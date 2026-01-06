Nemoc z volna je stav, kdy se u některých lidí objevují příznaky nemoci během víkendů nebo dovolených, zatímco během pracovních dní jsou v pořádku. Typické příznaky zahrnují únavu, bolesti hlavy, svalové bolesti, nevolnost a někdy i nachlazení či chřipku, které přichází právě s nástupem volného času.
Ochromeni z volna: Proč když máme volno, často onemocníme? Vědci mají jasno
Konečně pátek. Konečně dovolená. Konečně volno! Jenže místo očekávané pohody vás přepadne ukrutná únava, ničivá bolest hlavy, nebo dokonce samotná nemoc. Zní to absurdně? Odborníci tento jev označují jako nemoc z volna (leisure sickness) a týká se tisíců lidí po celém světě. Proč naše tělo tímto zvláštním způsobem reaguje právě tehdy, když přichází zasloužený odpočinek? A lze tomu vůbec zabránit?
Fenomén 21. století
Tento fenomén popsal nizozemský psycholog Ad Vingerhoets a jeho tým již na začátku 21. století. Ve své studii vědci zjistili, že těmito příznaky pravidelně trpí asi 3 % lidí. Asi vás nepřekvapí, že hlavními faktory, které nemoc z volna způsobuje, jsou vysoká pracovní zátěž, obtíže s relaxací a také silný smysl pro zodpovědnost. A přestože nemoc z volna dosud není oficiálně medicínsky uznána, výskyt napříč kulturami naznačuje, že jde o skutečný lidský fenomén.
Stres, hormony a imunitní systém
Jak to, že nemoc přichází právě v době odpočinku? Odborníci poukazují na vliv stresu a hormonů. Co si budeme povídat – moderní život je často hektický: dlouhé pracovní dny, e-maily mimo pracovní dobu, neustálé termíny a tlak ze všech stran. Pod vlivem stresu pak tělo uvolňuje kortizol a adrenalin, které pomáhají zvládat zátěž, zároveň ale potlačují některé funkce imunitního systému.
A zatímco jsme pod tlakem, tělo často maskuje skryté příznaky nemoci, které běžně v rámci každodenních povinností přehlížíme. Jakmile tlak náhle klesne – například při začátku dovolené – hladina stresových hormonů prudce klesá. Tato „biologická změna“ může způsobit, že imunitní systém je dočasně oslaben a nemoc se projeví. Právě proto lidé často pociťují bolesti hlavy, únavu nebo infekce, když by měli být nejvíce odpočatí.
Co říkají odborníci
Podle profesorky Stefanie André jsou hlavními faktory stres, vysoké pracovní nasazení a obtížné odpojení od práce. Studie IU International University of Applied Sciences ukazuje, že 71,9 % zaměstnanců zažilo alespoň jednou příznaky nemoci během volna a 19,3 % se cítí špatně často či vždy během volných dní. „Nemoc z volna se často objevuje u lidí, kteří mají problém přejít z pracovního režimu do odpočinkového. Týká se především těch, kdo mají náročnou práci a vysoké nároky na sebe,“ vysvětluje psychiatrička Dr. Ong Li Anne. Nemoc z volna postihuje častěji perfekcionisty, workoholiky a výkonnostně orientované jedince. Tito lidé mají problém mentálně se odpojit od práce, a tak jejich tělo zůstává ve stresovém stavu i během volna.
Jak se bránit
Odborníci doporučují pomalý přechod do volna, udržování rutiny, pravidelný pohyb, kvalitní spánek a zdravou stravu. Tak lze minimalizovat riziko, že se relaxace promění v nemoc. Nemoc z volna možná není oficiální diagnózou, ale je skutečným fenoménem, potvrzeným výzkumy i názory odborníků. Ukazuje, že moderní pracovní kultura a naše tělesné reakce mohou zkomplikovat to, co by mělo být nejpřirozenější – odpočinek. Porozumění tomu, proč volno někdy přináší nemoc, je prvním krokem k tomu, abychom si dovolenou skutečně užili.