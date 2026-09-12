Začněme u útvaru, který většina lidí zná velmi dobře – drobného kožního výrůstku. Často se objeví nenápadně a člověk si ho všimne třeba až ve chvíli, kdy se zachytí o řetízek, límeček nebo oblečení. Přestože může na první pohled působit podezřele, zpravidla jde o zcela neškodnou záležitost.
Objevilo se vám po třicítce nové znaménko? Dermatologové varují, kdy je čas zbystřit
Nový flíček, znaménko nebo drobný výrůstek na kůži umí člověka pořádně znervóznit. Zvlášť když si říkáte, jestli tam byl už dřív, nebo se objevil teprve nedávno. Přesto není důvod propadat panice - většina podobných změn bývá neškodná. Důležité je ale vědět, na co se dívat, jak poznat rozdíl mezi běžným výrůstkem a znaménkem a které změny už bychom neměli přehlížet.
Začněme u útvaru, který většina lidí zná velmi dobře – drobného kožního výrůstku. Často se objeví nenápadně a člověk si ho všimne třeba až ve chvíli, kdy se zachytí o řetízek, límeček nebo oblečení. Přestože může na první pohled působit podezřele, zpravidla jde o zcela neškodnou záležitost.
Neškodné „cedulky“, které si libují v tření
Kožní výrůstky (odborně nazývané acrochordons) jsou malé, zcela nezhoubné kožní útvary. Obvykle mívají tělovou nebo nahnědlou barvu. Jak vysvětlil dermatolog Joshua Zeichner „Mívají úzkou základnu a vyčnívají z kůže jako cedulka na oblečení.“
Odhaduje se, že přibližně polovina všech dospělých má alespoň jeden kožní výrůstek. Výrazně častěji se objevují u starších lidí, osob s větší tělesnou konstitucí a u pacientů s diabetem. Klíčovým faktorem pro jejich rozvoj je totiž mechanické tření. Nejčastěji se proto tvoří v místech, kde se kůže tře o kůži nebo o oblečení – typicky na krku, v podpaží či v tříslech. Svou roli při jejich vzniku hraje také stárnutí a rodinná anamnéza.
Mateřská znaménka: Když se buňky shluknou
Mateřská znaménka (odborně névy) jsou běžné kožní útvary, které mohou mít podobu plochých skvrn i vystouplých hrbolků. Podle Dr. Zeichnera je většina znamének plochá a tmavě zbarvená, ale některá mohou být i vyvýšená, růžová či světlá.
Vznikají nahromaděním melanocytů, tedy buněk v nejsvrchnější vrstvě kůže, které produkují barvivo melanin a dávají kůži její barvu. Se znaménky se můžeme již narodit nebo se mohou objevit v průběhu života. První znaménka se obvykle tvoří kolem třetího až čtvrtého roku života a je zcela přirozené, že nová přibývají až do věku zhruba 30 let.
Zatímco běžná znaménka jsou menší a souměrná, existují i tzv. atypická znaménka (dysplastické névy). Ty bývají větší, mají nepravidelné okraje a různorodé zbarvení. Právě u atypických znamének existuje riziko, že se z nich vyvine melanom, což je nejnebezpečnější forma rakoviny kůže, která se může objevit jak v již existujícím znaménku, tak na zcela čisté kůži. Na rozdíl od výrůstků přispívá ke vzniku znamének kromě genetiky také sluneční záření.
Jaká jsou rizika a kdy vyhledat lékaře?
Kožní výrůstky jsou naprosto neškodné a nepředstavují zdravotní hrozbu. Mohou však být nepříjemné, pokud svědí, bolí nebo se zachytávají o oblečení či šperky. Pokud se u někoho objeví extrémní množství výrůstků, může to občas značit skrytý diabetes či inzulínovou rezistenci.
Mateřská znaménka jsou sice většinou také neškodná, ale pokud se nemění, nemusíte mít obavy. Pokud však stávající znaménko začne měnit barvu, velikost či tvar, případně pokud se objeví zcela nové znaménko po 30. roce života, je nutné navštívit dermatologa.
Při kontrole znamének je důležité je všímat si především toho, jak znaménko vypadá a zda se v čase nějak mění. Zpozornět bychom měli u znamének, která jsou nápadně nesymetrická, mají nepravidelné nebo neostré okraje, nejednotnou barvu či více různých odstínů.
Pozornost si zaslouží také větší znaménka, zejména pokud se jejich vzhled postupně mění. Zvětšování, změna tvaru nebo barvy, svědění, krvácení či tvorba stroupků jsou důvody, proč znaménko raději ukázat dermatologovi.