Nejnovější výzkumy i zkušenosti odborníků na výživu se v jednom zásadním bodě shodují poměrně jednoznačně – existuje pět hlavních skupin potravin, které mohou nenápadně, ale výrazně oslabovat paměť, soustředění i celkovou mentální výkonnost, a to často mnohem víc, než si většina lidí vůbec připouští. Dobrou zprávou je, že jejich vliv není nevyhnutelný – pokud se jim budete vědomě a dlouhodobě vyhýbat nebo je alespoň výrazně omezíte, můžete tím velmi účinně podpořit zdraví svého mozku, zlepšit kognitivní funkce a udržet si mentální svěžest i do vyššího věku.
Odborníci varují: Těchto pět potravin nejvíce škodí vaší paměti a mozku
Je fascinujícím a neúnavným řídicím centrem našeho těla. Ačkoliv mozek tvoří jen zlomek z celkové tělesné hmotnosti, spotřebovává obrovské množství energie. To, co si dáváme na talíř, tak nepřímo určuje, jak jasně budeme myslet, jak dobře si budeme pamatovat a také jak vysoké bude riziko rozvoje neurodegenerativních onemocnění v budoucnu. Které potraviny náš mozek pomalu, ale jistě ničí?
Nejnovější výzkumy i zkušenosti odborníků na výživu se v jednom zásadním bodě shodují poměrně jednoznačně – existuje pět hlavních skupin potravin, které mohou nenápadně, ale výrazně oslabovat paměť, soustředění i celkovou mentální výkonnost, a to často mnohem víc, než si většina lidí vůbec připouští. Dobrou zprávou je, že jejich vliv není nevyhnutelný – pokud se jim budete vědomě a dlouhodobě vyhýbat nebo je alespoň výrazně omezíte, můžete tím velmi účinně podpořit zdraví svého mozku, zlepšit kognitivní funkce a udržet si mentální svěžest i do vyššího věku.
1. Cukr: Sladká past
Cukr je v moderní, obvykle ultrazpracované, stravě bohužel všudypřítomný. Často na něj narazíte i tam, kde byste ho vůbec nečekali. Přitom pro náš mozek představuje jedno z největších rizik. Strava s vysokým obsahem přidaného cukru není jen otázkou kalorií a postavy. Má přímý dopad na naši schopnost myslet a zpracovávat informace.
Výzkumy ukazují, že nadměrná konzumace sladkostí a slazených nápojů může vést k problémům s pamětí a zvýšenému riziku demence. Obzvláště ohroženou oblastí je hippocampus – část mozku zodpovědná za učení a paměť. Vysoký příjem cukru může tuto kritickou strukturu poškodit. Lidé, kteří se stravují s vysokým podílem cukru, vykazovali v testech paměti horší výsledky. Také mají prokazatelně pomalejší reakční časy ve srovnání s těmi, kteří sladké omezují.
2. Smažená jídla a skryté nebezpečí akrylamidu
Milujete hranolky nebo smažené nugetky? Pokud si tyto pochoutky dopřáváte častěji než jednou týdně, může to mít negativní dopad na vaše kognitivní funkce. Smažená jídla přispívají k zánětlivým procesům v mozku a v míše. Kromě toho, že jsou smažené pochutiny kaloricky extrémně bohaté, poukazují vědci na chemickou látku zvanou akrylamid.
Akrylamid vzniká v některých potravinách při působení vysokých teplot. Tato látka může vyvolat neurotoxicitu, což je stav, který přímo poškozuje mozkové buňky. Strava bohatá na smažené pokrmy je navíc spojována s vyšším rizikem úzkosti a deprese, což jsou stavy, které následně rovněž druhotně oslabují paměť a schopnost jasného uvažování.
