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Nejde jen o alobal. Tyhle chyby při ohřívání mohou mít mnohem horší následky, než byste čekali

Mikrovlnná trouba
Mikrovlnná trouba dokáže ušetřit čas, některé běžné věci do ní ale rozhodně nepatří – mohou poškodit spotřebič, způsobit požár nebo představovat riziko pro zdraví.Foto: Shutterstock
Mikrovlnná trouba
Mikrovlnná trouba dokáže ušetřit čas, některé běžné věci do ní ale rozhodně nepatří – mohou poškodit spotřebič, způsobit požár nebo představovat riziko pro zdraví.Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Používáte mikrovlnku správně? Zničit ji je snadnější, než byste čekali. A některé předměty vám mohou dokonce ublížit. Co do ní rozhodně nepatří?

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Mikrovlnná trouba je nepostradatelný pomocník v mnoha domácnostech. Jenže i s tímto praktickým spotřebičem je potřeba zacházet opatrně. Některé věci do něj prostě nepatří – ať už kvůli riziku poškození samotného přístroje, nebo kvůli ohrožení zdraví. Přesto lidé často nevědomky ohřívají předměty či potraviny, které mohou vyvolat jiskření, výbuch, uvolnění toxických látek nebo dokonce požár. V lepším případě přijdete o mikrovlnku, v horším si ublížíte.

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Hliníková fólie / Alobal

Alobal
Hliníková fólie / AlobalFoto: Shutterstock

Mikrovlny se od hliníku odrážejí, což může způsobit jiskření a v nejhorším případě i požár. Fólie navíc může překážet v ohřevu jídla.

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