Nejdřív to vypadalo jako obyčejný stres. Caite Smith z anglického Merseyside se dlouhé měsíce potýkala se závratěmi, třesem, nepříjemným chvěním na hrudi i zrychleným tepem. Sama si vysvětlovala, že za tím nejspíš stojí úzkosti a napětí. Jenže pak na sociálních sítích narazila na jednoduchý trik, který jí nakonec změnil život.
Obyčejný trik s telefonem jí zachránil život. Mladá žena díky němu odhalila vážnou nemoc
Závratě, chvění na hrudi, zrychlený tep. Přesně to zažívala jednadvacetiletá žena dlouhé měsíce a věřila, že to souvisí jen s úzkostmi a stresem. Pak ale narazila na sítích na jednoduchý trik, který se rozhodla vyzkoušet.
Ve videu někdo radil, aby si člověk v naprostém tichu přiložil telefon k hrudníku, zapnul nahrávání a pomocí mikrofonu zachytil svůj srdeční tep. Potom stačí záznam přehrát a spočítat, jak rychle srdce bije. Caite to zkusila spíš ze zvědavosti. Výsledek ji ale okamžitě znepokojil. „Byla jsem v šoku. Hned jsem cítila, že to není normální,“ vzpomíná dnes.
Nechtěla se však vyděsit po jediném pokusu. Nahrávání proto několikrát zopakovala a čekala, jestli se její srdce uklidní. Jenže tep zůstával nezvykle rychlý. Tehdy pochopila, že by bylo lepší obrátit se na lékaře. Protože své potíže neuměla přesně popsat, vzala s sebou i nahrávky a zdravotníkům je jednoduše pustila.
Právě to odstartovalo sérii dalších vyšetření. Ta nakonec ukázala, že za problémy nestojí jen stres, ale Gravesova-Basedowova nemoc. Jde o autoimunitní onemocnění štítné žlázy, při kterém tělo produkuje nadměrné množství hormonů. To se může projevit právě bušením srdce, třesem, hubnutím, pocením, úzkostmi nebo špatným snášením tepla.
Pro Caite byla diagnóza obrovským šokem. „Nikdy by mě nenapadlo, že mám nějaký zdravotní problém. V naší rodině se nic podobného nevyskytovalo,“ říká. Když jí lékaři vysvětlili, co se v jejím těle děje, rozplakala se a dostala panický záchvat.
Následná léčba se neobešla bez komplikací
Nejprve jí lékaři nasadili léky, které měly zpomalit srdeční tep. Později podstoupila terapii radioaktivním jódem, jejímž cílem je zničit postižené buňky štítné žlázy. Ani potom ale neměla vyhráno. V jednu chvíli jí tep vystoupal tak vysoko, že musela být několik dní hospitalizovaná pod dohledem lékařů.
O svou zkušenost se později podělila na sociální síti TikTok. Video zasáhlo miliony lidí. Caite ale zdůrazňuje, že jej nenatočila kvůli pozornosti. Chtěla ostatním připomenout, že příznaky, které se dají snadno svést na stres nebo únavu, mohou mít i mnohem vážnější příčinu.
„Kdybych ten trik nevyzkoušela, pravděpodobně bych dál žila v domnění, že jsem zdravá. Někdy může i obyčejná internetová rada člověka přimět vyhledat pomoc, kterou skutečně potřebuje,“ říká.
Dnes apeluje na ostatní, aby nepřehlíželi signály vlastního těla. Když má člověk pocit, že něco není v pořádku, je podle ní vždy lepší nechat se vyšetřit než čekat, až potíže samy odezní. Včasná diagnóza totiž může sehrát zásadní roli.
Telefon samozřejmě nenahradí lékaře ani odborné vyšetření. Může ale pomoci všimnout si něčeho, co by člověk jinak přešel. Navíc k tomu není potřeba žádná speciální výbava. Srdeční tep dnes umí sledovat chytré hodinky, prsteny i různé aplikace, ale jak ukazuje příběh Caite, někdy může stačit i obyčejný mikrofon v telefonu, který máme všichni neustále po ruce.