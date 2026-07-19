Mikrovlnná trouba je nepostradatelný pomocník v mnoha domácnostech. Jenže i s tímto praktickým spotřebičem je potřeba zacházet opatrně. Některé věci do něj prostě nepatří – ať už kvůli riziku poškození samotného přístroje, nebo kvůli ohrožení zdraví. Přesto lidé často nevědomky ohřívají předměty či potraviny, které mohou vyvolat jiskření, výbuch, uvolnění toxických látek nebo dokonce požár. V lepším případě přijdete o mikrovlnku, v horším si ublížíte.
Nejde jen o alobal. Tyhle chyby při ohřívání mohou mít mnohem horší následky, než byste čekali
Používáte mikrovlnku správně? Zničit ji je snadnější, než byste čekali. A některé předměty vám mohou dokonce ublížit. Co do ní rozhodně nepatří?
Hliníková fólie / Alobal
Mikrovlny se od hliníku odrážejí, což může způsobit jiskření a v nejhorším případě i požár. Fólie navíc může překážet v ohřevu jídla.
Hliníková fólie / Alobal
Mikrovlny se od hliníku odrážejí, což může způsobit jiskření a v nejhorším případě i požár. Fólie navíc může překážet v ohřevu jídla.
Kovové příbory a nádobí
Kov nepropouští mikrovlny a může vést ke zkratu nebo poškození trouby. Také hrozí riziko jiskření.
Nádobí s kovovými okraji nebo zdobením
I malý kovový detail může vyvolat elektrický oblouk a poškodit vnitřní komponenty trouby.
Plasty neoznačené jako "microwave-safe"
Tyto materiály se mohou deformovat nebo uvolňovat toxické látky, jako je BPA, které mohou kontaminovat jídlo.
Polystyren (např. obaly od jídla)
Při zahřátí se může začít tavit a uvolňovat zdraví nebezpečné chemikálie.
Papírové tašky
Nejsou určeny k ohřevu a mohou se snadno vznítit. Obsahují tiskařské barvy nebo lepidla, které mohou uvolňovat toxiny.
Jednorázové obaly od fast foodu
Obsahují vrstvy plastů nebo vosku, které se mohou tavit a kontaminovat jídlo.
Papírové ubrousky s potiskem
Inkousty mohou být toxické a při ohřevu se uvolňovat do ovzduší nebo jídla.
Sklenice s pevně uzavřeným víčkem
Pára nemá kam uniknout a může způsobit explozi, která znečistí mikrovlnku a ohrozí vás.
Vejce ve skořápce
Vejce se při ohřevu rychle zahřeje a tlak uvnitř skořápky způsobí jeho explozi.
Chilli papričky
Ohřev může uvolnit kapsaicin do vzduchu, což způsobí kašel a dráždění očí.
Hroznové víno
Při ohřevu může explodovat a vytvořit plazmu, která může poškodit mikrovlnku.
Sušené ovoce
Má vysoký obsah cukru, který se snadno přehřeje a může začít hořet.
Olej bez jídla
Samotný olej se může rychle přehřát a začít hořet, protože mikrovlny jej nerovnoměrně zahřívají.
Voda ohřátá příliš dlouho
Může se přehřát bez varu a po vyjmutí z mikrovlnky explodovat, což způsobí popáleniny.
Kostky ledu
V mikrovlnce se nerozpustí rovnoměrně a mohou způsobit poškození vlnovodu.
Párky v celku
Málo kdo to ví, ale při špatném ohřevu mohou explodovat, protože se uvnitř hromadí pára.
Káva v termohrnku z kovu
Kov brání průchodu mikrovln a může poškodit spotřebič.
Konzervy
Jsou celokovové a mikrovlny je nezvládnou bezpečně ohřát. Hrozí poškození trouby i zranění.
Hrnečky s ruční malbou
Barvy mohou obsahovat těžké kovy, které se mikrovlnami uvolňují.
Těsto na pečení
Při rychlém ohřevu se může nafouknout a explodovat, nebo ztvrdnout a znehodnotit.
Křupky nebo chipsy
Obsahují oleje a vzduch, který se při ohřevu rychle rozpíná a může způsobit hoření.
Vlhký textil (např. houbičky)
Může vypadat neškodně, ale má tendenci se přehřát a vzplanout.
Slupky z brambor
Můžou při přesušení hořet a vytvářet kouř.