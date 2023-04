Muže přitahují ženy s nižší váhou. Za zdravé a plodné mají ty s vyšším BMI

Chengyang Han se svým týmem zkoumal, jak atraktivní, zdraví a plodní muži vnímají ženy na základě váhy. Zajímalo je také, jak se jejich vnímání liší podle věku. Oslovili proto reprezentativní vzorek 75 čínských mužů. Čtyřicet z nich bylo ve věku od 19 do 36 let a zbylí ve věku od 60 do 82 let. Respondenti zhlédli 3D modely ženských těl různého BMI a měli ohodnotit jejich přitažlivost, zdraví a plodnost.

Čím mladší, tím hubenější

Nižší index tělesné hmotnosti je spojován s lepším zdravím, plodností a mládím. Předchozí výzkumy u mužů ukázaly, že ideální BMI ženy je v rozmezí 18-20, což je pod hranicí hodnot, které má průměrná mladá žena v zemích, kde lidé netrpí nedostatkem potravy.

Zdravé BMI se pohybuje v rozmezí 18,5 až 24,9. U indexu tělesné hmotnosti nižší než 18,5 se jedná o podváhu a na opačné škále zase o nadváhu. Lidé s vyšším BMI čelí většímu riziku rozvoje srdečních onemocnění, rakoviny a předčasného úmrtí.

Výsledky ukázaly, že muži za přitažlivější považují ženy s nižším indexem tělesné hmotnosti a nižším podílem tělesného tuku. Jako zdravé a plodné nicméně ohodnotili modely žen s vyšším BMI. Mladí dotazovaní preferovali víc ženy s nižším BMI než starší respondenti.

Výzkumníci nicméně uznali limity studie. V první řadě se vnímání toho, co je přitažlivé, liší kulturně. V druhé řadě 3D modely jen částečně zachytily různé typy ženských těl.

