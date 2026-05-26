Pampeliška jako spojenec v menopauze. Nutriční specialistka vysvětluje vliv na metabolismus a játra
Pro někoho jen plevel u cesty, který na jaře rozzáří louky, aby se vzápětí rozplynul v bílém chmýří. Pro moderní ženu hledající vnitřní rovnováhu a vitalitu je však pampeliška (Taraxacum officinale) něčím mnohem vzácnějším: fascinujícím spojením prostoty a mimořádné síly. V období menopauzy se stává nedocenitelným spojencem, který tělo podpoří přesně tam, kde je to nejvíce potřeba.
Období menopauzy je charakteristické úbytkem estrogenu, což klade zvýšené nároky na metabolismus. Klíčovou roli v tomto procesu hrají játra – hlavní detoxikační orgán, který musí v tomto období pracovat na plné obrátky. Pokud jsou játra v kondici, tělo dokáže lépe nakládat s hormony a efektivněji se zbavovat toxinů. Pampeliškový kořen je v tradičním bylinkářství odedávna symbolem očisty a obnovy právě díky své schopnosti podporovat játra a žlučník. „Kořen podporuje trávení, játra a střevní mikrobiom,“ uvádí nutriční specialistka Jana Kolrusová.
Obsažené hořčiny stimulují trávicí procesy a pomáhají předcházet pocitům těžkosti po jídle, které ženy v tomto věku často popisují. Moderní vědecké studie dnes potvrzují to, co lidové léčitelství vědělo po generace – antioxidační účinky pampelišky přímo chrání jaterní buňky a podporují jejich regeneraci. Pro ženu v menopauze to znamená nejen lepší trávení, ale i více energie a zářivější pleť, která je zrcadlem vnitřního zdraví. „Pampeliška je fascinující v tom, že spojuje obyčejnost s mimořádnou funkčností,“ dodává Kolrusová s tím, že to, co lidé vnímají jako běžnou rostlinu, je ve skutečnosti bohatý zdroj antioxidantů a minerálů.
Sbohem otokům a pocitu „těžkých nohou“
Zadržování vody je jedním z nejnepříjemnějších projevů hormonální nerovnováhy. Listy pampelišky jsou v tomto směru nepřekonatelné. „Listy přirozeně odvádějí vodu z těla a doplňují minerály,“ vysvětluje nutriční specialistka. Na rozdíl od syntetických látek pampeliška tělo nevyčerpává, ale naopak ho vyživuje.
Tato všestrannost je pro pampelišku typická. „Každá část pampelišky má svůj význam. Pampeliška je výjimečná svou komplexností – stejně jako příroda sama,“ říká Jana Kolrusová. Právě tato schopnost „propláchnout“ organismus a zároveň mu dodat potřebné látky je pro ženy v menopauze klíčem k tomu, aby se opět cítily lehce a ve své kůži.
Spokojené střevo, klidná mysl
Věda dnes potvrzuje, že zdraví našich střev přímo ovlivňuje naši náladu. V období, kdy jsou ženy náchylnější k úzkostem a výkyvům emocí, se pampeliška stává balzámem na duši skrze podporu mikrobiomu. Obsahuje totiž inulin, vzácnou rozpustnou vlákninu. „Současné studie potvrzují antioxidační účinky pampelišky, podporu trávení, jater a pozitivní vliv na střevní mikrobiom díky obsahu inulinu,“ připomíná Kolrusová.
Využití pampelišky v každodenním životě
Protože každá část pampelišky má svůj význam, může být její využití velmi pestré a praktické:
- Čerstvé listy: Skvěle se hodí jako součást jarních salátů, kde působí jako přirozené tonikum.
- Květy: Obsahují cenné antioxidanty a tradičně se využívají k výrobě sirupů, medů nebo i v kosmetice.
- Kořen: Kromě podpory trávení se ve formě tinktur nebo čajů stává symbolem vnitřní očisty a obnovy.
- Moderní nápoje: Kořen lze po šetrném zpracování využít jako součást moderních funkčních nápojů. Právě spojení výběrové kávy a praženého kořene pampelišky dnes otevírá úplně nový chuťový i filozofický rozměr.
Kdo by měl být při užívání pampelišky opatrný?
Opatrnost je vhodná u lidí s alergií na hvězdnicovité rostliny, při některých onemocněních žlučníku nebo při užívání specifických léků. Stejně jako u každé funkční potraviny je důležité vnímat individualitu každého organismu a v případě nejasností konzultovat užívání s lékařem.
Tento moderní vědecký pohled pouze podtrhuje to, co věděly už naše babičky. „Moderní věda tak stále častěji potvrzuje to, co lidové bylinkářství znalo po generace,“ doplňuje Jana. Pravidelná konzumace pampelišky podle ní vede k lepšímu komfortu při trávení a menšímu pocitu překyselení organismu, což jsou drobné změny s velkým dopadem na celkovou kvalitu života.
Rituál jako cesta k sobě samé
Jana Kolrusová ke své práci přistupuje s precizností, kterou sama přirovnává k „módnímu návrháři chutí a vůní“. Věří, že pro ženu v menopauze je nejdůležitější najít si čas pro sebe a vytvořit si každodenní rituál, který ji ukotví. „Pampeliška není o rychlém efektu. Její síla je v pravidelnosti a dlouhodobosti,“ upozorňuje.
Pro Janu je nejdůležitější vidět reálnou změnu v životech jejích klientek. „Je úžasné sledovat klienty, kteří začínají věřit sami sobě, mají radost ze života anebo mizí jejich zdravotní problémy,“ svěřuje se Kolrusová. Jak sama říká: „Pro člověka je důležité nezůstat na problém sám.“ Pampeliška zkrátka není jen plevel. Je to symbol vitality, který nás učí, jak kvést v každé fázi života. „Nejde jen o produkt. Jde o způsob, jak zpomalit a vrátit kvalitu do každodenních rituálů,“ uzavírá Jana Kolrusová.
Pampelišková káva – Gamechanger (nejen) v menopauze
Slyšíte o ní poprvé? Je to inteligentní upgrade klasické kávy. Spojuje energii výběrových zrn s jemností praženého kořene pampelišky. Výsledek? Lahodný nápoj s tóny karamelu, který vás „nakopne“, ale nerozhodí.
Proč ji v menopauze milovat?
- Konec překyselení: Je mnohem šetrnější k žaludku než běžné espresso.
- Spokojené břicho: Pampeliška přirozeně podporuje trávení a střevní mikrobiom.
- Šetrná energie: Díky technologii Fluid Bed (pražení horkým vzduchem) pijete čistou chuť bez toxinů z přepalování.
- Ideální rituál: Jeden až tři šálky denně mohou být přirozenou součástí moderního životního stylu.
Zdroj: Autorský text