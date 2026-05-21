Perimenopauza je ono přechodné období, kdy se tělo začíná postupně loučit s reprodukční fází. Většinou se hlásí o slovo během 40. roku života a trvá průměrně 2 až 8 let. Během této doby hladina estrogenu v těle prudce kolísá, což vede k nepředvídatelným stavům.
Perimenopauza, menopauza a postmenopauza: Víte, v jaké fázi se právě nacházíte?
Ačkoliv se termín menopauza často používá pro celé období přechodu, odborně se dělí na tři fáze: perimenopauzu, samotnou menopauzu a postmenopauzu. Každá z nich má svá specifika, odlišnou intenzitu symptomů i jiná zdravotní rizika. Naučte se je rozlišovat – pomůže vám to efektivněji řešit potíže se spánkem či náladami a lépe porozumět signálům, které vám vaše tělo vysílá.
Menstruační chaos
Hlavním rozdílem je, že v perimenopauze stále menstruujete, i když nepravidelně. Jeden měsíc může být cyklus normální, další zcela chybí nebo se objeví dvě periody těsně po sobě. Krvácení může být jednou velmi slabé a jindy naopak velmi silné.
Intenzita symptomů: Paradoxně bývají symptomy v perimenopauze často intenzivnější než v samotné menopauze, což platí zejména pro návaly horka a prudké výkyvy nálad. I při nepravidelném cyklu stále dochází k ovulaci. To znamená, že můžete otěhotnět, a proto byste měla i v tomto období nadále používat antikoncepci.
Menopauza a nástup postmenopauzy
Menopauza je v podstatě jediný okamžik – termín pro poslední menstruační krvácení v životě ženy. To je oficiálně potvrzeno až po 12 po sobě jdoucích měsících amenorey (absence krvácení). Jakmile uplyne tato roční lhůta, žena vstupuje do fáze postmenopauzy, ve které stráví zbytek svého života.
V postmenopauzálním období dochází k trvalému poklesu hladiny estrogenu, což má významné dopady na zdraví ženy. Tento hormonální úbytek zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, jako je infarkt myokardu nebo mrtvice, a zároveň přispívá k řídnutí kostní hmoty, tedy rozvoji osteoporózy, která zvyšuje náchylnost ke zlomeninám. Pleť se ztenčuje, ztrácí hutnost a elasticitu, dochází k úbytku svalové hmoty a častému přibírání v oblasti břicha.
Současně dochází k definitivnímu ukončení plodnosti – ovulace již neprobíhá a přirozené otěhotnění není možné. Toto je přirozená součást menopauzálního přechodu a označuje konec reprodukční fáze života ženy. Zásadní je také včasné rozpoznání varovných příznaků.
Jakékoli vaginální krvácení nebo špinění, které se objeví po ukončení menstruace a alespoň po roce jejího vymizení, není považováno za normální. V takovém případě je nutné neodkladně vyhledat lékaře, protože je třeba vyloučit závažné příčiny, včetně nádorových onemocnění.
Varovný signál: Krvácení po menopauze
Po vstupu do postmenopauzy by se již nemělo objevit žádné vaginální krvácení. Jakýkoli typ krvácení, špinění nebo i hnědý výtok po roční pauze je považován za patologický a vyžaduje okamžitou návštěvu lékaře, aby se vyloučilo riziko rakoviny dělohy či endometria.
Úlevu od symptomů v průběhu všech těchto fází přináší úprava životního stylu, jako je omezení spouštěčů návalů, pravidelný pohyb pro ochranu kostí a meditace. V případě výrazných potíží moderní medicína nabízí hormonální substituční terapii či nehormonální přípravky na bázi bylin, které pomáhají udržet kvalitu života a zdraví i v této nové životní etapě.