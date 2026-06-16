Z dermatologického hlediska jde o poškození svrchní vrstvy kůže, které vzniká opakovaným třením. Nejčastěji se o sebe odírá kůže na vnitřní straně stehen, problém ale může způsobovat i kontakt pokožky s oblečením. Pokud se k tření navíc přidá teplo a vlhkost, riziko podráždění výrazně roste.
Odřená stehna v létě trápí i štíhlé ženy. Nepříjemný problém má jednoduché řešení
Léto, šaty, sukně a dlouhé procházky. Pro mnoho žen má ale teplé počasí i svou stinnou stránku – bolestivě odřená stehna. Nepříjemný problém, kterému se lidově říká „vlk“, bývá často spojován s nadváhou. Ve skutečnosti však trápí i řadu štíhlých žen a dokonce i sportovkyň. Rozhodující totiž není číslo na váze, ale anatomie, tření a pot.
Důležitou roli hraje také pot. Udržuje totiž pokožku vlhkou, čímž zvyšuje tření, a zároveň obsahuje sůl. Její drobné krystalky mohou na citlivou kůži působit podobně jako jemný brusný papír a narušovat ochrannou kožní bariéru. Výsledkem jsou drobné trhlinky, zarudnutí, pálení a bolest. V těžších případech se může objevit dokonce i zánět nebo mokvání.
Prevence jako sázka na jistotu
Nejlepší obranou proti odřeným stehnům je prevence. Vyplatí se myslet na ni ještě předtím, než vyrazíte ven v šatech nebo sukni. Základem je omezit tření kůže o kůži. Mnoha ženám pomáhají bandaletky, tedy ochranné pásky na stehna, nebo krátké elastické šortky nošené pod oblečením. Co se materiálů týče, jsou vhodné zejména funkční, tedy takové, které odvádějí vlhkost a rychle schnou. Oproti tomu například bavlna sice dobře dýchá, ale snadno nasákne potem, což může nepříjemné tření ještě zhoršit.
Pokud vás ale děsí představa nošení další vrstvy oblečení, můžete sáhnout po přípravcích, které snižují tření. Dobře funguje obyčejná vazelína, která na pokožce vytvoří ochranný film. K dostání jsou také speciální tyčinky proti odírání nebo lubrikační gely, které využívají například sportovci při běhu a dalších vytrvalostních aktivitách. Důležité je také udržovat pokožku co nejsušší. Pomoci mohou antiperspiranty aplikované do problematických partií nebo zásypy, které absorbují vlhkost a omezují podráždění během dne. V horkém počasí je však často potřeba jejich aplikaci opakovat.
První pomoc
Pokud už k odření dojde, je vhodné postižené místo co nejdříve omýt vlažnou vodou a šetrně očistit. Pokožku nedrhněte, pouze ji jemně osušte přikládáním ručníku. Následně naneste ochranný nebo hojivý krém. Vhodné jsou zejména přípravky se zinkem, které se používají i na opruzeniny, případně vazelína nebo jiné bariérové masti. Během hojení je dobré nosit volné a prodyšné oblečení a na několik dní omezit aktivity, při nichž dochází k dalšímu tření.
Kdy vyhledat lékaře?
Ve většině případů se pokožka při správné péči zahojí během několika dnů. Pokud se však objeví mokvání, hnis, nepříjemný zápach nebo je postižené místo výrazně zarudlé, bolestivé a na dotek horké, může jít o rozvíjející se infekci. V takové situaci je namístě vyhledat lékaře.
Problém, který nesouvisí jen s váhou
Odřená stehna nejsou problémem pouze žen s nadváhou. Často souvisejí s anatomií těla, citlivostí pokožky, teplotou a vlhkostí prostředí. Díky několika jednoduchým opatřením se jim však dá ve většině případů úspěšně předcházet a léto v šatech si užít bez bolesti.