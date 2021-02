Slimáková: Na pivo po obědě zapomeňte. Alkohol by měl být jako dezert, ale jen občas

Téměř milion a půl obyvatel Česka je za hranicí rizikového pití. Proč pivo po nedělní kachně nebo sklenička alkoholu vypitá u příležitosti přátelského setkání může být problémem? "Ubližuje to," tvrdí odbornice na prevenci a výživu Margit Slimáková, která tak vybízí k osobní zkoušce každého z nás.

Před desítkami let se tvrdilo, že sklenička alkoholu či dvě můžou prospět našemu zdraví, v posledních letech je čím dál častěji slyšet, že i sebemenší dávka alkoholu může škodit. Statistiky k tomu doplňují čísla, která mohou téma alkoholu o to víc rozvířit: 19 procent obyvatel ČR je za hranicí rizikového pití. "Česko je v první pětici zemí s nejvyšší konzumací tvrdého alkoholu na světě," podotýká Slimáková. "S alkoholem máme obrovský problém," upozorňuje specialistka na zdravou stravu a životní styl.

Podle ní je to ale problém i těch, kteří alkoholu vůbec neholdují. Alkohol totiž přináší celospolečenské náklady. Ročně se vyšplhají téměř na 60 miliard korun. "Je to i společenské nebezpečí. Pod vlivem alkoholu se stává obrovské množství trestných činů či havárií. Ubližuje se tím blízkému i širokému okolí," doplňuje Slimáková, která by v komparaci s potravinami zařadila alkohol do kategorie dezertů.

"Pokud na alkohol někdo má chuť, tak ať si ho dá, ale jedná se jen o výjimečnou záležitost," dodává odbornice s tím, že akce typu Suchý únor mohou poskytnout skvělou zpětnou vazbu k tomu, jak jsme na tom osobně s konzumací alkoholu v rámci jednoho měsíce. "Pokud si člověk řekne, že by to rád držel, a nakonec nevydrží, měl by vyhledat odbornou pomoc. Už je to za hranicí rizikového pití," varuje odbornice. "Znamená to si odepřít i pivo po obědě."

