17. 1. Drahoslav
Nenápadný, zato velmi účinný cvik: Zvládnete ho kdekoliv, zlepší držení těla a odmění vás pevným břichem

PlankFoto: Shutterstock
PlankFoto: Shutterstock
Petra Holakovská

Zapomeňte na složité posilovací stroje a dlouhé hodiny v posilovně. Stačí pár minut denně a jednoduchý cvik, který dokáže zázraky: zpevnit břicho, zlepšit držení těla a dodat vám pocit síly a stability. Objevte, proč se plank stal oblíbeným tajným trikem fitness nadšenců i žen, které odmítly stárnout.

Plank je přesně jedním z těch cviků, které na první pohled vypadají nenápadně, ale ve skutečnosti mají obrovský vliv na celé tělo. Přitom postavit se do pozice prkna – tělo rovně, opora na loktech nebo dlaních, pár desítek sekund klidu – dokáže aktivovat hluboké svaly středu těla, které často během dne zanedbáváme. Posiluje břišní svaly, svaly kolem páteře, ramena, hýždě i stehna, čímž přispívá k lepší stabilitě a rovnováze. Silný střed těla se navíc odráží v každodenních činnostech – od nošení tašek přes chůzi po schodech až po lepší držení těla při práci u počítače. Ba co víc, pevný střed dokáže zvýšit i sebevědomí!

Hubnutí
Hubnutí

Správná technika je klíčem k úspěchu

Správná technika je při planku zcela klíčová. Tělo je potřeba držet rovně od hlavy až ke kotníkům, břicho je aktivní a páteř v neutrální poloze. Boky by neměly propadat dolů a zadek nesmí vyčnívat nahoru. Nezapomeňte na klidné a pravidelné dýchání. I krátké držení, například patnáct až dvacet sekund, má smysl, pokud je provedení správné. Postupně můžete čas prodlužovat, jak vaše síla a stabilita rostou.

Nevíte si rady? Podívejte se na video, kde jsou tipy právě pro začátečníky.
Jeden cvik na celé tělo

Plank je také velmi variabilní. Kolenní plank je ideální pro začátečnice, vysoký plank posiluje i paže a ramena, boční plank zaměřuje šikmé břišní svaly a zlepšuje rovnováhu a koordinaci. Pokud se cítíte odvážně, zkuste plank s poklepáváním ramen, který procvičí i stabilitu a koordinaci. Jednou z největších výhod planku je ale jeho dostupnost. Nepotřebujete žádné náročné vybavení ani hodiny v posilovně. Stačí si najít kousek podlahy doma, v parku nebo i v kanceláři. Díky tomu se tento účinný cvik může stát vaším každodenním malým rituálem, který posílí tělo i sebevědomí.

Plank
Cvičit můžete kdekoliv, třeba i v kanceláři.
Foto: Shutterstock

Tipy pro ženy, jak zařadit plank do každodenní rutiny:

  • Začněte s 15–20 sekundami denně a postupně čas prodlužujte.

  • Plank dělejte ráno, jako krátké probuzení svalů, nebo večer pro uvolnění po práci.

  • Zapojte kamarádku nebo kolegyni – společně je plank zábavnější a motivace roste.

  • Kombinujte s krátkým strečinkem nebo oblíbenou hudbou, aby se stal příjemnou součástí vaší rutiny.

Plank není jen o fitness, je o síle, stabilitě a lepším pocitu z vlastního těla. Stačí pár minut denně a výsledky vás brzy ohromí – břicho bude pevnější, držení těla lepší a navíc vás překvapí pocit, že své tělo konečně opravdu ovládáte.

Plank
Zprvu je v pořádku, když budete mít kolena na podložce.
Foto: Shutterstock

VIDEO: Dzirasa: Předsevzetí jsou odsouzená k neúspěchu, zapomínáme dělat to, po čem toužíme

Odnaučujeme se následovat volání srdce a učíme se následovat společenský program, tvrdí duchovní mentor Mark Dzirasa. | Video: Emma Smetana

Zdroje: realsimple.comhealth.clevelandclinic.org

Všechny štítky

