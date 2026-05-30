Sluneční paprsky jsou pro lidské tělo důležité. Podporují tvorbu vitamínu D, ovlivňují psychickou pohodu i přirozené fungování organismu. Zároveň ale platí, že zejména u malých dětí a těhotných žen je potřeba mnohem větší opatrnost než u běžné dospělé populace.
Mysleli si, že děti před sluncem chrání správně. Odborníci teď varují před nejčastějšími chybami
Několik minut na slunci může dětem prospět, stejně snadno jim ale může i uškodit. Odborníci upozorňují, že dětská pokožka reaguje na UV záření úplně jinak než kůže dospělých. Některé běžné letní návyky pro ně proto mohou být rizikové. Nejcitlivější jsou přitom právě nejmenší děti, u nichž někdy nestačí ani opalovací krém.
„Dětská pokožka je výrazně tenčí než pokožka dospělého člověka, obsahuje méně ochranného pigmentu melaninu a ještě nemá plně vyvinutou schopnost termoregulace,“ vysvětluje farmaceutka Pavla Horáková. Organismus dítěte se tak přehřívá rychleji a citlivěji reaguje i na ultrafialové záření.
Největší pozornost je podle odborníků potřeba věnovat kojencům do šesti měsíců věku. Jejich pokožka je mimořádně propustná a játra ani ledviny ještě neumí dostatečně odbourávat látky, které by se mohly vstřebat z kosmetických přípravků.
„U takto malých miminek se nedoporučuje používat žádné opalovací krémy, a to ani dětské nebo přírodní,“ upozorňuje Horáková. Ochrana by měla spočívat především v tom, že dítě nebude vystaveno přímému slunci. Ideální je pobyt ve stínu, lehké oblečení a pokrývka hlavy.
Farmaceutka zároveň varuje před častou chybou rodičů: zakrýváním kočárku plenou nebo dekou. Kvůli nedostatečné cirkulaci vzduchu totiž může teplota uvnitř kočárku prudce stoupnout a dítě se snadno přehřeje. U kojenců a batolat od šesti měsíců do tří let už lze ochranu doplnit vhodnými opalovacími přípravky. Odborníci doporučují především minerální neboli fyzikální filtry.
„Minerální filtry se na rozdíl od chemických nevstřebávají do pokožky, ale zůstávají na jejím povrchu a sluneční paprsky odrážejí podobně jako zrcadlo,“ vysvětluje Horáková. Jejich výhodou je také okamžitý účinek po nanesení a nižší riziko podráždění citlivé pokožky.
U malých dětí odborníci doporučují ochranný faktor SPF 50+ a pravidelnou obnovu zhruba každé dvě hodiny nebo po koupání. Samotný krém ale nestačí. Důležitá je také pokrývka hlavy chránící krk, sluneční brýle s UV filtrem a lehké vzdušné oblečení.
Starší děti a teenageři už mají pokožku podobnější dospělým, zároveň ale tráví venku mnohem více času. Sportují, koupou se a bývají dlouho na přímém slunci. Právě proto je důsledná ochrana stále zásadní.
Od zhruba tří let lze podle odborníků používat i kvalitní přípravky s chemickými nebo kombinovanými filtry. Ty se lépe roztírají, rychleji vstřebávají a nezanechávají bílý film na pokožce. Je ale potřeba myslet na správné použití. „Opalovací přípravky s chemickými filtry je vhodné nanášet zhruba 20 až 30 minut před pobytem na slunci,“ připomíná Horáková.
Klíčové pravidlo přitom platí pro všechny bez rozdílu věku. Přímému slunci by se lidé měli co nejvíce vyhýbat mezi 11. a 15. hodinou, kdy je UV záření nejsilnější. Sluneční záření přitom nepůsobí jen jedním způsobem. UVB záření je spojováno hlavně se spálením pokožky a jejím zarudnutím. Dokáže přímo poškozovat buněčnou DNA a významně se podílí na vzniku rakoviny kůže. Zároveň je ale právě ono zodpovědné za tvorbu vitamínu D.
„K získání běžné denní dávky vitamínu D často stačí pouhých deset až patnáct minut na slunci,“ upozorňuje farmaceutka.
Druhým typem je UVA záření, které proniká hluboko do kůže. Nezpůsobuje sice okamžité spálení, ale podílí se na předčasném stárnutí pokožky, vzniku vrásek i oslabení kožní imunity. Významnou roli hraje také při vzniku melanomu, tedy jedné z nejnebezpečnějších forem rakoviny kůže.
Citlivější bývá během léta také pokožka těhotných žen. Vlivem hormonálních změn je náchylnější ke vzniku pigmentových skvrn a citlivěji reaguje na vysoké teploty.
„Opalování v těhotenství na přímém slunci nelze doporučit,“ říká Horáková. Vysoké teploty podle ní mohou představovat riziko nejen pro nastávající maminku, ale i pro vyvíjející se plod. Naopak krátký a rozumný pobyt na slunci problém nepředstavuje a může přispět k lepší náladě i relaxaci.
Velkou výzvou bývá hlavně u starších dětí pravidelné používání opalovacích krémů. Odborníci doporučují dětem vysvětlovat, proč je ochrana důležitá, zapojit je do výběru vlastního přípravku a vytvořit z používání krému běžný denní rituál.
Pomáhá i pozitivní motivace nebo společné plánování aktivit venku. Nejdůležitější roli ale podle odborníků hraje příklad rodičů. Pokud děti vidí, že ochranu před sluncem berou vážně i dospělí, mnohem snáze si podobné návyky osvojí samy.
VIDEO: Rakovina jako zločinné buňky v těle. Hematolog popisuje, jak zhoubná nemoc funguje
Zdroj: Lékárna.cz, autorský text