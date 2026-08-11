K incidentu došlo jen několik desítek metrů od úlů u rodinné chalupy. „Zaútočila na mě včela strážnice. Honila mě sem a tam, nakonec mi vlétla do vlasů a pobodala mě na temeni hlavy,“ popsala.
„Nejasná mysl, oteklé rty.“ Olga Bursík Plojhar popsala, co přišlo po jediném včelím bodnutí
Modelka a influencerka Olga Bursík Plojhar, maminka dvou malých dětí, prožila během dovolené v Krkonoších chvíle, které označuje za jedny z nejděsivějších v životě. Přestože nikdy netrpěla alergií na včelí bodnutí, po jediném žihadle skončila na pohotovosti a následně zkolabovala. Svůj příběh zveřejnila proto, aby upozornila, že podobná reakce může potkat kohokoli.
Jak sama zdůrazňuje, ještě před několika týdny na včelu omylem šlápla a kromě drobné bolesti neměla žádnou reakci. Tentokrát ale přišlo něco úplně jiného. „Okamžitě jsem šla do velmi silné reakce. Měla jsem husí kůži a vyrážku po celém těle, úporné svědění, místy puchýřky, nateklé uzliny v podpaží, rudé a zalehlé uši, oteklá víčka i rty. Přidala se teplota, slabost, motání hlavy a nejasná mysl,“ popsala.
Ještě doma si vzala antihistaminikum Xyzal a vyrazila na pohotovost. Tam jí lékaři okamžitě nasadili infuze, kortikoidy a další léky. Přesto krátce poté zkolabovala a další hodinu a půl strávila na kapačkách. Podle lékaře záleží na řadě okolností – například na množství včelího jedu, místě bodnutí, fyzické zátěži nebo celkovém stavu organismu. Proto se podobná reakce může objevit i u člověka, který dříve žádnou alergii neměl.
Na její příspěvek reagovala také jedna ze sledujících, která popsala téměř totožnou zkušenost své maminky. Tu před několika dny bodla vosa při trhání rybízu. Zpočátku se ji rodina snažila odvézt na pohotovost autem, během cesty se ale její stav natolik zhoršil, že museli přivolat záchrannou službu. „Maminka okamžitě dostala adrenalin a přežila to. Měla úplně stejné příznaky jako vy a strašně rychle se pak zhoršovala,“ napsala Olze. Zároveň apelovala na všechny, kdo už někdy prodělali anafylaktickou reakci, aby u sebe vždy nosili předepsané léky. Podle ní mohou v podobné situaci rozhodovat doslova minuty.
Po bodnutí může pomoci šumivé kalcium
Po bodnutí vosou nebo včelou bývá nejčastější reakcí bolest, zarudnutí, svědění a menší otok v okolí místa vpichu. V takovém případě odborníci doporučují postižené místo nejprve omýt vodou a mýdlem a následně chladit studeným obkladem. Jako podpůrné opatření při mírné lokální reakci zmiňují také šumivé kalcium, případně gel proti svědění a otoku nebo antihistaminikum po konzultaci s lékařem.
„Šumivé kalcium je praktické mít během léta v domácí i cestovní lékárničce. Při běžné reakci po bodnutí ho doporučuji užít co nejdříve, místo zároveň chladit a podle intenzity svědění zvolit vhodný gel nebo antihistaminikum,“ říká farmaceutka Mgr. Zdenka Morvai. Důležité je zároveň sledovat, zda se reakce postupně nezhoršuje.
Zcela jiný postup je nutný v případě příznaků závažné alergické reakce. Pokud se po bodnutí objeví dušnost, sípání, otok rtů, jazyka či hrdla, potíže s polykáním, náhlá slabost, závratě nebo mdloba, je třeba okamžitě volat zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155. Lidé, kteří mají diagnostikovanou závažnou alergii a předepsaný adrenalinový autoinjektor, by jej při příznacích anafylaxe měli použít podle pokynů svého lékaře a následně přivolat záchrannou službu.
„Kalcium ani antihistaminikum nenahrazují adrenalin při závažné alergické reakci. Největší chybou je při dušnosti nebo otoku hrdla čekat, zda léky z domácí lékárničky zaberou,“ upozorňuje farmaceutka.