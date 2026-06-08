„Špatné dávkování opalovacích přípravků je nejčastější příčinou spálení na sluníčku,“ upozorňuje dermatolog MUDr. Jan Kučera. „Velmi důležité je, kolik krému na tělo nanesete. Doporučené množství opalovacího přípravku činí 2 mg na cm² kůže. V praxi na celé tělo průměrné dospělé osoby použijeme asi 30 g nebo šest čajových lžiček krému. Použijete-li jen polovinu doporučeného množství, sníží se úroveň ochrany o dvě třetiny,“ doplňuje Kučera.
Mysleli si, že se před sluncem chrání správně. Dermatolog varuje před nejčastější chybou
To, že se máme v létě chránit SPF krémy, je pro většinu z nás samozřejmostí. Často ale děláme zbytečné chyby při nanášení samotného krému. Jak nejlépe opalovací krémy aplikovat, jak se správně chránit u vody a na co si dát při výběru pozor?
Zapomeňte na jedno namazání. Proč musíte nanášet dvě vrstvy?
Opalovací krém je důležité nanést rovnoměrně, nejlépe ve dvou vrstvách – při druhé aplikaci se totiž zatřou zapomenutá místa. Zvláštní pozornost věnujeme citlivým partiím těla, jako je nos, rty a uši. Často se také lidé zapomínají mazat na místech kolem okraje plavek, na klíční kosti či hřbety rukou. Sunscreen je navíc vhodné aplikovat už 20 minut před zahájením slunění.
Mýtus pod lupou: Jsou přírodní opalovací krémy automaticky lepší?
Častým mýtem v
poslední době je, že různé přírodní ochranné krémy jsou
automaticky lepší. Pro toto tvrzení ale nebývají žádné důkazy
ani výzkumy. Spíš jde častokrát o marketing.
Ve skutečnosti jsou opalovací krémy od renomovaných výrobců bezpečné a účinné stejně. Mnoho výrobců dokonce provádí finančně náročné klinické testování účinnosti svých kosmetických produktů, což u kosmetiky není standardem, a u těchto testovaných produktů budete mít i větší jistotu, že vám dobře poslouží.
Voděodolnost má své limity. Po 40 minutách ve vodě můžete být bez ochrany
UVA i UVB záření proniká i pod vodní hladinu. Při koupání navíc dochází k rychlému smývání ochranného opalovacího přípravku. Proto je vhodné vybírat voděodolné opalovací prostředky. Tyto krémy poskytnou ochranu 40–80 minut při pobytu ve vodě, než přestanou účinkovat.
Ochrannou vrstvu je vhodné obnovit zhruba každé dvě hodiny – a to nejen po koupání, nebo když se více zpotíme. Sunscreen může být z pokožky setřen také ručníkem, pískem, při slunění na dece či na lehátku.
Jak vybrat ten správný? Rozhoduje cena, značka i nápis v kroužku
Renomovaná značka výrobce nebo prodejce nám může dát jistotu, že zakoupený přípravek bude opravdu dobře účinný. V Evropské unii je prodej opalovacích krémů regulován, a tak se můžeme spolehnout, že faktor na obalu poskytuje deklarovanou ochranu proti UVB záření. Je ale vždy dobré kupovat krémy i s ochranou ve spektru UVA. To poznáme tak, že na obalu je certifikace této ochrany – jedná se o nápis UVA v kroužku.
Jak zjistit fototyp kůže a spočítat si bezpečný čas na slunci?
Před pobytem na slunci je nutné určit správný fototyp pokožky a podle toho zvolit vhodný přípravek. „Fotoprotektivní účinnost je charakterizována ochranným faktorem (SPF, sun protecting factor). Ten označuje, kolikrát déle může člověk na slunci být bez vzniku spálení. Například pokud pokožka zarudne při pobytu na sluníčku za 10 minut, použijete-li SPF 20, doba bezpečného pobytu se prodlouží na 200 minut. Nyní je požadována širokospektrá ochrana i před UVA zářením,“ uzavírá lékař.
Kolik opalovacího krému mám nanést?
Dobrou orientační pomůckou je takzvané pravidlo 11. prstu, které určuje dostatečné množství na celé tělo tzv. délkou aplikovaného krému. Délka aplikovaného krému je definována jako délka krému od špičky prostředníčku po zápěstí.
- Pro každou nohu a pro záda je zapotřebí po dvou délkách aplikovaného krému, pro hrudník, břicho a každou paži je zapotřebí vždy jedna délka aplikovaného krému. Pro obličej, šíji a krk rovněž jedna délka aplikovaného krému.
- Takzvané „sluneční terasy“ (nos, rty, ušní boltce, ramena, dekolt, nárty, pleš) je nutno zvlášť dobře namazat!
- K zachování ochranného účinku by se měl přibližně každé dvě hodiny krém znovu nanést, především po koupání a osušení nebo po silném pocení.