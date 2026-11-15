Přeskočit na obsah
15. 11. Leopold
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Odborníci doporučují po padesátce změnit ranní návyky. Takhle by měla vypadat ideální snídaně

Snídaně po padesátce vyžaduje změnu. Odborníci doporučují spolehlivou kombinaci bílkovin a vlákniny.
Snídaně po padesátce vyžaduje změnu. Odborníci doporučují spolehlivou kombinaci bílkovin a vlákniny.Foto: Shutterstock – monticello
Snídaně po padesátce vyžaduje změnu. Odborníci doporučují spolehlivou kombinaci bílkovin a vlákniny.
Snídaně po padesátce vyžaduje změnu. Odborníci doporučují spolehlivou kombinaci bílkovin a vlákniny.Foto: Shutterstock – monticello
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Po padesátce se tělo mění nejen navenek, ale i uvnitř. Ubývá svalová hmota a organismus může citlivěji reagovat na výkyvy krevního cukru. Sladký koláček nebo kobliha už proto nemusí být ideálním startem dne. Odborníci na výživu a dlouhověkost přitom doporučují překvapivě jednoduché řešení. Stačí vědět, co si ráno naložit na talíř.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do preferovaných zdrojů pro Google vyhledávání a do oblíbených na Google zprávách

S přibývajícím věkem se mění nejen naše potřeby, ale také způsob, jakým organismus hospodaří s energií a živinami. Jedním z nejvýraznějších procesů spojených se stárnutím je postupný úbytek svalové hmoty a síly. Ten začíná nenápadně už kolem třicátého roku života a v dalších desetiletích se může zrychlovat. 

Související

Odhaduje se, že dospělí ztrácejí každých deset let přibližně tři až pět procent svalové hmoty. Nejde přitom jen o vzhled nebo fyzickou kondici. Svaly hrají důležitou roli také v metabolismu, stabilitě, pohyblivosti a celkovém zdraví. Právě proto bychom měli s přibývajícím věkem věnovat větší pozornost dostatečnému příjmu bílkovin.

Reklama
Reklama

Mnoho tradičních snídaňových jídel však v tomto ohledu příliš neobstojí. Bílý toast s džemem, sladké pečivo nebo kukuřičné lupínky dodají především rychlé sacharidy, ale jen minimum bílkovin a vlákniny. Výsledkem může být rychlejší vzestup a následný pokles hladiny krevního cukru, po němž se brzy dostaví další hlad.

Mnohem vhodnější je proto začít den jídlem, které zasytí na delší dobu a dodá tělu živiny potřebné pro udržení svalů i správné fungování metabolismu.

Související

Bílkoviny jako základ zdravé snídaně

Prvním důležitým pilířem jsou bílkoviny. Zatímco běžné doporučení pro dospělé počítá s příjmem přibližně 0,8 gramu bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti denně, u starších lidí může být pro udržení svalové hmoty a síly výhodnější příjem navýšit. 

V závislosti na zdravotním stavu a fyzické aktivitě se často uvádí rozmezí kolem 1 až 1,2 gramu, případně i více. Důležité přitom není pouze celkové množství za den, ale také jeho rozložení do jednotlivých jídel. Odborníci proto doporučují zařazovat kvalitní zdroj bílkovin už ke snídani a jako praktický cíl uvádějí přibližně 25 až 30 gramů. Výbornou volbou je řecký jogurt, vejce, tvaroh, cottage sýr, ryby nebo luštěniny.

Vláknina pro stabilnější hladinu cukru i zdravá střeva

Druhým pilířem je vláknina, ideálně z celozrnných obilovin. Ta pomáhá zpomalovat trávení a vstřebávání sacharidů, díky čemuž může zmírňovat výkyvy hladiny krevního cukru po jídle. 

Související

Zároveň prospívá střevnímu mikrobiomu, tedy společenství mikroorganismů, které ovlivňuje nejen trávení, ale také imunitu a celkové metabolické zdraví. Právě spojení bílkovin a vlákniny je jedním z nejjednodušších způsobů, jak si sestavit výživnou a dlouhodobě udržitelnou snídani.

Ovesná kaše jako překvapivý favorit

Překvapivým favoritem je obyčejná, mnohdy i zatracovaná ovesná kaše. Ovesné vločky obsahují beta-glukany, druh rozpustné vlákniny, který pomáhá udržovat příznivou hladinu cholesterolu a podporuje zdraví srdce. Samotné vločky však nejsou příliš bohatým zdrojem bílkovin, a proto je vhodné doplnit je dalšími ingrediencemi. 

Ideální kombinaci vytvoří například řecký jogurt nebo tvaroh, hrst ořechů a semínek a porce čerstvého ovoce. Chia, lněná či dýňová semínka dodají vlákninu, zdravé tuky a minerální látky, zatímco borůvky, maliny nebo jahody obohatí snídani o vitaminy a antioxidanty. Podobně dobře poslouží také ovesné vločky připravené přes noc, takzvané overnight oats, které stačí večer smíchat s jogurtem či mlékem a ráno doplnit ovocem.

Související

Nemáte rádi sladké? Sáhněte po vejcích

Kdo sladkým snídaním příliš neholduje, může sáhnout po další osvědčené variantě: celozrnném chlebu s vejci a zeleninou. Vařená, míchaná nebo pošírovaná vejce dodají kvalitní bílkoviny, vitamin D a cholin důležitý pro správnou funkci mozku. Doplnit je lze například špenátem, rajčaty nebo avokádem. Celozrnné pečivo se postará o potřebnou vlákninu a zelenina přidá další vitaminy a minerální látky.

Co hlídat po padesátce

Rozhodně se vyplatí přihlížet také ke specifickým potřebám ženského a mužského organismu. Ženy po menopauze by měly věnovat zvýšenou pozornost především příjmu vápníku a vitaminu D, které jsou zásadní pro udržení zdravých kostí. Vhodným zdrojem jsou mléčné výrobky, obohacené rostlinné alternativy nebo některé druhy listové zeleniny. 

Muži zase mohou jídelníček obohatit o potraviny obsahující lykopen, například rajčata, která jsou spojována s příznivými účinky na zdraví prostaty. Důležitou součástí pestré stravy jsou také ořechy a semínka, které dodávají mimo jiné selen, zinek a zdravé tuky.

Související

Kdy je nejlepší čas na snídani

Některá doporučení upřednostňují první jídlo během jedné až dvou hodin po probuzení, univerzální pravidlo ale neexistuje. Záleží na denním režimu, pohybové aktivitě i přirozeném pocitu hladu. Mnohem důležitější než přesná hodina je pravidelnost a vyvážené složení ranního jídla. 

VIDEO: Rodičovská disciplína, ve které nemůžete vyhrát. Ema je každá a Wayne Zapářka už se stal

Zdroje: harvardhealth.orgmarthastewart.comsaga.co.ukpmc.ncbi.nlm.nih.gov

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama