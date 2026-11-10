Přerušovaný půst, přísné diety či intenzivní trénink mají pomáhat k delšímu a zdravějšímu životu. Pokud ale tělu chybí energie a živiny, může se snaha o longevity obrátit proti němu. Nenápadným projevem bývá zimomřivost, studené ruce nebo únava. Dlouhodobý energetický deficit však může ovlivnit i hormony a zdraví kostí. Podobné obtíže mohou souviset také s nedostatkem železa či poruchou štítné žlázy.
Neustálá pocit chladu může signalizovat nedostatek energie, železa i hormonální potíže
Je vám neustále zima, přestože ostatním je příjemně? Zimomřivost, studené ruce a únava nemusí být jen důsledkem chladného počasí. Mohou signalizovat nedostatek železa, hormonální potíže nebo příliš přísnou dietu a nadměrnou fyzickou zátěž. Odbornice vysvětluje, proč tělo někdy nedokáže udržovat dostatek tepla, jakou roli hrají svaly a kdy je vhodné nechat si zkontrolovat krevní hodnoty.
Základem longevity je vyvážený přístup a vnímání signálů vlastního těla. Pomáhá proto lidem přistupovat k dlouhověkosti rozumně a s ohledem na individuální potřeby organismu. „Smyslem longevity je udržet si co nejdéle funkční metabolismus, svalovou sílu a schopnost regenerace. Když člověk jí málo, intenzivně sportuje a nedostatečně odpočívá, může se to projevit únavou, zimomřivostí či poklesem výkonnosti. Tyto příznaky přitom mohou být signálem, že tělo nemá dostatek energie,“ vysvětluje PharmDr. Kamila Horníčková.
Když zdravý životní styl začne ubírat energii
Při dlouhodobém nedostatku energie může tělo omezovat energeticky náročné procesy a měnit regulaci hormonů štítné žlázy, aniž by to nutně znamenalo její onemocnění. „Ani vysportovaná postava a přísný režim nejsou zárukou, že tělo dostává vše, co potřebuje. Kombinace půstu, přísné diety a intenzivního tréninku může vést k zimomřivosti a únavě, ale také k narušení hormonálních funkcí, poruchám menstruačního cyklu a dlouhodobě ohrozit i zdraví kostí. V poradně Lékárna.cz proto řešíme nejen samotné příznaky, ale i stravování, pohyb a změny hmotnosti. Souvislosti pomohou posoudit, zda postačí úprava režimu, nebo je vhodné lékařské vyšetření,“ doplňuje Horníčková.
Za neustálou zimomřivostí může stát i úbytek svalů
„Tvorbu a udržování tepla ovlivňuje množství svalů, podkožního tuku, hormony i prokrvení. Podkožní tuk pomáhá tělo izolovat, zatímco svaly vytvářejí teplo zejména při pohybu. Úbytek svalové hmoty může zhoršit toleranci chladu, takže dva stejně staří lidé mohou zimomřivost vnímat rozdílně. Pokud je ale někomu dlouhodobě zima i v teplém prostředí, může být příčinou také nedostatek energie, snížená funkce štítné žlázy, nedostatek železa či anémie nebo cévní obtíže,“ upozorňuje farmaceutka.
Krevní obraz může být v normě, přesto tělu chybí železo
Zpozornět je vhodné zejména tehdy, když zimomřivost přetrvává nebo se zhoršuje a přidává se únava, slabost či pokles výkonnosti. Důležitou souvislostí může být také výrazné hubnutí, omezení jídelníčku nebo zvýšená fyzická zátěž. Překvapivé je, že nedostatek železa může způsobovat obtíže ještě před vznikem anémie, tedy i při normálním krevním obrazu.
V takovém případě může být přínosné vyšetření ferritinu, který pomáhá posoudit zásoby železa. „Pokud se při snaze o zdravější životní styl objeví nové obtíže, je lepší hledat jejich příčinu než dál zpřísňovat režim. Odborná konzultace a cílené vyšetření mohou pomoci odlišit nevhodně nastavený životní styl od zdravotního problému, který už vyžaduje péči lékaře,“ uzavírá PharmDr. Horníčková.