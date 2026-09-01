Cyril Matějka, kterého rodiče znají ze sociálních sítí jako Cyrila Děckaře, působí jako člověk, který má na všechno odpověď. Jenže i on si v posledních letech prošel obdobím, kdy mu nebylo vůbec dobře. „Byl jsem úzkostně depresivní v kombinaci s vyhořením,“ přiznal pediatr, který se dostal do péče psychiatrů původně kvůli svému synovi. Ten měl ve školce problémy s chováním a objevilo se podezření na poruchu pozornosti a hyperaktivitu. Protože byl ale na vyšetření ještě příliš malý, lékaři rodičům doporučili, aby se zaměřili také na jednoho z nich. A tak nakonec na psychiatrii skončil právě Cyril.
Pediatr, který radí rodičům, sám řešil velký problém. Cyril Matějka promluvil o své diagnóze
Cyril Matějka pomáhá rodičům pochopit, co se děje s jejich dětmi. Tentokrát ale otevřeně promluvil o něčem, co se týkalo přímo jeho. Kvůli problémům svého syna se dostal až na psychiatrii.
Sám přitom přiznává, že ho výsledná diagnóza překvapila. Na vyšetření šel spíš ze zvědavosti a do té doby poruchám pozornosti ani poruchám autistického spektra nevěnoval příliš pozornosti, protože byl přesvědčený, že se ho netýkají. Opak byl ale pravdou. „Pak jsem zjistil, že se mě to hodně týká,“ popsal s tím, že právě pochopení vlastních potíží pro něj bylo nakonec velmi důležité.
Člověk si totiž podle něj někdy až díky diagnóze dokáže vysvětlit, proč celý život reaguje nebo funguje určitým způsobem. Pro známého pediatra tak šlo zároveň o velmi osobní zkušenost, která mu mohla změnit pohled nejen na sebe, ale i na jeho malé pacienty.
Když pediatr polyká padesátikoruny
V podcastu Na Kafeečko se svěřil také s historkou, která by snad ani nemohla vzniknout jinde než mezi partou dospělých lidí, posilněných alkoholem. Matějka s kamarády během společensky náročného výletu řešil, proč děti tak často polykají mince. „Říkali jsme si – tak jsou ty děti úplně blbý, proč furt jedí ty peníze,“ vzpomíná. Jenže od teorie se rychle přešlo k praxi a kamarádi se začali hecovat, kdo zvládne spolknout největší minci. Cyril skončil u padesátikoruny. „Pak proběhla i nějaká stokoruna a dvoustovka, ale ty se nikdy nenašly, ty zmizely ve střevech,“ popsal s nadhledem.
Jenže zatímco menší mince lidským trávicím traktem obvykle projdou, padesátikoruna se rozhodla zůstat na místě. Po několika dnech, kdy ho začal pobolívat žaludek, proto Cyril vyrazil na rentgen. A zjistil, že mince stále neodešla. Následující den musel před gastroskopií lačnit a lékaři mu ji přes oběd vyndali. Výsledek byl vskutku pozoruhodný. V žaludku totiž nebyla jen padesátikoruna, ale hned padesát jedna korun.
„Kolega z gastra do zprávy napsal – spolkl padesát korun, nalezeno padesát jedna korun,“ směje se dnes pediatr. I zkušený lékař tak na vlastní kůži poznal, jaké to je stát se pacientem kvůli něčemu, před čím sám rodiče malých dětí běžně varuje