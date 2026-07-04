Revmatoidní artritida je autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systém omylem napadá vlastní klouby. Výsledkem je chronický zánět v těle, bolest, otoky i ztuhlost. A přestože správně zvolený jídelníček sám o sobě nemoc nevyléčí, stále více studií potvrzuje, že může výrazně ovlivnit její průběh a u některých pacientů nepříjemné příznaky citelně zmírnit.
O čtyři stupně méně bolesti: Průzkum potvrzuje, že správné jídlo skutečně mírní revma
Pro miliony lidí trpících revmatoidní artritidou je výzvou každý pohyb. Ačkoliv toto autoimunitní onemocnění vyžaduje odbornou lékařskou péči, stále více indicií naznačuje, že jeden z nejmocnějších nástrojů k mírnění příznaků držíme v rukou sami, a to hned několikrát denně – při jídle. Strava totiž může fungovat buď jako „hasič“ zánětu nebo jako olej přilévaný do ohně.
Revmatoidní artritida je autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systém omylem napadá vlastní klouby. Výsledkem je chronický zánět v těle, bolest, otoky i ztuhlost. A přestože správně zvolený jídelníček sám o sobě nemoc nevyléčí, stále více studií potvrzuje, že může výrazně ovlivnit její průběh a u některých pacientů nepříjemné příznaky citelně zmírnit.
Podle odborníků stojí za vyzkoušení takzvaná protizánětlivá strava, která staví na čerstvých a co nejméně průmyslově zpracovaných potravinách. Je bohatá na antioxidanty, vitaminy a zdravé tuky, jež pomáhají organismu bojovat s volnými radikály a tlumit zánětlivé procesy. Výzkumy navíc ukazují, že téměř čtvrtina lidí s revmatoidní artritidou vnímá přímou souvislost mezi tím, co jí, a intenzitou svých obtíží.
Co by na talíři rozhodně nemělo chybět
Velkou pozornost si zaslouží především tučné mořské ryby, jako jsou losos, makrela nebo sardinky. Obsahují omega-3 mastné kyseliny, které jsou spojovány se zmírněním bolesti i ranní ztuhlosti kloubů. Odborníci doporučují zařadit je do jídelníčku alespoň dvakrát týdně.
Stejně důležitou roli hraje ovoce a zelenina. Borůvky, jahody nebo maliny dodávají tělu cenné antioxidanty, zatímco špenát či brokolice obsahují látky, které mohou pomáhat tlumit zánět a chránit chrupavky. Vhodné je sáhnout také po kurkumě a zázvoru, jejichž přirozené protizánětlivé účinky zkoumají odborníci už řadu let. Mezi pilíře zdravého jídelníčku patří rovněž kvalitní extra panenský olivový olej, který je typickou součástí středomořské stravy.
Potraviny, které mohou zánět zhoršovat
Stejně důležité jako zařazení vhodných potravin je omezení těch, které mohou zánětlivé procesy podporovat. Patří mezi ně především sladkosti, slazené nápoje, bílé pečivo, průmyslově zpracované uzeniny, smažená jídla nebo potraviny s obsahem transmastných kyselin. Odborníci doporučují hlídat také nadměrnou konzumaci alkoholu.
Čeští pacienti a dieta
Že změna jídelníčku může přinést úlevu, naznačují i zkušenosti českých pacientů. Průzkum Revma Ligy ČR na 145 respondentech ukázal, že změna jídelníčku vedla u většiny z nich ke zlepšení bolesti a únavy o dva až čtyři stupně na desetibodové škále. Pacienti uváděli zlepšení při dodržování středomořské diety.
Velmi dobře hodnocena byla i strava s vyloučením lepku či paleo dieta. Průzkum však zdůrazňuje jednu důležitou věc: aby dieta přinesla výsledky, musí být dodržována poctivě a dlouhodobě – výrazné účinky se obvykle dostaví až po čtyřech měsících.
Jak začít?
Univerzální jídelníček, který by pomáhal všem stejně, neexistuje. Potravina, která jednomu člověku prospívá, může druhému obtíže zhoršovat. Pokud se proto rozhodnete svůj jídelníček změnit, vyplatí se vše konzultovat s revmatologem nebo nutričním terapeutem a společně najít způsob stravování, který bude vyhovovat právě vašemu tělu.
Dobrou zprávou je, že ani malé změny nemusí být zbytečné. Každá porce zeleniny navíc, ryba místo uzeniny nebo výměna smaženého jídla za lehčí variantu může být krokem k tomu, aby byly vaše klouby klidnější a každé další ráno o něco příjemnější.