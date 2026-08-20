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Nedostatek železa, cukrovka, onemocnění štítné žlázy nebo další zdravotní obtíže. Varovné signály máte doslova na rukou

Nehty
Změny barvy, tvaru nebo struktury nehtů nemusí být jen kosmetickým problémem, někdy mohou upozornit i na nedostatek železa, cukrovku, potíže se štítnou žlázou či jiné zdravotní obtíže.Foto: Shutterstock – IMG Stock Studio
Nehty
Změny barvy, tvaru nebo struktury nehtů nemusí být jen kosmetickým problémem, někdy mohou upozornit i na nedostatek železa, cukrovku, potíže se štítnou žlázou či jiné zdravotní obtíže.Foto: Shutterstock – IMG Stock Studio
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Nehty jsou oknem do vašeho zdraví. Můžete je lakovat, pilovat a zdobit dle aktuální nálady, ale pod vrstvou laku se skrývá víc než odraz vašeho stylu. Tvar, barva i textura nehtů dokážou naznačit, že v těle něco nefunguje úplně ideálně – od drobných nedostatků živin až po velmi závažná onemocnění. Kdy je lepší vyhledat lékaře? Zde je přehled nejčastějších signálů, které mohou vaše nehty vysílat.

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Nehty nejsou jen estetický detail. Jejich barva, povrch nebo tvar mohou upozornit na závažné nemoci, které se v těle vyvíjejí často bez výrazných příznaků. Od poruch štítné žlázy přes onemocnění srdce a plic až po některé typy rakoviny — změny na nehtech mohou být prvním varovným signálem, který se nevyplatí přehlížet.

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„Lidé se na nás nejčastěji obracejí kvůli opakovanému lámání a třepení nehtů, hlubším rýhám, změně jejich barvy nebo bílým skvrnkám. Ve většině případů bývá na vině častý kontakt s vodou, čisticími prostředky, nedostatečná péče nebo nedostatky ve výživě nutriční deficity. Dokážeme doporučit vhodnou dermokosmetiku i doplňky stravy se zinkem, železem, vitaminy skupiny B nebo omega-3 mastnými kyselinami. Pokud ale změny na nehtech přetrvávají, objevují se náhle nebo postihují více nehtů současně, je vhodné pátrat také po jejich skutečné příčině. Méně známým příznakem nedostatku železa jsou například lžičkovité nehty – tedy nehty prohnuté směrem dovnitř, které se někdy objeví ještě dříve než únava nebo zadýchávání spojené s chudokrevností. Hlubší podélné či příčné rýhy mohou souviset s dlouhodobým stresem, vyčerpáním organismu nebo nedostatkem vitaminů skupiny B. Žluté zbarvení nehtů lidé často automaticky přisuzují plísni, někdy ale může souviset také s cukrovkou nebo chronickým onemocněním plic,“ vysvětluje PharmDr. Kamila Horníčková.

Kdy je dobré zpozornět

Odborníci doporučují zbystřit zejména tehdy, pokud změny vzniknou náhle bez zjevné příčiny, postihnou více nehtů současně nebo přetrvávají několik měsíců. Pozornost si zaslouží také nový tmavý pruh nebo skvrna pod nehtem, která se postupně zvětšuje, stejně jako situace, kdy se ke změnám přidají únava, hubnutí, dušnost, změny hmotnosti, zvýšená žízeň nebo časté močení.

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Bílé skvrnky: drobné poranění nebo chybějící minerály

Tenké černé čárky
Bílé flíčky na nehtech.Foto: Shutterstock – OHishiapply

Malé bílé flíčky na nehtech, které se často objevují po manikúře nebo nárazu, bývají neškodné. Vznikají po poranění nehtového lůžka a s růstem nehtu samy zmizí. Pokud se ale objevují opakovaně nebo nemizí, může jít o nedostatek zinku, vápníku či o alergickou reakci na lak nebo odlakovač. Pomůže vyřadit agresivní kosmetiku a dopřát nehtům pauzu od lakování.

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Zdroj: women.com, Lékárna.cz

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