Když se přihlásila do Extrémních proměn, vážila 132 kilogramů. Její manžel přitom představoval přesný opak. „On má opačný problém, on má 60 kilo,“ začíná své vyprávění Monika, která Prospera poznala před třinácti lety na jedné oslavě. Od té doby tvoří pár, který drží pohromadě láska, humor i velká dávka upřímnosti. Pohled na ně byl ale zároveň symbolem rozdílu, který se v jejich životě nedal přehlédnout.
Monika z Extrémních proměn zhubla 57 kilo. Jak dnes vypadá žena, kterou na svatbě manžel neunesl?
Monika Pajtinková z Bratislavy měla navenek spokojený život. Dařilo se jí v práci, měla po boku milujícího manžela Prospera a doma zázemí, které jí mnoho lidí mohlo závidět. Jenže uvnitř se cítila zoufalá. Dlouhé roky bojovala s obezitou, která jí brala sebevědomí, zdraví, svobodu pohybu i jednu z největších životních nadějí – stát se maminkou.
Jejich svatba se dodnes připomíná jako moment, který byl na první pohled úsměvný, ale ve skutečnosti v sobě nesl mnohem hlubší smutek. Monika tehdy vážila přes 140 kilogramů, a tak nepřipadalo v úvahu, aby ji ženich tradičně přenesl přes práh. Role se obrátily a v náručí nesla ona jeho. Prosper přesto nikdy nepochyboval o tom, co k ní cítí. „Miluji ji pro to, jaká je,“ říká.
Monika ale sama cítila, že takhle dál žít nechce
S nadváhou bojovala už od dětství a přiznávala, že vztah k vlastnímu tělu nikdy nebyl jednoduchý. „Pamatuji si, že jsem byla vždy obézní. Žiji se sebou tak, jak jsem, ale nikdy jsem neměla tu váhu, jakou jsem si představovala,“ říká Monika.
Paradoxní přitom je, že v mládí měla ke sportu mnohem blíž, než by se mohlo zdát. Věnovala se dokonce vzpírání, jenže v patnácti letech s pohybem skončila a postupně se dostala do stavu, kdy se jí jakákoli aktivita zdála téměř nepředstavitelná. „Nemám nějaký dobrý vztah ke sportu. Například, což je také paradox, kdysi jsem vzpírala vrcholově, chodila jsem i na soutěže,“ zavzpomínala Monika na svou sportovní minulost.
Velkým tématem v domácnosti bylo i jídlo
Monika žila s neustálým strachem, že nebude mít co jíst, a lednice tak bývala přeplněná. „Pohádáme se o tom vždy, protože ona nakoupí, a potom říká: Běž to dát do lednice. Už ale většinou není kam,“ prozrazuje manžel s tím, že její největší slabostí byly sladkosti. Sama Monika je přirovnávala téměř k droze, které nedokázala dlouhodobě vzdorovat.
Při pohledu do zrcadla k sobě byla mimořádně tvrdá. „Do téhle podoby jsem dospěla neuváženým a nekontrolovatelným přejídáním se, jedením po večerech, vyjídáním kopců sladkostí. Asi jsem si ani sebe sama nevážila, jelikož běžná žena by měla vypadat jako žena, u mě není se na co dívat,“ doplňuje sebekriticky.
Nejtěžší ale nebyl jen vzhled nebo omezený pohyb. Monika si především uvědomovala, že její váha přímo ohrožuje sen o rodině. Kvůli obezitě měla anovulační cykly a nedařilo se jí přirozeně otěhotnět. „Obezita mi způsobuje hlavně zdravotní komplikace. Velice bych si přála mít rodinu a dítě, ale v tomto těle to jednoduše nejde, bohužel,“ svěřuje se Monika se svým největším trápením.
Zlom přišel po rozhovoru s lékařem, který jí nic nezastíral. „V březnu jsme měli vážnou debatu s lékařem. Řekl mi to na rovinu, buď dítě, nebo infarkt. Tehdy jsme si s manželem doma sedli, já jsem plakala a byla jsem asi zlá… Hodně jsem mluvila na téma rozvod, že když nemůže mít se mnou dítě, aby se mnou nezůstával,“ přiznává Monika.
Právě tehdy pochopila, že potřebuje radikální změnu. A když si ji do Extrémních proměn vybral trenér Maroš Molnár, rozhodla se dát do proměny všechno. Nešlo jen o shozená kila, ale o poslední šanci získat zpátky vlastní zdraví, sebevědomí a naději na dítě.
Začátek byl ohromující
Během prvních tří měsíců Monika zhubla 26 kilogramů a svým tempem překonala rekord. Kvůli proměně dokonce odešla z práce v bance, aby se mohla soustředit jen na sebe a svůj cíl. Jenže po velkém úspěchu přišla krize. Váha se zastavila, tělo začalo vzdorovat a Monika musela přijmout, že proměna není jen o disciplíně, ale i o trpělivosti.
Právě v nejtěžším období se podle všeho začala měnit nejvíc. Přestala s vlastním tělem bojovat a začala mu naslouchat. Přijala, že cesta nebude přímá, že každé kilo nepůjde dolů podle plánu a že opravdová proměna nezačíná jen v posilovně, ale hlavně v hlavě.
Na závěrečný galavečer už přišla jiná Monika. Sebevědomější, šťastnější a lehčí o neuvěřitelných 57 kilogramů. Prosper se na ni nemohl vynadívat. A pak přišel moment, který symbolicky uzavřel jednu bolestnou kapitolu jejich vztahu. Po letech vznikla nová svatební fotografie. Tentokrát už Moniku zvedl do náruče její manžel.
Byl to obraz, který říkal víc než čísla na váze. Monika dokázala změnit nejen své tělo, ale i způsob, jakým se na sebe dívá. A přestože plánuje shodit ještě dalších deset kilogramů, to nejdůležitější už dokázala. Vrátila si víru, že její život nemusí řídit obezita, strach ani pocit, že na vysněné dítě už je pozdě.
A jak se Monice daří dnes?
Po proměně se jí podařilo výrazně omezit zdravotní komplikace spojené s těžkou obezitou. Úspěšně otěhotněla a stala se maminkou, čímž si splnila svůj největší sen. Dál se věnuje své profesi bankovní poradkyně a udržuje si stabilní a láskyplný vztah se svým manželem, se kterým si v průběhu bootcampu prošla náročnou životní i fyzickou zkouškou.