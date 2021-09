Něco proti Alzheimerovi udělat můžete, hlásají vědci. Z jejich studie vyplývá jedno

Vědci zjistili, že mít v životě někoho, kdo vás vyslechne, zlepšuje kognitivní odolnost. Výsledky nové studie ukazují, že sociální interakce mohou ovlivnit přirozené snižování kognitivních schopností navzdory stárnutí mozku.

Sociální interakce, poskytující psychickou podporu, jsou v dospělosti důležité. S tímto tvrzením přichází studie ze srpna letošního roku, která zkoumala 2171 respondentů v průměrném věku 63 let. Pokud měli respondenti k dispozici někoho, kdo jim naslouchá, jejich kognitivní schopnosti byly vyšší než u těch, kteří takovouto podporu ve svém životě neměli.

"Kognitivní odolnost vnímáme jako nárazník proti dopadům stárnutí mozku a výskytu nemocí jako Alzheimerova choroba," říká vedoucí studie a profesor neurologie Joel Salinas. „Tento výzkum dokazuje, že lidé mohou podniknout kroky ke snížení kognitivního stárnutí a rozvoji příznaků Alzheimerova onemocnění - ať už sami pro sebe, nebo pro své blízké," vysvětluje.

Jedinci, kteří neměli ve svém okolí vnímavého posluchače, měli kognitivní věk o čtyři roky vyšší než ti, kteří měli důvěrníka k dispozici. „Tyto čtyři roky mohou být neuvěřitelně vzácné. Příliš často přemýšlíme o tom, co můžeme udělat pro zdraví svého mozku, až v momentě, kdy jsme mnohem starší. Přitom ztrácíme spoustu času k vytvoření udržitelných a zdravých návyků,“ míní Salinas.

Ten doporučuje, abyste se tak už dnes sami sebe zeptali, zda máte kolem sebe podpůrné prostředí, a tutéž otázku položili také svým blízkým. "Máte šanci zajistit si dlouhodobé zdraví mozku, a tím pádem lepší kvalitu života," upozorňuje odborník.

Otázku, zda má daný člověk ve svém okolí někoho, s kým si může promluvit, když to potřebuje, by měli podle Salinase zahrnout do svého rutinního dotazování také lékaři. „Samota je jeden ze symptomů deprese. Otázky vztahující se k vztahům a pocitům samoty mohou říci hodně o budoucím zdraví pacienta a o tom, jak se mu ve skutečnosti daří," zdůrazňuje a dodává, že nové poznatky vysvětlují, proč bychom měli ve svém životě hledat dobré posluchače a sami se naučit lépe naslouchat.

