé cukry a těžká jídla. „Tím vyhladovíme přátelské bakterie a vytvoříme dokonalé podhoubí pro sezonní depresi, chronickou únavu a podzimní splíny,“ vysvětluje vedoucí vývojového týmu ProbiONE.
Svou roli zde hraje také přirozený úbytek čerstvé zeleniny, i když dnes díky supermarketům už tento vliv není tak výrazný jako v minulosti. Zásadnější je ale podle Netušila výrazný úbytek slunečního svitu a s ním spojený pokles hladiny vitaminu D, který je důležitý pro střevní imunitu a celistvost střevní bariéry. Roli hraje i zkracování dne. „Střevní bakterie mají, stejně jako my, své cirkadiánní rytmy. Změna světla a denního režimu na podzim přímo ovlivňuje jejich metabolickou aktivitu.“
Není serotonin jako serotonin
Pokud je řeč o serotoninu ve střevech, pojí se s ním jedna často uváděná nepřesnost. „Stále někde čtu, že 90 % serotoninu vzniká ve střevě. To je sice pravda, ale tento serotonin, vznikající ve střevě, nefunguje jako ten příslovečný ‚hormon štěstí‘.
Jako ‚hormon štěstí‘ může fungovat jedině serotonin, který vzniká v mozku (nebo se do něj dostane). Serotonin ze střeva se ale přímo do mozku dostat nemůže, protože neprojde přes hematoencefalickou bariéru,“ vysvětluje Radek Netušil s tím, že serotonin ve střevě funguje spíše jako signální molekula působící přímo ve střevech. Konkrétně ovlivňuje další bakterie a motilitu střeva.
Na druhou stranu to ale podle biologa neznamená, že by bakterie neovlivňovaly hladinu serotoninu v mozku. Ovlivňují totiž metabolismus aminokyseliny zvané tryptofan a její dostupnost v mozku. „Tryptofan slouží jako prekurzor pro výrobu serotoninu v mozku, takže bakterie skutečně ovlivňují množství hormonu štěstí v mozku, jenomže úplně jinak, než jak se to obvykle podává,“ dodává.
Jak tedy mikrobiomu aktuálně pomoci? „Nerad vyzdvihuju konkrétní potraviny, protože hlavní zásadou je co největší pestrost. Mohu obecně říct, že je potřeba přijímat hodně prebiotické vlákniny, protože ta je hlavním ‚palivem‘ pro naše střevní bakterie, zejména pro ty ‚hodné‘, které tam potřebujeme,“ uvádí Netušil s tím, že nejvíce jí najdeme obecně v ovoci, zelenině, obilovinách, luštěninách, ořeších apod. Dalšími důležitými látkami v potravě jsou například polyfenoly. Ve velkém množství se nacházejí třeba v kakau, zeleném čaji nebo borůvkách. Nelze také opomenout fermentované potraviny, jako jsou kysané zelí, kimči nebo jogurty.
Pokud však chceme cíleně podpořit mikrobiom tak, aby se účinek co nejvíce promítl do psychické pohody, je podle Netušila logickým krokem sáhnout po probiotikách. Má to však svá „ale“.
Na změnu jídelníčku bakterie reagují v řádu dnů
Běžný jogurt nebo univerzální lékárenská probiotika na zažívání v tomto ohledu nestačí. „Musíme sáhnout do kategorie takzvaných psychobiotik, což jsou specifické, klinicky prověřené bakteriální kmeny, které prokazatelně ovlivňují osu střevo–mozek a působí příznivě na naši psychiku,“ říká. Ideální je kombinovat psychobiotika s vhodně zvolenými fytonutrienty, které cíleně podpoří nejen mikrobiom, ale i naši psychiku.
„Právě na tomto principu jsme postavili cílený přípravek, který kombinuje přesně ty kmeny, které mají vědecky doložený vliv na zklidnění nervové soustavy, navíc doplněné o synergické látky, které pomáhají tělu vyrovnat se se stresem a podzimním útlumem komplexně – silné bylinné extrakty z kozlíku lékařského, meduňky lékařské a rozchodnice růžové spolu s vitaminy B6 a B12,“ vysvětluje složení cílených doplňků Netušil.
Bakterie reagují na změnu jídelníčku nebo nasazení cílených přípravků v řádu dnů. Během této doby se prokazatelně mění jejich enzymatická aktivita i produkce metabolitů. Subjektivní vliv na psychiku, spánek a míru úzkosti se ale projevuje s určitou setrvačností.
Zklidnění střevní bariéry a snížení systémového zánětu vyžadují čas a pozorovatelný efekt se může dostavit v řádu týdnů od začátku užívání. „Nejde o chemii s okamžitým tlumicím efektem, ale o biologickou obnovu rovnováhy od základů. Jakýkoli doplněk stravy sice může výrazně pomoci, ale sám o sobě nestačí k nastolení trvalé změny, pokud adekvátně neupravíme i svůj životní styl,“ upozorňuje Netušil.
Právě životní styl podle něj tvoří polovinu úspěchu. Zásadní je pravidelný a kvalitní spánek, dostatek pohybu a každodenní vystavení se co největšímu množství přirozeného denního světla, ideálně hned ráno. To pomůže seřídit naše vnitřní hodiny i vnitřní hodiny střevních bakterií.
Jaké potraviny psychice neprospívají?
Největším nepřítelem osy střevo–mozek jsou naopak vysoce průmyslově zpracované potraviny. „Prvním důvodem je něco, čemu říkáme acelulární poušť. V přirozených potravinách jsou živiny uzavřené v buňkách a složitých strukturách, takže jejich rozklad trvá delší dobu a vždy zbyde dost potravy, která doputuje až do tlustého střeva k bakteriím,“ přibližuje Netušil a dodává, že ultrazpracované potraviny jsou těchto struktur zbavené. Vše se vstřebá už na začátku trávení a na bakterie nic nezbyde. Pokud takové potraviny jíme příliš často, bakterie hladoví.
„To je takový dlouhodobější problém. Ultrazpracované potraviny ale často ukrývají i bezprostřednější nebezpečí, a tím jsou nejrůznější aditiva, jako jsou umělá sladidla, barviva nebo emulgátory. Všechny tyto látky přímo a nepříznivě ovlivňují naše střevní bakterie. Samozřejmě nemohu pominout ani nepříznivý vliv nadměrné konzumace našeho nejoblíbenějšího rozpouštědla – alkoholu.“
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat také doplňkům stravy, které lidé užívají ve snaze zhubnout či zvýšit sportovní výkony. „Nejrizikovější skupinou z hlediska mikrobiomu a jeho spojení s mozkem jsou agresivní stimulanty, spalovače tuků a nekvalitní fitness nakopávače s umělými aromaty, sladidly a látkami dráždícími střevo. Problémy mohou způsobovat třeba i ‚detoxikační a odvodňovací‘ bylinné směsi s laxativními účinky, které mechanicky ‚vyplavují‘ bakterie ze střeva a poškozují celistvost střevní stěny,“ varuje Radek Netušil.
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Zdroj: autorský článek