Při cvičení nebo sportu si obvykle pečlivě hlídáme správné držení těla, abychom předešli zranění, ale na správnou posturu během noci často zapomínáme. Vzhledem k tomu, že v posteli strávíme přibližně třetinu života, se však způsob, jakým ležíme, zásadním způsobem podepisuje na tom, jak se ráno cítíme.
Nejvhodnější polohy pro zdravý spánek: Ulevují zádům, podporují trávení a pomáhají předcházet bolestem
Věděli jste, že poloha těla při spánku může ovlivnit vaše zdraví? Způsob, jakým trávíte každou noc několik hodin, totiž může hrát roli při bolestech zad a krku, potížích s trávením, refluxu i kvalitě regenerace. Která poloha tělu prospívá a které je lepší se vyhnout?
Při cvičení nebo sportu si obvykle pečlivě hlídáme správné držení těla, abychom předešli zranění, ale na správnou posturu během noci často zapomínáme. Vzhledem k tomu, že v posteli strávíme přibližně třetinu života, se však způsob, jakým ležíme, zásadním způsobem podepisuje na tom, jak se ráno cítíme.
Vhodně zvolená spánková poloha pomáhá udržet páteř v přirozené linii od hlavy až k bokům, uvolňuje svalové napětí a má přímý vliv na dýchání i trávicí procesy. Naopak nevhodná noční poloha bývá častou příčinou ranní ztuhlosti, bolestí kloubů nebo opakovaného pálení žáhy.
Spánek na břiše představuje zkoušku pro krk i bedra
I když spánek na břiše preferuje méně než deset procent dospělé populace, pro mnohé jde o těžko nahraditelný zvyk. Odborníci však tuto polohu považují z hlediska zdraví pohybového aparátu za nejméně vhodnou. Největší část tělesné hmotnosti se nachází ve středu těla, což v poloze na břiše způsobuje nepřirozené propadání trupu do matrace a vytahování páteře z její neutrální osy.
Tím vzniká neustálé napětí a tlak v bederní oblasti. Lidé navíc musejí mít při ležení na břiše po celou noc otočenou hlavu na jednu stranu, aby mohli volně dýchat, což nepřirozeně namáhá a přetěžuje krční páteř. Pokud se této polohy nedokážete vzdát, doporučuje se spát s velmi tenkým polštářem nebo zcela bez něj a vložit si malý polštářek pod pánev, čímž zmírníte prohnutí v bedrech.
Poloha na zádech chrání páteř, ale má svá úskalí
Ležení na zádech usnadňuje udržení páteře v rovině a rovnoměrně rozkládá hmotnost celého těla, čímž předchází tlaku na klouby a svaly. Pro dokonalou oporu spodní části zad se doporučuje podložit kolena malým polštářem, což uvolní napětí v bederní páteři. Tato pozice má také estetický přínos, protože obličej není stlačen do matrace či polštáře, což zabraňuje vzniku mimických vrásek.
Na druhou stranu je spánek na zádech nejméně vhodný pro osoby trpící chrápáním nebo spánkovou apnoí. Gravitace totiž v této pozici způsobuje zapadání jazyka a měkkých tkání do hrdla, což vede k částečnému zablokování dýchacích cest.
Spánek na boku a síla levé strany pro zdravé trávení
Spánek na boku je nejběžnější pozicí, kterou upřednostňuje více než šedesát procent lidí. Tato poloha efektivně ulevuje od bolesti zad a brání ucpávání dýchacích cest. Aby však páteř zůstala v jedné linii, je nutné zvolit polštář odpovídající šířce ramen a vložit si pevný polštář mezi kolena, který zabrání nežádoucí rotaci pánve.
Mimořádně důležité přitom je, na kterém boku usínáte. Spánek na levém boku je velmi přínosný pro trávení a lidi trpící refluxní chorobou neboli pálením žáhy. Díky anatomickému uspořádání orgánů zůstává žaludek při ležení na levé straně níže než spojení s jícnem, takže gravitace brání návratu žaludečních kyselin nahoru. Tato poloha navíc pomáhá gravitaci při přirozeném posunu odpadních látek tlustým střevem.
Ideální poloha a správná opora
Při výběru spánkové polohy neexistuje jediné univerzální řešení platné pro každého. Změna dlouholetého spánkového zvyku bývá obtížná, a pokud se ráno budíte svěží a bez bolestí, není důvod svůj styl násilně měnit.
Jestliže vás však trápí ranní ztuhlost, bolesti zad nebo žaludeční potíže, vyplatí se postupně zkoušet drobné korekce pomocí správně umístěných polštářů a kvalitní matrace. Hlavním cílem totiž zůstává ničím nerušený a odpočinkový spánek, díky kterému tělo v noci zregeneruje.