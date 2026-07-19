Rodinná dovolená na Floridě měla být oslavou třicátých narozenin a příjemným odpočinkem. Pro britského instalatéra Ashleyho Curtise se ale během několika hodin proměnila v dramatický boj o život. Během plavby na výletní lodi totiž nečekaně prodělal epileptický záchvat.
Na dovolené slavil třicátiny, o pár hodin později bojoval o život. Vyšetření odhalilo nádor na mozku
Rodinná dovolená se během několika hodin změnila v boj o život. Po sérii epileptických záchvatů lékaři odhalili vzácný nádor na mozku a začal závod s časem.
Zpočátku nic nenasvědčovalo tomu, že by za incidentem stálo vážné onemocnění. Lékaři se domnívali, že mohlo jít o jednorázovou příhodu způsobenou únavou nebo souhrou okolností, a doporučili Ashleymu odpočinek. Jenže zanedlouho přišel další záchvat. Tentokrát už následovalo důkladné vyšetření, které přineslo zprávu, na niž rodina nebyla připravená. Lékaři objevili vzácný nádor na mozku.
Ashley byl v té době v Miami se svou manželkou Casey, dvěma malými dětmi a dalšími příbuznými. Až zpětně si vybavil, že se v předchozím období občas cítil malátný nebo se mu motala hlava. Výraznější potíže ale neměl a nenapadlo ho, že by tyto nenápadné příznaky mohly souviset s vážnou nemocí.
Pro Casey byl první záchvat šokem
„Nikdy předtím jsem epileptický záchvat neviděla. Bylo to děsivé. Ten večer jsme měli letět domů, ale lékaři nám oznámili, že Ashley má nádor na mozku a potřebuje okamžitou operaci,“ vzpomíná.
Plány na návrat domů se tak během okamžiku rozpadly. Děti odletěly zpět s příbuznými, zatímco Ashley s manželkou zůstali ve Spojených státech. Už o dva dny později podstoupil první operaci. Vyšetření následně potvrdila oligodendrogliom, vzácný typ nádoru mozku.
Po návratu do Walesu ho čekal další zákrok, tentokrát při vědomí. Operace se však neobešla bez komplikací a Ashley během ní ochrnul na levou polovinu těla. Začalo tak další náročné období, tentokrát ve znamení rehabilitace a snahy získat zpět ztracenou pohyblivost.
Ashley se ale nevzdal. Absolvoval fyzioterapii i hydroterapii a postupně se dokázal vrátit k běžnému životu.
„Podstoupil fyzioterapii, hydroterapii a neuvěřitelně tvrdě pracoval, aby znovu získal sílu. Dnes je zpět v práci, znovu hraje fotbal a snažíme se žít co nejnormálnější život. Každých šest měsíců ale chodí na kontroly a ten strach už s námi zůstane napořád,“ říká Casey.
Manželé dnes podle svých slov mnohem více vnímají hodnotu společně stráveného času. Zároveň podporují organizaci Brain Tumour Research, která se věnuje výzkumu mozkových nádorů a pomoci lidem, kterým tato diagnóza zasáhla do života.
Ashley přiznává, že první okamžiky po oznámení diagnózy byly plné strachu a nejistoty. O to více si dnes váží toho, že se mohl vrátit ke své rodině i aktivitám, které měl rád.
„Když mi řekli, že mám nádor na mozku, bylo to děsivé, zvlášť tak daleko od domova. Operace i zotavování byly nesmírně náročné, ale jsem vděčný, že jsem stále tady a můžu znovu dělat to, co miluji, se svou rodinou,“ uzavírá Ashley.