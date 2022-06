Věda to přehlíží. Bolestivá menstruace není normální, modrá krev na vložce je výsměch

Jako dívky jsme se v rámci přípravy na dospívání většinou dozvěděly několik základních věcí ohledně nadcházejících změn našeho těla. Začnou nám růst chlupy, zvětší se nám prsa a dostaví se menstruace, která bude nepříjemná. Pokud jsme vyrůstaly v rodině, kde si starší sestra a maminka pravidelně stěžovaly na bolesti a křeče a pojídaly během "svých dnů" růžové pilulky, pravděpodobně jsme musely předpokládat, že menstruační bolest patří k odvěkému přirozenému údělu žen. Jenže bolestivá menstruace normální není. Minimálně není normální menstruace bolestivá natolik, že bolest narušuje běžný život.

Závažnou bolestí během menstruace trpí podle American Academy of Family Physicians až 20 procent žen. Velká část z nich ale netuší, že takové bolesti mohou být způsobeny závažným onemocněním. Jedna z deseti žen trpí onemocněním zvaným endometrióza. U žen, které tímto onemocněním trpí, se buňky podobné buňkám děložní výstelky vyskytují i mimo dělohu. Tam se chovají podobně jako děložní buňky. Narůstají a v době menstruačního krvácení se pak odlupují. V místech pak vznikají jizvy, ložiska se rozrůstají a mohou vznikat závažné srůsty. To vše je velmi bolestivé.

"Během menstruace jsem zažívala příšerné stavy bolesti. Několikrát jsem bolestí dokonce omdlela. Nejhorší bylo, že jsem si myslela, že tak to má každá žena a že jen já nejsem schopná bolest zvládat. A tak jsem o tom raději ani nemluvila," popisuje osmadvacetiletá Markéta. Podle svých slov se o bolesti zmínila už v pubertě svému lékaři. I ten ji ale ujistil, že během menstruace ženy pociťuji podobné stavy a že si má vzít prášek proti bolesti. Než zjistila, že trpí endometriózou, uběhlo pět let. Průměrnou dobou, během níž se závažné onemocnění ženám podaří odhalit, je v průměru dokonce sedm až devět let.

Jste žena? Počkejte si s bolestí v čekárně

K podceňování symptomů bolesti u žen přispívá i přehlížení biologických rozdílů ve vědeckém bádání. Dlouhá léta byl modelem pro lékařské bádání muž a ženy nebyly součástí klinických testů a studií. Nejlépe se dá problém ilustrovat na příznacích blížícího se infarktu. Většina z nás si představí akutní bolest srdce nebo paže. Jenže tyhle symptomy mají v drtivé většině případů jen muži, u žen se infarkt projevuje méně rozpoznatelnými příznaky, jakými je únava, nevolnost nebo bolest čelisti. Studie z Británie ukazuje, že ženy mají až o 50 procent vyšší riziko, že budou v případě infarktu špatně diagnostikovány.

Stejně tak se liší i práh bolesti u mužů a žen. Ženy mají nižší práh bolesti než muži, dokážou ji ale snášet mnohem déle a jsou o ní schopné mluvit otevřeněji než muži. Pro to, jakým způsobem lékařská věda přistupuje k ženské a mužské bolesti, se vžil termín pain gap, který popisuje rozdíl v přístupu k bolesti.

Například ve Spojených státech ženy čekají na pohotovosti na ošetření průměrně o 16 minut déle, stěžují-li si na bolest břicha. Lékaři a lékařky prostě berou "silné a statečné" muže, kteří si stěžují na bolest, vážněji než "nebohé a slabé" ženy. A to klidně i v případě, že podstoupí stejný zákrok. Na ženy pohlížejí jako na slabošky neschopné bolest snášet. Ženám jsou tak častěji než mužům předepisována sedativa, což jsou celkově tlumící přípravky, oproti analgetikům, která působí přímo na bolest. V případě vlekoucí se diagnostiky endometriózy lékaři dokonce až v polovině případů mylně spojují gynekologické obtíže s psychickým zdravím.

Normální je modrá krev na vložce. Nebo ne?

Od chvíle, kdy menstruaci dostala první z mých kamarádek, jsem jí potají záviděla, že už je dospělá žena, zatímco já jsem ještě malá holka. Ve chvíli, kdy to ale přišlo i na mne, se kýžený pocit dospělosti rychle vytratil a dostavil se jen strach z toho, kdy takzvaně proteču, a z toho, jestli kluci ve třídě uvidí, že si beru do ruky tampon, když jdu o přestávce na záchod. Přesto, že na světě každý okamžik menstruuje na 800 milionů osob, se s tak běžnou věcí pojí pro mnohé i v dospělosti příliš velké stigma.

Přestože v televizi vidíme akční filmy, v nichž teče krev, menstruační krev se v reklamách na hygienické pomůcky téměř neobjevuje. Nedostatek otevřené diskuze o menstruaci může vést až k tak absurdním situacím, jako když se přítel mojí kamarádky byl schopen zeptat, zda "tampon po použití zmodrá". Další muž mi vyprávěl zážitek z pracovní cesty: "Byl jsem na jedné akci, byly tam samé ženy a nedalo se to vydržet. Byl prostě úplněk," pronášel s přesvědčením, že za špatnou náladu přítomných žen mohla kolektivní menstruace, způsobená právě úplňkem.

Humorné historky ovšem ilustrují šíři tabu obestírající biologický proces, který část společnosti nedokáže ani nazvat pravým jménem a halí ho do tajemna vyjádřením "dostala to", "má své dny", "dorazily jí měsíčky" anebo "sedla si do jahod".

Tabuizace běžného biologického procesu má ale již zmíněné vážné následky. Vede nejen k omezujícím pocitům studu, ale k přehlížení závažných příznaků nemocí, jako je již zmíněná endometrióza nebo děložní myomy. Bolestí během menstruace však podle různých studií 25-50 procent žen vůbec netrpí, což jasně indikuje, že menstruační bolest nemusí být běžnou součástí ženské každodennosti. Můžeme jen doufat, že závažné menstruační bolesti lékařská a vědecká obec začne brát stejně vážně jako jiné nemoci.

