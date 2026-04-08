Mražené ovoce je dlouhodobě vnímáno jako zdravá a praktická alternativa čerstvých plodů. Přidáváme ho do smoothie, jogurtů nebo kaší a často ho konzumujeme bez jakékoli tepelné úpravy. Nejnovější vědecké poznatky a analýzy evropských i amerických institucí ale ukazují, že právě tento zvyk nemusí být vždy zcela bez rizika.
Mražené ovoce může skrývat riziko, o kterém většina lidí neví. Odborníci varují hlavně před jedním zvykem
Mražené bobule si většina lidí spojuje se zdravím, odborné studie ale ukazují, že při konzumaci bez tepelné úpravy mohou obsahovat bakterie či viry a představovat určité zdravotní riziko.
Jedním z nejrozšířenějších mýtů je představa, že mražení potraviny zbaví škodlivých mikroorganismů. Ve skutečnosti tomu tak není. Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) mohou bakterie, například Listeria monocytogenes, přežívat i při hlubokém zmrazení. Mražení jejich aktivitu pouze zpomalí, ale nezničí je. Jakmile se potravina rozmrazí, mohou se znovu aktivovat a představovat zdravotní riziko. „Listeria může přetrvávat v prostředí výroby i v samotných produktech,“ upozorňují experti EFSA.
Zásadní je především způsob konzumace. Analýzy EFSA ukazují, že riziko nákazy je vyšší v případě, kdy jsou mražené potraviny konzumovány bez tepelné úpravy. Právě zahřátí totiž dokáže většinu patogenů spolehlivě zničit. „Riziko je výrazně nižší, pokud jsou produkty po rozmrazení důkladně tepelně zpracovány,“ uvádějí odborníci. To je důležité zejména u produktů, které nejsou výrobcem označeny jako připravené k přímé konzumaci.
Nejde přitom jen o teoretické úvahy
V minulosti bylo zaznamenáno několik epidemií spojených právě s mraženým ovocem. Například v Evropě bylo evidováno více než 1400 případů hepatitidy A, které byly spojeny s konzumací mražených lesních plodů. Další závažný případ představovala epidemie listeriózy v letech 2015 až 2018, která byla spojena s mraženou zeleninou a měla i fatální následky. Tyto případy potvrzují, že kontaminace může vzniknout v různých fázích potravinového řetězce – od pěstování přes zpracování až po balení.
Zvláštní pozornost si zaslouží bobulovité ovoce, jako jsou jahody, maliny nebo borůvky. Tyto plody jsou podle vědeckých studií náchylnější ke kontaminaci, a to například viry (norovirus nebo hepatitida A), bakteriemi či znečištěnou vodou během pěstování. Problém spočívá i v tom, že se často konzumují bez jakékoli úpravy, což zvyšuje pravděpodobnost přenosu infekce.
Odborníci zároveň upozorňují, že některé skupiny lidí jsou vůči těmto rizikům citlivější. Patří mezi ně těhotné ženy, senioři, malé děti nebo lidé s oslabenou imunitou. U nich může mít například listerióza velmi vážný průběh.
Snižte riziko
Dobrou zprávou je, že riziko lze poměrně snadno snížit. Zásadní je dodržovat správné skladování, vybírat kvalitní produkty a především nenechávat ovoce dlouho rozmražené při pokojové teplotě. Pokud si navíc nejste jistí jeho původem nebo zpracováním, doporučuje se krátká tepelná úprava, která výrazně zvyšuje bezpečnost.
Mražené ovoce tak rozhodně není nutné ze jídelníčku vyřazovat. Důležité je ale vědět, že nejde o sterilní potravinu, a podle toho s ním zacházet. Jak ukazují studie i zkušenosti odborníků, někdy stačí drobná změna návyku, aby bylo vaše oblíbené jídlo nejen chutné, ale i bezpečné.