"Penis má přednost." Gynekologové, kteří nevyšetřují panny, ohrožují jejich zdraví

Třiadvacetiletá studentka Vendula měla před čtyřmi lety silně bolestivou menstruaci a nepravidelný cyklus. Jelikož jsou takové příznaky jedním ze symptomů onemocnění syndromu polycystických vaječníků (PCOS), rozhodla se jít na gynekologii. Do té doby ji pravidelně nenavštěvovala, mimo jiné proto, že ještě neměla sexuální styk. V patnácti letech podstoupila malý gynekologický zákrok, během něhož technicky vzato přišla o panenství. Z vyšetření tedy neměla obavy.

Lékařce vysvětlila svůj problém i zákrok, který podstoupila v 15 letech. "Gynekoložka mi na to odvětila, že vzhledem k tomu, že nežiji pohlavním životem, nevidí důvod mi vyšetření dělat. Prý by mě to jen zbytečně stresovalo," vzpomíná Vendula. Nepravidelný menstruační cyklus jí lékařka doporučila řešit hormonální antikoncepcí. "Když jsem ji odmítla, řekla, že v tom případě mi nijak nepomůže a mám k ní začít chodit, až začnu žít pohlavním životem. Obrátila se k sestře a posměšně dodala, že 'je zvědavá, kdy to bude'," popisuje Vendula.

Lékař nemá primárně řešit, zda je dívka panna

Vendula své zdravotní komplikace řešila fyzioterapií uvolňování pánevního dna, a i když většina problémů vymizela, některé zůstaly. "Od té doby jsem na gynekologii nebyla. V blízké době ji plánuji navštívit, protože stále nějaké nesnáze mám. Snažím se ale vybrat vhodného lékaře. Nechci už zažít podobný přístup," říká Vendula, která nebyla kvůli traumatickému zážitku u odborníka čtyři roky.

Za smutnou označuje zkušenost studentky Venduly gynekoložka a autorka webového projektu Gynopsychosomatika Kateřina Kneiblová. "Když dívka popisuje takové problémy, lékařka by neměla primárně řešit, jestli je pacientka panna, nebo ne," říká. "Pokud je nepravidelný cyklus záležitostí posledního půl roku, nejspíš nepůjde o PCOS. Ten se stanovuje na základě kombinace interního ultrazvukového a laboratorního vyšetření. Osobně bych udělala obě, abych se ujistila, že PCOS nemá. Pak bych rozebírala další možnosti, jak menstruační cyklus upravit," říká Kneiblová.

Dodává, že hormonální antikoncepci by v takovém případě nenasazovala, protože pilulky upraví cyklus jen povrchně. "Nevhodnou poznámku o tom, kdy bude mít slečna pohlavní styk, nebudu raději vůbec komentovat," dodává lékařka.

"Penis má přednost"

Na začátku letošního roku internetový magazín Vice informoval o dvou stovkách žen z Velké Británie, Německa a Austrálie, kterým ve zdravotních zařízeních odepřeli péči právě kvůli tomu, že ještě neměly pohlavní styk. "Neměla jsem půl roku menstruaci. V londýnské nemocnici mi lékař odmítl udělat interní ultrazvuk. I když jsem naléhala, argumentoval tím, že to nejde, protože jsem panna," popsala magazínu svou zkušenost jedna z postižených žen.

"Po pěti letech jsem navštívila jiného lékaře a zjistila jsem, že jsem měla brzkou menopauzu. Kdyby mě tehdy vyšetřili, možná bych ještě měla šanci zmrazit si vajíčka," popisuje Britka a jiná žena ji doplňuje: "Dva roky jsem trpěla každodenní bolestí. Prosila jsem lékaře o odpověď. Odmítli mi ji poskytnout jen kvůli odsunutí sexuálního života na později. Podstoupila bych jakékoliv vyšetření, které by odhalilo, proč zažívám takovou bolest," říká.

Lékař ji údajně nemohl vyšetřit kvůli náboženské víře, která mu nedovolovala připravit pacientku o panenství.

Tento přístup je podle další ženy s podobnou zkušeností založen na myšlence, že "do ženy by nikdo neměl napoprvé strkat nic jiného než penis…" Britská novinářka vystupující pod pseudonymem Deenah al-Aqsa k tomu v roce 2020 napsala: "Naše patriarchální kultura oslavuje panenství, což se pak odráží v postojích zdravotníků, kteří upřednostňují tuto zastaralou a zraňující myšlenku před tělesnou autonomií pacientek." I když al-Aqsa trpěla bolestmi, nejméně šest zdravotníků jí odmítlo udělat interní ultrazvuk, protože nosí hidžáb, a předpokládali tak, že je panna.

Odmítnout vyšetřit pacientku je neetické

Nutnost vaginálního vyšetření u pacientky, která je ještě pannou, se podle gynekoložky Kneiblové odvíjí od charakteru obtíží. "Nicméně zcela dívku nebo ženu odmítnout vyšetřit a dostatečně to nevysvětlit považuji za krajně neetické, nevhodné a zbytečné. Otázka by měla znít, nakolik je vaginální vyšetření skutečně přínosné, zda nám opravdu dá odpověď, kterou potřebujeme, a zda tedy stojí za riziko porušení panenské blány," říká Kneiblová.

Některá vyšetření lze podle ní udělat i tak, aby žena o panenství nepřišla. Jde o to, jaké obtíže žena udává. "Pokud má například svědivý výtok, kultivace se dá udělat i bez porušení panenské blány. Má-li bolestivou menstruaci, bolesti břicha, nepravidelný cyklus, pak je na místě udělat ultrazvukové vyšetření. U žen, které neměly sexuální styk, jej děláme jako první přes břicho. Při špatné zobrazitelnosti, což je, bohužel, poměrně časté, se dá udělat přes konečník," popisuje Kneiblová s tím, že se s ženami na vaginálním ultrazvuku domlouvá.

"Vždy ale říkám, že žena může vyšetření kdykoliv zastavit, pokud by cítila bolest," říká. Interní vaginální ultrazvuk ale v případě zmíněných zdravotních problémů považuje za nejlepší řešení.

Na prvním místě je zdraví, ne sex

Pokud dívka nemá zdravotní problémy a nežije intimním životem, Kneiblová považuje za zbytečné, aby chodila na gynekologii. "Může to být pro dívky zbytečný stres," říká. To vysvětluje, proč je pro některé ženy bez sexuálních zkušeností návštěva lékaře stigmatizující.

"Má se za to, že v 15 letech už bych neměla být panna. Na gynekologii jsem proto šla až v moment, kdy jsem měla zdravotní problém, protože jsem jako lesba do 25 let neměla zkušenost z penetrace. Bála jsem se, že se mi v ordinaci vysmějí, že budou mé panenství komentovat a že budu za loosera," svěřuje se 27letá číšnice Marta.

"Naštěstí jsem ale měla dobrou zkušenost, našla jsem si soukromou kliniku a gynekoložka mi s mým souhlasem udělala potřebné interní vaginální vyšetření," říká Marta a dodává: "Jako společnost jsme dali sex na první příčku, ale zapomněli jsme na to, že by na ní mělo stát spíše naše zdraví. To, že někdo z jakéhokoliv důvodu sexuálně nežije, z něj nedělá méněcenného člověka, který nemá právo na stejné zdravotní ošetření, jako ten, kdo jej má. A už vůbec by neměl být terčem nemístných poznámek," uzavírá Marta.