3. Rafinované sacharidy: Prázdná energie
Bílé pečivo, sušenky, chipsy a další průmyslově zpracované pochutiny jsou zdrojem tzv. rafinovaných sacharidů. Při jejich výrobě jsou potraviny zbaveny vlákniny, vitamínů a minerálů, což z nich činí pro mozek problematický zdroj energie. Dlouhodobá konzumace takových „dobrot“ je rovněž spojována s poškozením hippocampu a zhoršením paměťových schopností. Mozek sice sacharidy jako palivo nutně potřebuje, ale jejich rafinovaná podoba mu škodí, než pomáhá.
4. Umělá sladidla: Sladká iluze
Mnoho lidí sahá po umělých sladidlech, jako je aspartam nebo sukralóza, ve snaze omezit cukr. Nicméně pro mozek to nemusí být výhra. Existují důkazy, že tato sladidla mohou zvyšovat náchylnost mozkových buněk k poškození, vyvolávat záněty a narušovat komunikaci mezi neurony. Studie naznačují, že každodenní pití byť jen jednoho jediného nápoje slazeného umělými sladidly může zvýšit riziko rozvoje demence. Konkrétně u sukralózy bylo zjištěno, že při každodenní konzumaci po dobu šesti týdnů dochází k významnému poklesu celkové paměti a mozkových funkcí.
5. Průmyslově zpracované maso a sodík
Uzeniny, párky a další zpracované masné výrobky (zejména pak z červeného masa) nejsou pro mozek ideální volbou. Každodenní konzumace těchto potravin může urychlit úpadek mozkových funkcí a zvýšit riziko demence. Důvody jsou hned dva. Průmyslově zpracované maso obsahuje látky, které mohou přímo poškozovat mozkové buňky a vyvolávat zánět. Druhým faktorem je vysoký obsah sodíku. Nadbytek soli totiž prokazatelně omezuje průtok krve do mozku, což vede k jeho postupnému strádání.
Spojenci pro vaši paměť
Na druhou stranu existuje i celá řada potravin, které naopak mozku prokazatelně prospívají, podporují paměť a pomáhají udržet kognitivní funkce v dobré kondici, a to i s přibývajícím věkem. Velmi výrazný přínos má například bobulovité ovoce. Borůvky nebo jahody obsahují vysoké množství antioxidantů, které pomáhají chránit mozkové buňky před poškozením a zároveň mohou přispívat ke zlepšení celkového fungování mozku.
Podobně prospěšný je i olivový olej, který je bohatý na mononenasycené tuky a antioxidanty. Ty podporují správnou činnost mozku a dlouhodobě mohou přispívat k jeho lepší kondici. Významnou roli hrají také mořské plody a ryby. Losos, sardinky nebo slávky jsou skvělým zdrojem omega-3 mastných kyselin a kvalitních bílkovin. Právě lidé, kteří je zařazují do jídelníčku pravidelně, často dosahují lepších výsledků v testech paměti a soustředění.
Za zmínku stojí také brukvovitá zelenina, jako je brokolice, kapusta nebo rukola. Obsahují řadu látek s antioxidačním účinkem, které pomáhají mozku lépe odolávat zátěži a podporují jeho správné fungování. Důležitou skupinou jsou také ořechy. Jsou bohaté na vitamín E, zinek a zdravé tuky, které hrají klíčovou roli v péči o nervový systém. U starších dospělých se navíc pravidelná konzumace ořechů spojuje s nižším rizikem problémů s pamětí.
Životní styl jako základ
Strava je důležitá, ale sama o sobě nestačí. To, jak funguje náš mozek, výrazně ovlivňuje i celkový životní styl. Zásadní je kvalitní spánek, pravidelný pohyb a dostatečný pitný režim, které pomáhají udržet mozek v lepší kondici. Důležitý je však i sociální kontakt, protože setkávání s lidmi, rozhovory a vztahy obecně přirozeně stimulují mozek. Podobně působí i koníčky, které ho udržují aktivní a podporují tvorbu nových spojení. Naopak kouření a nadměrné pití alkoholu kognitivní funkce dlouhodobě oslabují.