Plank je přesně jedním z těch cviků, které na první pohled vypadají nenápadně, ale ve skutečnosti mají obrovský vliv na celé tělo. Přitom postavit se do pozice prkna – tělo rovně, opora na loktech nebo dlaních, pár desítek sekund klidu – dokáže aktivovat hluboké svaly středu těla, které často během dne zanedbáváme. Posiluje břišní svaly, svaly kolem páteře, ramena, hýždě i stehna, čímž přispívá k lepší stabilitě a rovnováze. Silný střed těla se navíc odráží v každodenních činnostech – od nošení tašek přes chůzi po schodech až po lepší držení těla při práci u počítače. Ba co víc, pevný střed dokáže zvýšit i sebevědomí!
Nenápadný, zato velmi účinný cvik: Zvládnete ho kdekoliv, zlepší držení těla a odmění vás pevným břichem
Zapomeňte na složité posilovací stroje a dlouhé hodiny v posilovně. Stačí pár minut denně a jednoduchý cvik, který dokáže zázraky: zpevnit břicho, zlepšit držení těla a dodat vám pocit síly a stability. Objevte, proč se plank stal oblíbeným tajným trikem fitness nadšenců i žen, které odmítly stárnout.
Správná technika je klíčem k úspěchu
Správná technika je při planku zcela klíčová. Tělo je potřeba držet rovně od hlavy až ke kotníkům, břicho je aktivní a páteř v neutrální poloze. Boky by neměly propadat dolů a zadek nesmí vyčnívat nahoru. Nezapomeňte na klidné a pravidelné dýchání. I krátké držení, například patnáct až dvacet sekund, má smysl, pokud je provedení správné. Postupně můžete čas prodlužovat, jak vaše síla a stabilita rostou.
Jeden cvik na celé tělo
Plank je také velmi variabilní. Kolenní plank je ideální pro začátečnice, vysoký plank posiluje i paže a ramena, boční plank zaměřuje šikmé břišní svaly a zlepšuje rovnováhu a koordinaci. Pokud se cítíte odvážně, zkuste plank s poklepáváním ramen, který procvičí i stabilitu a koordinaci. Jednou z největších výhod planku je ale jeho dostupnost. Nepotřebujete žádné náročné vybavení ani hodiny v posilovně. Stačí si najít kousek podlahy doma, v parku nebo i v kanceláři. Díky tomu se tento účinný cvik může stát vaším každodenním malým rituálem, který posílí tělo i sebevědomí.
Tipy pro ženy, jak zařadit plank do každodenní rutiny:
-
Začněte s 15–20 sekundami denně a postupně čas prodlužujte.
-
Plank dělejte ráno, jako krátké probuzení svalů, nebo večer pro uvolnění po práci.
-
Zapojte kamarádku nebo kolegyni – společně je plank zábavnější a motivace roste.
-
Kombinujte s krátkým strečinkem nebo oblíbenou hudbou, aby se stal příjemnou součástí vaší rutiny.
Plank není jen o fitness, je o síle, stabilitě a lepším pocitu z vlastního těla. Stačí pár minut denně a výsledky vás brzy ohromí – břicho bude pevnější, držení těla lepší a navíc vás překvapí pocit, že své tělo konečně opravdu ovládáte.