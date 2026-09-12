Přeskočit na obsah
12. 9. Marie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Objevilo se vám po třicítce nové znaménko? Dermatologové varují, kdy je čas zbystřit

Znaménka
ZnaménkaFoto: Shutterstock – Pixel-Shot
Znaménka
ZnaménkaFoto: Shutterstock – Pixel-Shot
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Nový flíček, znaménko nebo drobný výrůstek na kůži umí člověka pořádně znervóznit. Zvlášť když si říkáte, jestli tam byl už dřív, nebo se objevil teprve nedávno. Přesto není důvod propadat panice - většina podobných změn bývá neškodná. Důležité je ale vědět, na co se dívat, jak poznat rozdíl mezi běžným výrůstkem a znaménkem a které změny už bychom neměli přehlížet.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do preferovaných zdrojů pro Google vyhledávání a do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Začněme u útvaru, který většina lidí zná velmi dobře  drobného kožního výrůstku. Často se objeví nenápadně a člověk si ho všimne třeba až ve chvíli, kdy se zachytí o řetízek, límeček nebo oblečení. Přestože může na první pohled působit podezřele, zpravidla jde o zcela neškodnou záležitost.

Související

Neškodné „cedulky, které si libují v tření

Kožní výrůstky (odborně nazývané acrochordons) jsou malé, zcela nezhoubné kožní útvary. Obvykle mívají tělovou nebo nahnědlou barvu. Jak vysvětlil dermatolog Joshua Zeichner „Mívají úzkou základnu a vyčnívají z kůže jako cedulka na oblečení.“

Reklama

Odhaduje se, že přibližně polovina všech dospělých má alespoň jeden kožní výrůstek. Výrazně častěji se objevují u starších lidí, osob s větší tělesnou konstitucí a u pacientů s diabetem. Klíčovým faktorem pro jejich rozvoj je totiž mechanické tření. Nejčastěji se proto tvoří v místech, kde se kůže tře o kůži nebo o oblečení typicky na krku, v podpaží či v tříslech. Svou roli při jejich vzniku hraje také stárnutí a rodinná anamnéza.

Znaménka
Fibromy jsou označovány za neškodné.
Foto: Shutterstock – kungfu01

Mateřská znaménka: Když se buňky shluknou

Mateřská znaménka (odborně névy) jsou běžné kožní útvary, které mohou mít podobu plochých skvrn i vystouplých hrbolků. Podle Dr. Zeichnera je většina znamének plochá a tmavě zbarvená, ale některá mohou být i vyvýšená, růžová či světlá. 

Vznikají nahromaděním melanocytů, tedy buněk v nejsvrchnější vrstvě kůže, které produkují barvivo melanin a dávají kůži její barvu. Se znaménky se můžeme již narodit nebo se mohou objevit v průběhu života. První znaménka se obvykle tvoří kolem třetího až čtvrtého roku života a je zcela přirozené, že nová přibývají až do věku zhruba 30 let.

Související

Zatímco běžná znaménka jsou menší a souměrná, existují i tzv. atypická znaménka (dysplastické névy). Ty bývají větší, mají nepravidelné okraje a různorodé zbarvení. Právě u atypických znamének existuje riziko, že se z nich vyvine melanom, což je nejnebezpečnější forma rakoviny kůže, která se může objevit jak v již existujícím znaménku, tak na zcela čisté kůži. Na rozdíl od výrůstků přispívá ke vzniku znamének kromě genetiky také sluneční záření.

Znaménka
Mateřská znaménka je nutné pravidelně sledovat.
Foto: Shutterstock – New Africa

Jaká jsou rizika a kdy vyhledat lékaře?

Kožní výrůstky jsou naprosto neškodné a nepředstavují zdravotní hrozbu. Mohou však být nepříjemné, pokud svědí, bolí nebo se zachytávají o oblečení či šperky. Pokud se u někoho objeví extrémní množství výrůstků, může to občas značit skrytý diabetes či inzulínovou rezistenci.

Mateřská znaménka jsou sice většinou také neškodná, ale pokud se nemění, nemusíte mít obavy. Pokud však stávající znaménko začne měnit barvu, velikost či tvar, případně pokud se objeví zcela nové znaménko po 30. roce života, je nutné navštívit dermatologa.

Při kontrole znamének je důležité je všímat si především toho, jak znaménko vypadá a zda se v čase nějak mění. Zpozornět bychom měli u znamének, která jsou nápadně nesymetrická, mají nepravidelné nebo neostré okraje, nejednotnou barvu či více různých odstínů. 

Pozornost si zaslouží také větší znaménka, zejména pokud se jejich vzhled postupně mění. Zvětšování, změna tvaru nebo barvy, svědění, krvácení či tvorba stroupků jsou důvody, proč znaménko raději ukázat dermatologovi.

VIDEO: Na analýzu dnes stačí jediná buňka. Z DNA určíme i podobu, říká forenzní genetička

DNA spolehlivě umí prozradit identitu osob. Snažíme se i předpovědět, jak člověk vypadal, kolik měl pih, říká forenzní genetička Halina Šimková | Video: Daniela Drtinová

Zdroj: health.com

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama