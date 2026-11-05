Bolest zad, zlomené zápěstí po zdánlivě neškodném pádu nebo postupné zmenšování tělesné výšky. I tak se může projevit osteoporóza, onemocnění, při kterém kosti postupně ztrácejí svou pevnost a stávají se náchylnějšími ke zlomeninám. Problém je v tom, že dokud ke zlomenině nedojde, většina lidí vůbec netuší, že se s jejich kostmi něco děje.
Po padesátce začínají kosti nenápadně slábnout. Odborníci upozorňují na chybu, kterou dělá mnoho žen
Řídnutí kostí se může dlouhé roky rozvíjet bez jediného příznaku a ženy po menopauze patří mezi nejohroženější. Odborné studie přitom ukazují, že k ochraně kostí nestačí jen dostatek vápníku. Důležitou roli hraje také pohyb, svalová síla a další živiny, na které často zapomínáme.
Zvlášť pozorné by měly být ženy po padesátce. Právě v tomto období totiž dochází k hormonálním změnám, které mohou úbytek kostní hmoty výrazně urychlit.
Menopauza mění víc než jen hormonální rovnováhu
Kosti nejsou neměnnou součástí těla. Po celý život se přestavují, stará kostní tkáň se odbourává a nahrazuje novou. S přibývajícím věkem však začíná odbourávání postupně převažovat nad tvorbou. U žen tento proces významně ovlivňuje menopauza. Pokles hladiny estrogenu, který pomáhá udržovat kostní hmotu, způsobuje, že se její úbytek zrychluje. Nejvýraznější změny přitom nastávají v prvních letech po poslední menstruaci.
Neznamená to, že každá žena po padesátce automaticky onemocní osteoporózou. Riziko však roste, zvláště pokud se přidají další faktory, jako jsou dědičnost, nízká tělesná hmotnost, kouření, nedostatek pohybu nebo dlouhodobé užívání některých léků. Odborníci proto zdůrazňují, že o zdraví kostí je potřeba pečovat ještě předtím, než se objeví první komplikace.
Vápník je důležitý, ale ne samospásný
Když se mluví o pevných kostech, většině lidí se vybaví mléko, jogurty a vápník. Ten je skutečně jedním ze základních stavebních prvků kostní tkáně. Představa, že stačí začít užívat doplněk stravy s vápníkem a tím problém vyřešit, je však zavádějící. Odborný přehled publikovaný v roce 2025 v prestižním časopise The BMJ uvádí pro ženy po menopauze orientační celkový denní příjem 1 000 až 1 200 miligramů vápníku. Důležité přitom je, že se do tohoto množství započítává také vápník přijatý běžnou stravou.
Jeho zdrojem nejsou pouze mléčné výrobky, ale také některé druhy zeleniny, sardinky konzumované s kostmi nebo potraviny obohacené vápníkem.
Podstatný je rovněž vitamin D, který pomáhá tělu vápník vstřebávat a využívat. Ani jeho vysoké dávky ale nejsou univerzální prevencí osteoporózy. Doplňování má smysl především tehdy, pokud člověk nemá dostatečný příjem nebo mu hrozí nedostatek. Konkrétní dávkování by mělo zohledňovat zdravotní stav a individuální rizika.
Vědci zjistili, že významnou roli hraje posilování
Jedním z nejdůležitějších opatření, které můžeme pro své kosti udělat, je pravidelný pohyb. A nejde pouze o procházky. Metaanalýza zveřejněná v roce 2025 v odborném časopise Journal of Orthopaedic Surgery and Research se zabývala vlivem silového tréninku na hustotu kostní hmoty u žen po menopauze. Výzkumníci vyhodnotili 13 studií a dospěli k závěru, že správně nastavené posilování může mít na stav kostí příznivý vliv. Důvod je jednoduchý. Kosti reagují na mechanickou zátěž, kterou na ně vytvářejí pracující svaly a pohyb těla. Pravidelné zatěžování pomáhá udržovat jejich pevnost.
To ovšem neznamená, že je po padesátce nutné začít zvedat těžké činky. Přínos může mít i přiměřené cvičení s vlastní vahou, odporovými gumami nebo postupně zvyšovanou zátěží.
Velký význam má také trénink rovnováhy a koordinace. Ten sice nemusí přímo zvyšovat hustotu kostí, může však snížit pravděpodobnost pádu, který bývá zejména ve vyšším věku častou příčinou zlomenin. Ženy s diagnostikovanou osteoporózou nebo prodělanou zlomeninou obratle by ale měly vhodné cviky konzultovat s odborníkem. Některé prudké pohyby a nevhodně zvolená zátěž pro ně mohou být rizikové.
Zapomínat bychom neměli ani na bílkoviny
Vedle vápníku a vitaminu D hrají důležitou roli také bílkoviny. Jsou nezbytné nejen pro udržení svalové hmoty, ale podílejí se i na stavbě kostní tkáně. S přibývajícím věkem přitom přirozeně ubývá svalů, což může ovlivnit stabilitu, pohyblivost a schopnost zachytit případný pád. Nedostatečný příjem bílkovin tak může nepřímo přispívat ke zvýšenému riziku zlomenin.
Britská odborná doporučení pro prevenci a léčbu osteoporózy z roku 2024 proto zdůrazňují nejen dostatečný příjem vápníku a vitaminu D, ale také kvalitní stravu s dostatkem bílkovin a pravidelný pohyb zaměřený na posílení svalů. V praxi to znamená zařazovat do jídelníčku například ryby, vejce, mléčné výrobky, luštěniny nebo libové maso a zároveň nezapomínat na přirozený pohyb během dne.
Kdy je čas nechat si kosti vyšetřit?
Osteoporóza bývá označována za tichou nemoc. Samotné řídnutí kostí totiž obvykle nebolí a člověk o něm nemusí celé roky vědět. Varovným signálem může být zlomenina po malém úrazu, postupná ztráta tělesné výšky, nápadné zakulacení zad nebo nově vzniklá bolest zad způsobená zlomeninou obratle. Stav kostní hmoty lze vyšetřit pomocí denzitometrie, která měří hustotu kostních minerálů. Ne každá žena po padesátce však potřebuje vyšetření automaticky.
Podle doporučení americké odborné skupiny USPSTF z roku 2025 by měly preventivní screening podstupovat všechny ženy od 65 let. U mladších žen po menopauze se vyšetření doporučuje v případě zvýšeného rizika, které lékař posoudí podle zdravotního stavu a dalších faktorů. Jde o americká doporučení; konkrétní postup v Česku se řídí místními pravidly a individuálním posouzením.
Důležité je také vědět, že pokud už osteoporóza vznikla nebo je riziko zlomeniny vysoké, samotné úpravy jídelníčku a cvičení nemusí stačit. V takových případech existují účinné léky, které dokážou riziko zlomenin snížit. Dobrou zprávou je, že pro zdraví kostí má smysl něco udělat v každém věku. Nemusí jít o žádné radikální změny. Pravidelné procházky, přiměřené posilování, pestrá strava a včasné vyšetření při zvýšeném riziku mohou pomoci zachovat pohyblivost i samostatnost do vyššího věku.